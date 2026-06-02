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Tesla Browser

Tesla Browser

Современный браузер с "русским размахом"

3,7 (19)
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Актуальная версия 148.0.7778.97
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История изменений

Версия 148.0.7778.97

  • Обновлён движок Chromium: включены исправления безопасности и стабильности.
  • Улучшена приватность просмотра: добавлены настройки очистки сессий и блокировки трекеров.
  • Исправлены ошибки рендеринга и оптимизирована работа с расширениями.
  • Ускорен запуск браузера и загрузка веб-страниц.

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Оценки программы

3,7

19 оценок Оценок пока нет

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