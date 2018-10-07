Microsoft Edge — браузер, созданный специально для операционных систем Windows 10-й версии. Данный интернет-обозреватель пришел на смену знаменитому Internet Explorer, не потеряв при этом все положительные качества своего предшественника.

Возможности Microsoft Edge

Помимо базовых возможностей — быстрого открытия всех существующих веб-сайтов — Microsoft Edge обладает рядом дополнительных удобств для пользователя:

Возможность синхронизации истории посещений, паролей, форм и прочих данных на всез пользовательских устройствах, с которых выполнен вход в онлайн-систему Microsoft.

Встроенная защита от фишинга и различного рода шпионских и вредоносных программ/скриптов/расширений. Функции обеспечения безопасности особенно эффективно работает со службой «Защитник Windows» (встроенное в Windows 10 антивирусное ПО).

Возможность настройки панели инструментов путем добавления/удаления тех или иных функций (внешних или встроенных панелей) по усмотрению пользователя.

Отключение на веб-страницах функции автоматического воспроизведения видео.

Переключение страниц в режим чтения — удаление с них всего мультимедиа-контента (кроме основного текста).

Просмотр содержимого всех вкладок для удобного и быстрого обнаружения нужной.

Возможность просмотра документов в различных форматах (в т.ч. и PDF) без установки сторонних плагинов. Также пользователю доступны различные инструменты для работы с электронными документами и книгами, включая проставление пометок, добавление примечаний и т.д.

Возможность отправки на печать веб-страниц в "чистом" виде (без баннеров и прочего ненужного содержимого).

Сохранение отрытых вкладок "на потом". При использовании функции все открытые вкладки закрываются, пользователь сможет открыть их разом в любой момент позже (при этом браузер позволяет создавать новые вкладки).

Как установить Microsoft Edge?

Браузер Microsoft Edge входит в состав ОС Windows 10 (как 32, так и 64 бит), т.е. не является отдельно устанавливаемым приложением. Однако по различным причинам он может быть не доступным (особенно в пиратских версиях Windows). Для начала использования браузера достаточно перейти на официальный сайт Microsoft и кликнуть по соответствующей ссылке (Microsoft Edge автоматически запустится) на открывшейся странице.