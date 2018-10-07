SoftSalad СОФТСАЛАТ
Бесплатно
Microsoft Edge

Microsoft Edge

Интернет-браузер от Microsoft

4,7 (3)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 42.17134.1.0
Скачать с сайта автора
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 42.17134.1.0

Оценки программы

4,7

3 оценки Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Microsoft Edge