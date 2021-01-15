SoftSalad СОФТСАЛАТ
Инструкции 09.04.2026 3 минуты

Как посмотреть сохраненные пароли в Mozilla Firefox?

Инструкции по просмотру паролей в браузере Mozilla разными способами.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

В браузере Mozilla Firefox предусмотрена функция сохранения логинов и паролей, срабатывающая автоматически при заполнении форм авторизации на сайтах. Все сохраненные таким образом логины/пароли можно просмотреть прямо из браузера. Также существуют способы их просмотра без запуска Мозилы путем использования специальных программ для экспорта паролей.

Стандартный способ просмотра паролей в Mozilla Firefox

Попасть во встроенную базу данных браузера Mozilla Firefox, в которой хранятся логины и пароли, можно двумя способами:

  1. Вызовите главное меню браузера (кнопка в правом верхнем углу) и выберите в нем пункт «Логины и пароли».

Переход на страницу с паролями через главное меню Мозиллы1

  1. Скопируйте/впишите в адресную строку браузера служебный адрес about:logins и нажмите клавишу ввода.

Переход на страницу с паролями по ссылке «about:logins»

База данных Мозиллы с сохраненными логинами и паролями отобразится в окне браузера:

Сохраненные пароли в Мозилле

Просмотр паролей при помощи сторонних утилит

Если по каким-то причинам запуск Mozilla Firefox невозможен (например, из-за действия вредоносных программ), то хранящиеся в браузере логины и пароли все равно можно просмотреть. Для этого можно воспользоваться утилитами FF Pasword Explorer или PasswordFox. Они обе бесплатные.

Использование программы PasswordFox

Скачать программу PasswordFox (Пассворд фокс) можно с официального сайта Nirsoft.net. На странице будет представлено две версии программы — для 32-х и 64-битных систем Windows. Скачивайте подходящую для вашей системы версию PasswordFox. Программа выложена на сайте в виде ZIP-архива, защищенного паролем. Сам пароль приведен ниже ссылок для скачивания архивов.

Скачивание программы PasswordFox

Распакуйте скачанный архив в любое место на диске и запустите программу «PasswordFox.exe». Сразу после этого она отобразит все сохраненные в браузере пароли.

Просмотр паролей через PasswordFox

Кликните два раза по любой записи в приведенной таблице, чтобы получить подробные сведения о сохраненном логине с паролем.

Подробные сведения о пароле в PasswordFox

Использование программы FF Pasword Explorer

Предыдущая программа — PasswordFox — не дает возможности просмотра паролей, сохраненных во всех профилях браузера (по крайней мере, в ней нет никаких настроек, которые позволили бы выбрать профиль). А профили эти создаются автоматически для каждого отдельного пользователя компьютера (учетной записи Windows). Утилита FF Pasword Explorer лишена этого недостатка. Однако с ее помощью пароли нельзя просмотреть в удобной табличной форме, потому как эта программа способна только экспортировать их в текстовый файл:

  • Скачайте программу с репозитория GitHub. Можно любую версию — Portable (не требует установки) или Installer (установочная версия).

Скачивание программы FF Pasword Explorer

  • Запустите программу FF Pasword Explorer, затем в верхней части ее окна выберите профиль, из которого будут извлечены пароли (тот, что приставкой «release» является профилем текущего пользователя ПК).

Выбор профиля в FF Pasword Explorer

  • Поле «Firefox Master Password» заполняется только в случае, если внутреннее хранилище браузера зашифровано (т.е. мастер-паролем). По умолчанию она не шифруется. Нажмите кнопку «Export Password», выберите место для сохранения файла (убедитесь, что в окне сохранения выбран тип файла «CSV») и кликните «Сохранить».

Экспорт паролей из Мозиллы через FF Pasword Explorer

  • Перейдите в папку, куда был сохранен CSV-файл. Его можно будет открыть в любом текстовом редакторе, включая «Блокнот». Пароли будут приведены в виде таблицы, в которой каждая строка содержит адрес сайта, логин и пароль от него (есть и другие данные, но они нам неинтересны).

Просмотр экспортированных паролей в Блокноте

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

Firefox
Firefox

Версия 158.0

Быстрый и многофункциональный браузер

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (34)

Читайте также

Как посмотреть сохраненные пароли в Opera?
Как посмотреть сохраненные пароли в Opera?

Инструкции по просмотру сохраненных паролей в браузере Opera разными способами.

Как посмотреть сохраненные пароли в Google Chrome?
Как посмотреть сохраненные пароли в Google Chrome?

Инструкции по просмотру сохраненных паролей в браузере Google Chrome разными способами.

Обсуждение статьи