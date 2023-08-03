Не показывает видео в браузере – почему и что делать?

Просмотр контента в интернете — одна из важнейших функций браузеров в наше время. Современные скорости сети и способности компьютеров позволяют смотреть видео онлайн прямо на странице сайта с ним, не сохраняя файл на жесткий диск. Однако иногда случается, что видео перестают работать, грузиться и корректно отображаться в браузере. Разберем, почему это может происходить и как исправить неполадку.
Почему видео в браузере может не работать?
Есть много возможных причин неработоспособности видео в браузере. В каждом случае источник проблемы может быть уникален. К основным и наиболее частым причинам проблемы относятся:
- Переполненный кэш браузера.
- Проблемы с доступом к интернету.
- Некорректная работа дополнений.
- Сбои в работе сайта, с которого загружается видео.
- Неполадки операционной системы.
- Проблемы с видеодрайверами в ОС.
- Нехватка свободного места в оперативной памяти или на жестком диске.
- Работа антивирусной защиты или фаервола.
Это самые распространенные причины проблем с воспроизведением медиа в браузере.
Нужен ли Flash Player для воспроизведения видео?
Сталкиваясь с проблемами при загрузке видео в сети, многие пользователи начинают искать причину неисправности в отсутствии Flash Player. На самом деле, в современном интернете он практически не используется. Компания Adobe прекратила его поддержку в 2020 году. Сейчас на подавляющем большинстве сайтов с видео используются технологии HTML. Поэтому искать источник сбоя в компонентах Flash Player не стоит.
10 универсальных способов решения проблемы
Рассмотрим 10 стандартных решений проблемы, которые позволят устранить ее в большинстве случаев.
Перезапуск браузера
Первое, что стоит попробовать — перезапуск браузера. В процессе работы программы могли возникнуть сбои, что особенно актуально в случаях, когда браузер был открыт долгое время. Стоит попробовать закрыть все запущенные окна приложения, спустя 30-60 запустить его снова и попробовать воспроизвести видео.
Перезагрузка компьютера
Другой простой способ решения, который также часто оказывается действенным — перезагрузка компьютера. Чтобы правильно произвести полный перезапуск ПК или ноутбука, нужно выключить его, завершив работу в операционной системе, затем отключить устройство от сети на 30-60 секунд, после чего запустить повторно.
Отключение блокировщика рекламы и других расширений
Дополнения браузера могут отрицательно сказываться на работоспособности некоторых его функций. Стоит попробовать временно отключить или удалить все установленные расширения, чтобы восстановить работу медиа. Если это поможет — причина была в них. В таком случае нужно выявить, какое именно расширение было источником проблемы. Его потребуется удалить.
Проверка состояния сети
Иногда видео не работают из-за неполадок с интернетом. Чтобы выявить и исправить их, можно воспользоваться встроенной в Windows утилитой. Для этого кликните ПКМ по значку сети в трее и щелкните на пункт Устранение неполадок.
Применение другого браузера
Если на вашем ПК установлено несколько браузеров, попробуйте использовать разные. Возможно в одном из них медиа заработают исправно, так как в некоторых случаях неисправность вызвана сбоями конкретного браузера.
Использование режима Инкогнито
Проблемы с воспроизведением видео в интернете очень часто возникают из-за неполадок с кэшом и куки. Самый простой способ избежать их — воспользоваться режимом Инкогнито, в котором они не сохраняются. Для этого нужно открыть новое приватное окно в браузере.
Отключение антивирусов и фаерволов
Работа антивирусной защиты нередко приводит к неполадкам в работе сети. Следует попробовать на время отключить фаерволы и подобные программы, после чего проверить состояние браузера без них.
Обновление браузера
Установить обновления в браузер обычно можно с помощью встроенных функций программы. Загрузка новой версии часто помогает исправить ошибки и возобновить нормальную работу некоторых функций.
Переустановка браузера
В некоторых случаях полная переустановка программы помогает возобновить исправное воспроизведение медиа. Чтобы выполнить ее, нужно скачать новый инсталлятор с сайта разработчика, удалить приложение в Параметрах, затем установить его повторно из загруженного ранее файла и перезагрузить компьютер.
Обновление Windows
Иногда подобные сбои могут быть вызваны неполадками ОС, которые могли быть исправлены разработчиками в новых обновлениях. Поэтому можно попробовать установить их через Центр обновления Windows.
Как возобновить работу видео в разных браузерах?
Рассмотрим пошаговые инструкции по установке обновлений, очистке кэша и отключению расширений для трех наиболее популярных программ. Их выполнение поможет вернуть видеороликам работоспособность.
Google Chrome
1. Запустите программу, кликните на три точки в правом верхнем углу, выберите пункт Справка, щелкните на строку О браузере, кликните на кнопку Обновить Google Chrome и нажмите Перезапустить. Если обновление недоступно, у вас уже установлена последняя версия приложения.
2. Если обновление не помогло, попробуйте очистить кэш. Для этого нажмите на три точки в правом верхнем углу окна, перейдите в Дополнительные инструменты, затем Удаление данных о просмотренных страницах, выберите Все время и удалите данные.
3. Если это не помогло, попробуйте отключить все установленные дополнения в разделе Расширения, который можно открыть через меню с тремя точками в правом верхнем углу.
Mozilla Firefox
1. Откройте браузер, нажмите на кнопку с тремя полосками справа сверху, перейдите в Справка и выберите О Firefox. В открывшемся окне нажмите Обновить до {номер версии}, если кнопка доступна.
2. Если это не помогло, выполните очистку кэша. Для этого перейдите в Настройки через правое верхнее меню и откройте пункт Приватность и защита. В нем найдите раздел с данными и удалите их.
3. Если очистка кэша и куки не помогла, попробуйте отключить все расширения в соответствующем разделе. В него можно попасть через правое верхнее меню.
Opera
1. Запустите браузер, откройте меню, выберите пункт Обновление и восстановление, после чего нажмите на кнопку Проверить наличие обновлений. Если они будут найдены, выполните их установку.
2. Если обновление не поможет, очистите куки и кэш. Для этого воспользуйтесь сочетанием клавиш Ctrl + Shift + Delete в запущенном окне браузера, отметьте галочкой пункт Кэшированные изображения и другие файлы и выполните очистку.
3. Если это не поможет, следует попробовать отключить установленные дополнения в настройках программы.
Что делать, если не работает видео на YouTube?
YouTube — самый популярный сайт для просмотра видео, поэтому неполадки с ним возникают часто. Если вы столкнулись с неработоспособностью контента на сайте, попробуйте перезагрузить страницу, перезапустить браузер и компьютер, а также очистить кэш браузера, отключить дополнения и установить обновления с помощью инструкции выше.
Другие возможные причины проблемы
Одна из возможных причин сбоя — неполадки графического драйвера. Если ни один из приведенных способов решения не помог, то возможно в вашем случае источник проблемы был именно в них. Тогда стоит попробовать обновить или переустановить драйвера для видеокарты или видеоадаптера при помощи стандартных средств Windows или сторонних утилит.
Что делать, если не воспроизводится онлайн-видео в Linux?
В случае с GNU/Linux и другими Unix-системами основные причины неисправности те же. Однако в этой операционной системе источником проблемы намного чаще становятся неполадки видеодрайверов. Поэтому один из вариантов решения для Linux — переустановка драйверов для графики.