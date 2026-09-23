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Firefox

Firefox

Быстрый и многофункциональный браузер

3,9 (34)
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Актуальная версия 158.0
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История изменений

Версия 158.0

  • Добавлено более быстрое заполнение форм в Smart Window: при клике в поле или выборе Fill from sources Firefox предлагает данные из открытых вкладок и автозаполнения.
  • Добавлена поддержка формата изображений JPEG XL.
  • New Tab теперь хранит библиотеку собственных обоев в разделе Your images, а не только последнее изображение.
  • Обновлена функция перевода сайтов: добавлена поддержка албанского, белорусского и филиппинского языков.
  • Исправлен сбой, который мог возникать при загрузке значков сайтов (favicons).
  • В меню Unified Search Button в адресной строке на Windows и Linux больше не подчёркивается первая буква названия поисковой системы, из-за чего могли конфликтовать сочетания клавиш.
  • Меню List all tabs, Settings и Unified Search стали лучше читаться в теме Windows High Contrast: цвета фона и текста теперь берутся из выбранных в настройках Windows.
  • Исправлены разные ошибки безопасности.
  • Прокрутка стала более плавной и точной, особенно на экранах с высоким разрешением и при увеличении страницы.
  • Исправлена работа Network Monitor: он мог пропускать сообщения WebSocket, если они приходили сразу после установки соединения.
  • Добавлена поддержка typed arithmetic в CSS calc(), параметра navigate для Notification constructor и ServiceWorkerRegistration.showNotification(), значения cache для PerformanceResourceTiming.deliveryType, а также расширения WebGL EXT_polygon_offset_clamp.
Предыдущие версии (2)
  1. Версия 157.0.1
    • Исправлена проблема, из-за которой у некоторых пользователей панель боковой панели могла застревать на закладках или AI Chatbot.
    • Исправлено, что при первом запуске на Windows не показывалась опция Restore from Backup.
    • Добавлено исправление безопасности.
  2. Версия 156.0.1
    • Исправлена работа экранного диктора NVDA: кнопки адресной строки снова корректно озвучиваются при наведении мыши.
    • Исправлено отображение CSS-стиля :active для элементов внутри ссылок во время нажатия.
    • Исправлено зависание Firefox на некоторых страницах, использующих CSS anchor positioning.
    • В Windows исправлена утечка системных дескрипторов при запуске и завершении процессов вкладок.

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Оценки программы

3,9

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