Как посмотреть сохраненные пароли в Mozilla Firefox?

В браузере Mozilla Firefox предусмотрена функция сохранения логинов и паролей, срабатывающая автоматически при заполнении форм авторизации на сайтах. Все сохраненные таким образом логины/пароли можно просмотреть прямо из браузера. Также существуют способы их просмотра без запуска Мозилы путем использования специальных программ для экспорта паролей.

База данных Мозиллы с сохраненными логинами и паролями отобразится в окне браузера:

Попасть во встроенную базу данных браузера Mozilla Firefox, в которой хранятся логины и пароли, можно двумя способами:

Если по каким-то причинам запуск Mozilla Firefox невозможен (например, из-за действия вредоносных программ), то хранящиеся в браузере логины и пароли все равно можно просмотреть. Для этого можно воспользоваться утилитами FF Pasword Explorer или PasswordFox. Они обе бесплатные.

Использование программы PasswordFox

Скачать программу PasswordFox (Пассворд фокс) можно с официального сайта Nirsoft.net. На странице будет представлено две версии программы — для 32-х и 64-битных систем Windows. Скачивайте подходящую для вашей системы версию PasswordFox. Программа выложена на сайте в виде ZIP-архива, защищенного паролем. Сам пароль приведен ниже ссылок для скачивания архивов.

Распакуйте скачанный архив в любое место на диске и запустите программу «PasswordFox.exe». Сразу после этого она отобразит все сохраненные в браузере пароли.

Кликните два раза по любой записи в приведенной таблице, чтобы получить подробные сведения о сохраненном логине с паролем.