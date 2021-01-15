Как посмотреть сохраненные пароли в Mozilla Firefox?

В браузере Mozilla Firefox предусмотрена функция сохранения логинов и паролей, срабатывающая автоматически при заполнении форм авторизации на сайтах. Все сохраненные таким образом логины/пароли можно просмотреть прямо из браузера. Также существуют способы их просмотра без запуска Мозилы путем использования специальных программ для экспорта паролей.
Стандартный способ просмотра паролей в Mozilla Firefox
Попасть во встроенную базу данных браузера Mozilla Firefox, в которой хранятся логины и пароли, можно двумя способами:
- Вызовите главное меню браузера (кнопка в правом верхнем углу) и выберите в нем пункт «Логины и пароли».
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- Скопируйте/впишите в адресную строку браузера служебный адрес about:logins и нажмите клавишу ввода.
База данных Мозиллы с сохраненными логинами и паролями отобразится в окне браузера:
Просмотр паролей при помощи сторонних утилит
Если по каким-то причинам запуск Mozilla Firefox невозможен (например, из-за действия вредоносных программ), то хранящиеся в браузере логины и пароли все равно можно просмотреть. Для этого можно воспользоваться утилитами FF Pasword Explorer или PasswordFox. Они обе бесплатные.
Использование программы PasswordFox
Скачать программу PasswordFox (Пассворд фокс) можно с официального сайта Nirsoft.net. На странице будет представлено две версии программы — для 32-х и 64-битных систем Windows. Скачивайте подходящую для вашей системы версию PasswordFox. Программа выложена на сайте в виде ZIP-архива, защищенного паролем. Сам пароль приведен ниже ссылок для скачивания архивов.
Распакуйте скачанный архив в любое место на диске и запустите программу «PasswordFox.exe». Сразу после этого она отобразит все сохраненные в браузере пароли.
Кликните два раза по любой записи в приведенной таблице, чтобы получить подробные сведения о сохраненном логине с паролем.
Использование программы FF Pasword Explorer
Предыдущая программа — PasswordFox — не дает возможности просмотра паролей, сохраненных во всех профилях браузера (по крайней мере, в ней нет никаких настроек, которые позволили бы выбрать профиль). А профили эти создаются автоматически для каждого отдельного пользователя компьютера (учетной записи Windows). Утилита FF Pasword Explorer лишена этого недостатка. Однако с ее помощью пароли нельзя просмотреть в удобной табличной форме, потому как эта программа способна только экспортировать их в текстовый файл:
- Скачайте программу с репозитория GitHub. Можно любую версию — Portable (не требует установки) или Installer (установочная версия).
- Запустите программу FF Pasword Explorer, затем в верхней части ее окна выберите профиль, из которого будут извлечены пароли (тот, что приставкой «release» является профилем текущего пользователя ПК).
- Поле «Firefox Master Password» заполняется только в случае, если внутреннее хранилище браузера зашифровано (т.е. мастер-паролем). По умолчанию она не шифруется. Нажмите кнопку «Export Password», выберите место для сохранения файла (убедитесь, что в окне сохранения выбран тип файла «CSV») и кликните «Сохранить».
- Перейдите в папку, куда был сохранен CSV-файл. Его можно будет открыть в любом текстовом редакторе, включая «Блокнот». Пароли будут приведены в виде таблицы, в которой каждая строка содержит адрес сайта, логин и пароль от него (есть и другие данные, но они нам неинтересны).