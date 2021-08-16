Как экспортировать пароли из браузера?

Необходимость в экспорте паролей из браузера может возникнуть по нескольким причинам. Вот наиболее распространенные:
- Переход на использование нового браузера/компьютера при условии, что в него будут перенесены сохраненные в старом веб-обозревателе логины и пароли.
- «Чистая» (с удалением абсолютно всех данных) переустановка браузера и/или операционной системы при условии, что сохраненные логины и пароли будут в дальнейшем восстановлены.
- Перенос данных авторизации в программу хранения паролей (менеджер паролей) без необходимости ввода логинов, паролей и адресов сайтов вручную.
Экспорт паролей можно осуществить как посредством встроенных в сам браузер функций, так и при помощи специализированных программ. К использованию последних можно прибегнуть только в крайних случаях — при невозможности экспорта стандартными способами (например, браузер не запускается). Приведем инструкции по экспорту логинов и паролей из 4-х популярных веб-обозревателей — Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox и Яндекс.Браузер.
Экспорт паролей из Google Chrome
Браузер Google Chrome позволяет экспортировать сохраненные пароли в файл формата CSV. Для этого проделайте следующие операции:
- Откройте настройки браузера, открыв главное меню в правом верхнем углу окна:
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- Откройте раздел «Автозаполнение» в левой части окна Google Chrome, затем — подраздел «Пароли»:
- Напротив блока «Сохраненные пароли» кликните по значку с изображением трех точек, после чего появится кнопка «Экспорт паролей» — нажмите ее:
- Google Chrome попросит подтвердить намерение экспортировать пароли — нажмите «Экспорт паролей» в появившемся диалоговом окне:
- Сохраните файл «Пароли Chrome.csv» в любую папку на компьютере:
Экспорт паролей из Opera
В случае с браузером Opera экспорт логинов и паролей осуществляется следующим образом:
- Вызовите меню «Простая настройка» (на скриншоте ниже названия меню не видно), кликнув по значку в правом верхнем углу окна браузера, прокрутите его донизу, где кликните по ссылке «Перейти к настройкам браузера»:
- На странице настроек найдите блок «Автозаполнение» (можно воспользоваться поиском по настройкам), в нем — откройте подраздел «Пароли».
- Напротив блока «Сайты с сохраненными паролями» щелкните по значку с изображением трех точек, затем нажмите по отобразившейся кнопке «Экспорт паролей».
- Нажмите кнопку «Экспорт паролей» в отобразившемся диалоговом окне с предупреждением:
- В окне сохранения файла укажите папку, в которую нужно сохранить CSV-файл с паролями.
Экспорт паролей из Mozilla Firefox
Как отмечалось выше, в Mozilla Firefox отсутствует функция экспорта паролей. Потому здесь придется использовать сторонние программы. Одной из лучших является бесплатная утилита FF Password Exporter. Вот инструкция по ее использованию:
- Перейдите по ссылке на репозиторий GitHub и скачайте программу FF Password Exporter (можно и портативную версию).
- В самой программе нажмите кнопку «Export Password». Если в настройках Mozilla Firefox была задействована защита сохраненных логинов/паролей мастер-ключом (т.е. главным паролем), то его потребуется предварительно ввести в поле «Firefox Master Password» (по умолчанию эта функция отключена).
- В отрывшемся окне «Сохранение» укажите путь для сохранения файла CSV, затем нажмите кнопку «Сохранить».
Ознакомиться с содержимым полученного в результате экспорта CSV-файла можно в любом табличном редакторе (Microsoft Excel) или даже в блокноте (но просматривать неудобно).
Иногда FF Password Exporter не может самостоятельно определить путь хранения пользовательских профилей Mozilla Firefox на локальном диске: либо поле «Detected Firefox User Profiles» пустое, либо CSV-файл сохраняется пустым. В этом случае выполните следующие действия:
- В программе FF Password Exporter нажмите на ссылку «choose a custom profile directory».
- В открывшееся окно в поле «Папка» скопируйте путь «%APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\» (без кавычек, но с «%»), нажмите клавишу Enter.
- Выберите первую в списке папку профиля (в нашем случае — это «default-release»), нажмите кнопку «Выбор папки», а затем вновь попробуйте экспортировать пароли в CSV-файл.
- Если не вышло, проделайте то же самое со второй папкой профиля, а затем — с третьей и т.д.
Экспорт паролей из Яндекс.Браузера.
Здесь все достаточно просто:
- Откройте главное меню браузера и кликните в нем по элементу «Пароли и карты».
- Справа от элемента «Добавить» нажмите на кнопку с изображением трех точек и выберите из отобразившегося меню пункт «Экспортировать пароли».
- Далее браузером будет предложен импорт паролей либо в текстовый файл, либо в защищенный паролем архив. В любом случае данные будут помещены в стандартный CSV-файл, но при выборе второго варианта экспорта тот будет упакован в ZIP-архив, для последующего открытия которого потребуется заданный пользователем на этом шаге пароль. Выберите подходящий вариант экспорта и нажмите кнопку «Экспортировать».
На этом экспорт паролей из Яндекс.Браузера завершен.