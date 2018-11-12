Min — это браузер с открытым исходным кодом на основе Chromium. Дизайн приложения выполнен в стиле «минимализм»: на главном экране расположено минимальное количество блоков, иконок и дополнительных инструментов. Несмотря на это, утилита обладает всеми нужными для браузера функциями.

Браузер совместим с операционной системой Windows (32 и 64 бит). Загрузить ПО можно с официального сайта разработчиков абсолютно бесплатно. Для получения полной версии не нужно покупать лицензию или подписку д. Браузер Min переведен на русский язык, что упрощает процесс навигации в приложении для русскоязычной аудитории.

Возможности браузера Min

Быстрый поиск информации

В браузере реализована функция быстрого поиска информации по ключевым запросам. Для этого необходимо ввести нужный поисковый запрос в адресную строку приложения.

В качестве основной поисковой системы установлен «DuckDuckGo». В настройках программы можно изменить поисковик. В списке сайтов доступны все популярные поисковые системы: Google, Яндекс, Bing, Yahoo. Помимо этого, утилита позволяет искать информацию в Википедии.

Блокирование рекламы

Браузер Min дает пользователям возможность блокировать рекламу на сайтах без использования расширений. Для этого нужно перейти в раздел настроек программы.

В верхней части интерфейса расположен блок «Блокирование содержимого». Для отключения рекламы необходимо отметить галочкой пункт «Блокировать программы слежения и рекламы».

Задачи

Задачи используются для группировки нескольких сайтов. Например, развлекательные сайты можно разместить в одной группе, а образовательные — в другой.

Для создания новых задач нужно нажать на иконку трех параллельных линий в верхней части интерфейса приложения. После этого нужно выбрать пункт «Новая задача».

Преимущества и недостатки браузера Min

Преимущества:

Удобный интерфейса с минимальным количеством блоков и информации.

Минимальная нагрузка на процессор во время работы.

Встроенный блокировщик рекламы.

Недостатки: