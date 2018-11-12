Min — это браузер с открытым исходным кодом на основе Chromium. Дизайн приложения выполнен в стиле «минимализм»: на главном экране расположено минимальное количество блоков, иконок и дополнительных инструментов. Несмотря на это, утилита обладает всеми нужными для браузера функциями.
Браузер совместим с операционной системой Windows (32 и 64 бит). Загрузить ПО можно с официального сайта разработчиков абсолютно бесплатно. Для получения полной версии не нужно покупать лицензию или подписку д. Браузер Min переведен на русский язык, что упрощает процесс навигации в приложении для русскоязычной аудитории.
Возможности браузера Min
- Быстрый поиск информации
В браузере реализована функция быстрого поиска информации по ключевым запросам. Для этого необходимо ввести нужный поисковый запрос в адресную строку приложения.
В качестве основной поисковой системы установлен «DuckDuckGo». В настройках программы можно изменить поисковик. В списке сайтов доступны все популярные поисковые системы: Google, Яндекс, Bing, Yahoo. Помимо этого, утилита позволяет искать информацию в Википедии.
- Блокирование рекламы
Браузер Min дает пользователям возможность блокировать рекламу на сайтах без использования расширений. Для этого нужно перейти в раздел настроек программы.
В верхней части интерфейса расположен блок «Блокирование содержимого». Для отключения рекламы необходимо отметить галочкой пункт «Блокировать программы слежения и рекламы».
- Задачи
Задачи используются для группировки нескольких сайтов. Например, развлекательные сайты можно разместить в одной группе, а образовательные — в другой.
Для создания новых задач нужно нажать на иконку трех параллельных линий в верхней части интерфейса приложения. После этого нужно выбрать пункт «Новая задача».
Преимущества и недостатки браузера Min
Преимущества:
- Удобный интерфейса с минимальным количеством блоков и информации.
- Минимальная нагрузка на процессор во время работы.
- Встроенный блокировщик рекламы.
Недостатки:
- пока нельзя установить дополнения для расширения базового функционала.