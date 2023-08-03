Не показывает видео в браузере – почему и что делать?

Просмотр контента в интернете — одна из важнейших функций браузеров в наше время. Современные скорости сети и способности компьютеров позволяют смотреть видео онлайн прямо на странице сайта с ним, не сохраняя файл на жесткий диск. Однако иногда случается, что видео перестают работать, грузиться и корректно отображаться в браузере. Разберем, почему это может происходить и как исправить неполадку.

Почему видео в браузере может не работать? Есть много возможных причин неработоспособности видео в браузере. В каждом случае источник проблемы может быть уникален. К основным и наиболее частым причинам проблемы относятся: Переполненный кэш браузера.

Проблемы с доступом к интернету.

Некорректная работа дополнений.

Сбои в работе сайта, с которого загружается видео.

Неполадки операционной системы.

Проблемы с видеодрайверами в ОС.

Нехватка свободного места в оперативной памяти или на жестком диске.

Работа антивирусной защиты или фаервола. Это самые распространенные причины проблем с воспроизведением медиа в браузере.

Нужен ли Flash Player для воспроизведения видео? Сталкиваясь с проблемами при загрузке видео в сети, многие пользователи начинают искать причину неисправности в отсутствии Flash Player. На самом деле, в современном интернете он практически не используется. Компания Adobe прекратила его поддержку в 2020 году. Сейчас на подавляющем большинстве сайтов с видео используются технологии HTML. Поэтому искать источник сбоя в компонентах Flash Player не стоит.

10 универсальных способов решения проблемы Рассмотрим 10 стандартных решений проблемы, которые позволят устранить ее в большинстве случаев.

Перезапуск браузера Первое, что стоит попробовать — перезапуск браузера. В процессе работы программы могли возникнуть сбои, что особенно актуально в случаях, когда браузер был открыт долгое время. Стоит попробовать закрыть все запущенные окна приложения, спустя 30-60 запустить его снова и попробовать воспроизвести видео.

Перезагрузка компьютера Другой простой способ решения, который также часто оказывается действенным — перезагрузка компьютера. Чтобы правильно произвести полный перезапуск ПК или ноутбука, нужно выключить его, завершив работу в операционной системе, затем отключить устройство от сети на 30-60 секунд, после чего запустить повторно.

Отключение блокировщика рекламы и других расширений Дополнения браузера могут отрицательно сказываться на работоспособности некоторых его функций. Стоит попробовать временно отключить или удалить все установленные расширения, чтобы восстановить работу медиа. Если это поможет — причина была в них. В таком случае нужно выявить, какое именно расширение было источником проблемы. Его потребуется удалить.

Проверка состояния сети Иногда видео не работают из-за неполадок с интернетом. Чтобы выявить и исправить их, можно воспользоваться встроенной в Windows утилитой. Для этого кликните ПКМ по значку сети в трее и щелкните на пункт Устранение неполадок.

Применение другого браузера Если на вашем ПК установлено несколько браузеров, попробуйте использовать разные. Возможно в одном из них медиа заработают исправно, так как в некоторых случаях неисправность вызвана сбоями конкретного браузера.

Использование режима Инкогнито Проблемы с воспроизведением видео в интернете очень часто возникают из-за неполадок с кэшом и куки. Самый простой способ избежать их — воспользоваться режимом Инкогнито, в котором они не сохраняются. Для этого нужно открыть новое приватное окно в браузере.

Отключение антивирусов и фаерволов Работа антивирусной защиты нередко приводит к неполадкам в работе сети. Следует попробовать на время отключить фаерволы и подобные программы, после чего проверить состояние браузера без них.

Обновление браузера Установить обновления в браузер обычно можно с помощью встроенных функций программы. Загрузка новой версии часто помогает исправить ошибки и возобновить нормальную работу некоторых функций.

Переустановка браузера В некоторых случаях полная переустановка программы помогает возобновить исправное воспроизведение медиа. Чтобы выполнить ее, нужно скачать новый инсталлятор с сайта разработчика, удалить приложение в Параметрах, затем установить его повторно из загруженного ранее файла и перезагрузить компьютер.

Обновление Windows Иногда подобные сбои могут быть вызваны неполадками ОС, которые могли быть исправлены разработчиками в новых обновлениях. Поэтому можно попробовать установить их через Центр обновления Windows.

Как возобновить работу видео в разных браузерах? Рассмотрим пошаговые инструкции по установке обновлений, очистке кэша и отключению расширений для трех наиболее популярных программ. Их выполнение поможет вернуть видеороликам работоспособность.

Google Chrome 1. Запустите программу, кликните на три точки в правом верхнем углу, выберите пункт Справка, щелкните на строку О браузере, кликните на кнопку Обновить Google Chrome и нажмите Перезапустить. Если обновление недоступно, у вас уже установлена последняя версия приложения. 2. Если обновление не помогло, попробуйте очистить кэш. Для этого нажмите на три точки в правом верхнем углу окна, перейдите в Дополнительные инструменты, затем Удаление данных о просмотренных страницах, выберите Все время и удалите данные. 3. Если это не помогло, попробуйте отключить все установленные дополнения в разделе Расширения, который можно открыть через меню с тремя точками в правом верхнем углу.

Mozilla Firefox 1. Откройте браузер, нажмите на кнопку с тремя полосками справа сверху, перейдите в Справка и выберите О Firefox. В открывшемся окне нажмите Обновить до {номер версии}, если кнопка доступна. 2. Если это не помогло, выполните очистку кэша. Для этого перейдите в Настройки через правое верхнее меню и откройте пункт Приватность и защита. В нем найдите раздел с данными и удалите их. 3. Если очистка кэша и куки не помогла, попробуйте отключить все расширения в соответствующем разделе. В него можно попасть через правое верхнее меню.

Opera 1. Запустите браузер, откройте меню, выберите пункт Обновление и восстановление, после чего нажмите на кнопку Проверить наличие обновлений. Если они будут найдены, выполните их установку. 2. Если обновление не поможет, очистите куки и кэш. Для этого воспользуйтесь сочетанием клавиш Ctrl + Shift + Delete в запущенном окне браузера, отметьте галочкой пункт Кэшированные изображения и другие файлы и выполните очистку. 3. Если это не поможет, следует попробовать отключить установленные дополнения в настройках программы.

Что делать, если не работает видео на YouTube? YouTube — самый популярный сайт для просмотра видео, поэтому неполадки с ним возникают часто. Если вы столкнулись с неработоспособностью контента на сайте, попробуйте перезагрузить страницу, перезапустить браузер и компьютер, а также очистить кэш браузера, отключить дополнения и установить обновления с помощью инструкции выше.

Другие возможные причины проблемы Одна из возможных причин сбоя — неполадки графического драйвера. Если ни один из приведенных способов решения не помог, то возможно в вашем случае источник проблемы был именно в них. Тогда стоит попробовать обновить или переустановить драйвера для видеокарты или видеоадаптера при помощи стандартных средств Windows или сторонних утилит.