Как сделать Google стартовой страницей в браузере?

Стартовая страница — сайт (веб-страница), открывающийся при запуске браузера (если соответствующая опция была включена в его настройках). В большинстве современных интернет-обозревателей стартовую страницу можно менять по своему усмотрению. Рассмотрим, как это сделать на примере браузеров Google Chrome, Opera, Яндекс.Браузер и Mozilla Firefox.

Вообще, в браузере Google Chrome в качестве стартовой страницы поисковая система Google и так используется по умолчанию. Однако при установке разнообразных программ на компьютер или расширений для браузера стартовая страница может быть изменена без согласия пользователя. К счастью, это легко исправить. Выполните следующее:

Изменение стартовой страницы в Яндекс.Браузере

Яндекс.Браузер — один из тех браузеров, в которых невозможно изменить стартовую страницу. Сделано это, чтобы пользователи не пользовались никакими другими сервисами, кроме тех, что предоставляет компания Яндекс. Ну и, конечно же, невозможность смены стартовой страницы обрекает пользователей на просмотр рекламы при каждом запуске браузера (впрочем, ее можно отключить, зарывшись глубоко в настройки).

Но не думайте расстраиваться. Все же есть способ сделать так, чтобы при запуске Яндекс.Браузера автоматически открывалась поисковая система Google или любой другой сайт. И для этого даже не придется копаться в настройках браузерах — все гораздо проще:

Найдите на рабочем столе ярлык, запускающий Яндекс.Браузер (обычно он называется просто «Yandex»). Если у вас его нет, а сам браузер вы запускаете из закрепленного в панели задач Windows ярлыка, прочтите сначала инструкцию ниже для его добавления.

Кликните правой кнопкой мыши по ярлыку «Yandex», выберите в контекстном меню пункт «Свойства».

Во вновь открывшемся окне найдите поле «Объект», установите курсор для ввода текста в самый конец строки.

Поставьте после «browser.exe» пробел, а затем скопируйте следом — https://www.google.ru/. Кликните по кнопке «ОК».

Теперь при запуске Яндекс.Браузера с ярлыка на рабочем столе всегда будет открываться страница поисковой системы Google.