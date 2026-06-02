Tesla Browser — новый бесплатный браузер, созданный на основе движка Chromium. Что делает его таким особенным?
Tesla Browser настолько удачно сочетает в себе внешние данные Google Chrome и душу Яндекса, что пользоваться им - одно удовольствие. Минималистичный интерфейс и многофункциональность Tesla Browser делают его удобным инструментом для работы в интернете.
- Всегда найдет с вами общий язык
Яндекс поиск использует уникальный механизм сжатия слов, который без труда распознаёт одинаковый смысл разных запросов, введенных с использованием нашего великого и могучего. Именно благодаря этому Яндекс так хорошо понимает русского человека. Использовать поиск Яндекса по умолчанию можно в омнибоксе (адресная строка) и с главной страницы браузера.
- Работает со скоростью света
Подход к поиску, который с успехом использует Яндекс, умножен на мощность и легкость Хромиума. Объединенные в Tesla Browser, они найдут нужное гораздо быстрее, чем любой другой браузер.
- Сделает интернет удобнее
Благодаря встроенному в браузер поиску от Яндекса, вы получаете доступ ко всем сервисам в один клик: Яндекс Почта, Яндекс Карты, Яндекс Новости, Яндекс Диск, Яндекс Деньги - всего более 30 сервисов.
Что умеет Tesla Browser?
- Обеспечивает вашу безопасность в Интернете.
- Поддерживает режим Инкогнито (анонимное открытие web-страниц).
- Работает без сбоев.
- Можно настраивать автозаполнение форм на веб-страницах.
- Опционально можно установить менеджер паролей.
- Вы всегда можете воспользоваться поиском Google, Mail.Ru или Bing, если Яндекс не нашел искомое.