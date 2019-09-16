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Инструкции 09.04.2026 4 минуты

Как сделать Google стартовой страницей в браузере?

Инструкции со скриншотами по изменению стартовой страницы на Google в разных браузерах: Google Chrome, Opera, Яндекс.Браузер и Mozilla Firefox.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Стартовая страница — сайт (веб-страница), открывающийся при запуске браузера (если соответствующая опция была включена в его настройках). В большинстве современных интернет-обозревателей стартовую страницу можно менять по своему усмотрению. Рассмотрим, как это сделать на примере браузеров Google Chrome, Opera, Яндекс.Браузер и Mozilla Firefox.

Изменение стартовой страницы в Google Chrome

Вообще, в браузере Google Chrome в качестве стартовой страницы поисковая система Google и так используется по умолчанию. Однако при установке разнообразных программ на компьютер или расширений для браузера стартовая страница может быть изменена без согласия пользователя. К счастью, это легко исправить. Выполните следующее:

  • Перейдите в настройки браузера, вызвав сначала главное меню браузера (правый верхний угол), затем в нем пункт — «Настройки».

Переход в настройки Google Chrome

  • В открывшейся странице настроек Google Chrome перейдите во вкладку «Запуск Chrome».
  • Если стартовая страница в вашем браузере была изменена, тогда в центре окна настроек будет выбрана опция «Заданные страницы», а под нею адрес сайта, который открывается при запуске Google Chrome.

Настройки запуска Google Chrome

  • Если это так, кликните по выпадающему меню напротив указанного адреса страницы (на изображении выше отмечено стрелкой) и выберите в нем пункт «Удалить».

Удаление стартовой страницы в Google Chrome

  • После удаления адреса или при первом включении опции «Заданные страницы» кликните по ссылке «Добавить страницу».

Добавление новой стартовой страницы в Google Chrome

  • Введите в открывшееся окно адрес поисковой системы Google — https://www.google.ru/.
  • Нажмите кнопку «Добавить».

Установка Google в качестве стартовой страницы в Google Chrome

  • Готово. Теперь можно закрыть настройки браузера, а его самого — перезапустить. Если все нормально, при запуске браузера вы увидите страницу Google.

Изменение стартовой страницы в Opera

Для смены стартовой страницы в браузере Opera проделайте следующее:

  • Вызовите главное меню браузера, кликнув по кнопке в правом верхнем углу окна.
  • В Опере меню прокручивается. Прокрутите его до самого низа, а там нажмите по ссылке «Перейти к настройкам браузера».

Переход в настройки Opera

  • На странице настроек вновь используйте ползунок для ее прокрутки до самого низа, пока не встретите раздел «При запуске». В нем — переведите переключатель в положение «Открыть определенную либо несколько страниц», затем нажмите по элементу «Добавить новую страницу».

Страница настроек Opera

  • Теперь останется ввести адрес https://www.google.ru/ в открывшееся окно и нажать в нем кнопку «Добавить».

Установка Google в качестве стартовой страницы в Opera

  • Готово.

Изменение стартовой страницы в Яндекс.Браузере

Яндекс.Браузер — один из тех браузеров, в которых невозможно изменить стартовую страницу. Сделано это, чтобы пользователи не пользовались никакими другими сервисами, кроме тех, что предоставляет компания Яндекс. Ну и, конечно же, невозможность смены стартовой страницы обрекает пользователей на просмотр рекламы при каждом запуске браузера (впрочем, ее можно отключить, зарывшись глубоко в настройки).

Но не думайте расстраиваться. Все же есть способ сделать так, чтобы при запуске Яндекс.Браузера автоматически открывалась поисковая система Google или любой другой сайт. И для этого даже не придется копаться в настройках браузерах — все гораздо проще:

  • Найдите на рабочем столе ярлык, запускающий Яндекс.Браузер (обычно он называется просто «Yandex»). Если у вас его нет, а сам браузер вы запускаете из закрепленного в панели задач Windows ярлыка, прочтите сначала инструкцию ниже для его добавления.
  • Кликните правой кнопкой мыши по ярлыку «Yandex», выберите в контекстном меню пункт «Свойства».

Свойства ярлыка Яндекс.Браузера

  • Во вновь открывшемся окне найдите поле «Объект», установите курсор для ввода текста в самый конец строки.

Редактрирование свойств ярлыка Яндекс.Браузера

  • Поставьте после «browser.exe» пробел, а затем скопируйте следом — https://www.google.ru/. Кликните по кнопке «ОК».

Установка Google в качестве адреса открытия при запуске Яндекс.Браузера

Теперь при запуске Яндекс.Браузера с ярлыка на рабочем столе всегда будет открываться страница поисковой системы Google.

Если на рабочем столе нет ярлыка «Yandex»

Для добавления ярлыка браузера Yandex на рабочий стол сделайте следующее:

  • Нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш «Win + R».
  • В отобразившееся окошко «Выполнить» скопируйте команду: %localappdata%.
  • Нажмите «ОК».

Окно "Выполнить"

  • В «Проводнике» откроется системная папка «Local». Найдите в ней папку «Yandex» и перейдите в нее.

Папка "Local"

  • Далее перейдите в папку «YandexBrowser», а оттуда в — «Application».
  • В последней папке вы увидите программу «exe» (или просто «browser»).
  • Кликните по программе правой кнопкой мыши, выберите из выпадающего меню пункт «Отправить», затем — «Рабочий стол (создать ярлык)».

Создание ярлыка для Яндекс.Браузера

Теперь переходите к предыдущей инструкции для редактирования свойств добавленного на рабочий стол ярлык.

Изменение стартовой страницы в Mozilla Firefox

В браузере Mozilla Firefox стартовая страница меняется очень просто:

  • Откройте главное меню браузера (кнопка в правом верхнем углу), выберите в нем пункт «Настройки».

Открытие настроек Mozilla Firefox

  • Перейдите в настройках во вкладку «Начало».

Настройки Mozilla Firefox

  • В центре окна в выпадающем меню «Домашняя страница и новые окна» установите вариант «Мои URL».
  • В отобразившееся ниже текстовое поле впишите или скопируйте адрес поисковой системы Google — https://www.google.ru/.

Установка Google в качестве стартовой страницы в Mozilla Firefox

Готово. Страницу настроек можно закрыть.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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