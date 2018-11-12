SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
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Интернет-браузер для Windows

3,0 (8)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.8.0
Скачать 61 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

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История изменений

Версия 1.8.0

Оценки программы

3,0

8 оценок Оценок пока нет

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