Как сделать Google стартовой страницей в браузере?

Стартовая страница — сайт (веб-страница), открывающийся при запуске браузера (если соответствующая опция была включена в его настройках). В большинстве современных интернет-обозревателей стартовую страницу можно менять по своему усмотрению. Рассмотрим, как это сделать на примере браузеров Google Chrome, Opera, Яндекс.Браузер и Mozilla Firefox.
Изменение стартовой страницы в Google Chrome
Вообще, в браузере Google Chrome в качестве стартовой страницы поисковая система Google и так используется по умолчанию. Однако при установке разнообразных программ на компьютер или расширений для браузера стартовая страница может быть изменена без согласия пользователя. К счастью, это легко исправить. Выполните следующее:
- Перейдите в настройки браузера, вызвав сначала главное меню браузера (правый верхний угол), затем в нем пункт — «Настройки».
- В открывшейся странице настроек Google Chrome перейдите во вкладку «Запуск Chrome».
- Если стартовая страница в вашем браузере была изменена, тогда в центре окна настроек будет выбрана опция «Заданные страницы», а под нею адрес сайта, который открывается при запуске Google Chrome.
- Если это так, кликните по выпадающему меню напротив указанного адреса страницы (на изображении выше отмечено стрелкой) и выберите в нем пункт «Удалить».
- После удаления адреса или при первом включении опции «Заданные страницы» кликните по ссылке «Добавить страницу».
- Введите в открывшееся окно адрес поисковой системы Google — https://www.google.ru/.
- Нажмите кнопку «Добавить».
- Готово. Теперь можно закрыть настройки браузера, а его самого — перезапустить. Если все нормально, при запуске браузера вы увидите страницу Google.
Изменение стартовой страницы в Opera
Для смены стартовой страницы в браузере Opera проделайте следующее:
- Вызовите главное меню браузера, кликнув по кнопке в правом верхнем углу окна.
- В Опере меню прокручивается. Прокрутите его до самого низа, а там нажмите по ссылке «Перейти к настройкам браузера».
- На странице настроек вновь используйте ползунок для ее прокрутки до самого низа, пока не встретите раздел «При запуске». В нем — переведите переключатель в положение «Открыть определенную либо несколько страниц», затем нажмите по элементу «Добавить новую страницу».
- Теперь останется ввести адрес https://www.google.ru/ в открывшееся окно и нажать в нем кнопку «Добавить».
- Готово.
Изменение стартовой страницы в Яндекс.Браузере
Яндекс.Браузер — один из тех браузеров, в которых невозможно изменить стартовую страницу. Сделано это, чтобы пользователи не пользовались никакими другими сервисами, кроме тех, что предоставляет компания Яндекс. Ну и, конечно же, невозможность смены стартовой страницы обрекает пользователей на просмотр рекламы при каждом запуске браузера (впрочем, ее можно отключить, зарывшись глубоко в настройки).
Но не думайте расстраиваться. Все же есть способ сделать так, чтобы при запуске Яндекс.Браузера автоматически открывалась поисковая система Google или любой другой сайт. И для этого даже не придется копаться в настройках браузерах — все гораздо проще:
- Найдите на рабочем столе ярлык, запускающий Яндекс.Браузер (обычно он называется просто «Yandex»). Если у вас его нет, а сам браузер вы запускаете из закрепленного в панели задач Windows ярлыка, прочтите сначала инструкцию ниже для его добавления.
- Кликните правой кнопкой мыши по ярлыку «Yandex», выберите в контекстном меню пункт «Свойства».
- Во вновь открывшемся окне найдите поле «Объект», установите курсор для ввода текста в самый конец строки.
- Поставьте после «browser.exe» пробел, а затем скопируйте следом — https://www.google.ru/. Кликните по кнопке «ОК».
Теперь при запуске Яндекс.Браузера с ярлыка на рабочем столе всегда будет открываться страница поисковой системы Google.
Если на рабочем столе нет ярлыка «Yandex»
Для добавления ярлыка браузера Yandex на рабочий стол сделайте следующее:
- Нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш «Win + R».
- В отобразившееся окошко «Выполнить» скопируйте команду: %localappdata%.
- Нажмите «ОК».
- В «Проводнике» откроется системная папка «Local». Найдите в ней папку «Yandex» и перейдите в нее.
- Далее перейдите в папку «YandexBrowser», а оттуда в — «Application».
- В последней папке вы увидите программу «exe» (или просто «browser»).
- Кликните по программе правой кнопкой мыши, выберите из выпадающего меню пункт «Отправить», затем — «Рабочий стол (создать ярлык)».
Теперь переходите к предыдущей инструкции для редактирования свойств добавленного на рабочий стол ярлык.
Изменение стартовой страницы в Mozilla Firefox
В браузере Mozilla Firefox стартовая страница меняется очень просто:
- Откройте главное меню браузера (кнопка в правом верхнем углу), выберите в нем пункт «Настройки».
- Перейдите в настройках во вкладку «Начало».
- В центре окна в выпадающем меню «Домашняя страница и новые окна» установите вариант «Мои URL».
- В отобразившееся ниже текстовое поле впишите или скопируйте адрес поисковой системы Google — https://www.google.ru/.
Готово. Страницу настроек можно закрыть.