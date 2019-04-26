UC Browser — бесплатный браузер для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32 и 64 бит). Интернет-обозреватель использует в своей работе два движка — Chromium и Trident, интерфейсом поддерживается русский язык.

Браузер UC Browser для ПК

Браузер UC Browser полностью отвечает современным требованиям удобства и безопасности серфинга в сети. В российском сегменте интернета на момент написания обзора UC Browser занимал 4 позицию по популярности, уступая только таким гигантам, как Chrome, Safari и Firefox (по статистике агентства StatCounter).

С основными задачами, что интересны обычным пользователям — высокая скорость открытия веб-сайтов и возможность отображения/воспроизведения любого контента — UC Browser справляется отлично. При этом, по заявлению разработчиков, их продукт потребляет меньше компьютерных ресурсов в сравнении все с теми же Google Chrome или Mozilla Firefox, когда речь заходит о большом количестве одновременно открытых вкладок.

Интерфейс UC Browser

Первое, что бросается при запуске UC Browser — возможность выбора стиля оформления страницы новой вкладки (домашней страницы). Пользователь может выбрать классическое плиточное оформление либо стиль в духе «Opera Neon»: ссылочные элементы подвижны (можно перетаскивать мышью в любую область домашней страницы), имеют круглую форму, а вместо эскизов используются только надписи/логотипы сайтов. При необходимости пользователи также смогут установить один из многочисленных стилей, доступных для скачивания из внутреннего онлайн-ресурса UC Browser.

Другие особенности интерфейса:

Включение/выключение панели закладок и/или панели поиска.

Автодополнение текста при вводе адресов сайтов или поисковых запросов в адресную панель.

Управление браузером жестами мышью и горячими клавишами.

Переключение вкладок колесиком мыши.

Возможность запуска воспроизведения видеороликов в отдельном внутреннем окне.

Возможность подключения внешних плагинов (используется интернет-магазин Google Chrome либо вручную подключить любые Chromium-совместимые расширения).

Включение/выключение функции выполнения фоновых приложений после закрытия браузера (т.е. обозреватель можно закрыть, но оставить при этом проигрывание музыки или видео, если для их воспроизведения используются внешние плагины).

Возможность создания скриншотов выбранной области открытой в браузере страницы (инструмент «Ножницы») и другие.

Блокировка рекламы в UC Browser

Большинство современных браузеров поставляются со встроенным блокировщиком рекламы (AdBlock), UC Browser не стал исключением. По умолчанию включена лишь функция блокировки всплывающих окон. Для задействования фильтров рекламы следует включить соответствующую функцию в настройках браузера (вкладка «Блокировка рекламы»).

UC Browser использует собственные списки (правила) фильтрации, предоставляемые разработчиками. При необходимости пользователь может добавить и свои собственные фильтры, для чего достаточно указать на них ссылку в соответствующем разделе настроек параметров блокировщика.

Более опытные пользователи смогут создать собственные правила блокировки того или иного веб-контента на открываемых сайтах, используя специальный синтаксис AdBlock Plus.

Приватность UC Browser

Все остальные стандартные средства обеспечения приватности и защиты приватных данных браузером UC Browser поддерживаются: подключение к прокси-серверам, настройка параметров работы с куки-файлами, блокировка попыток сайтами создания ключей в формах.

Отдельно отметим функционал режима инкогнито. В нем браузер не только не сохраняет историю запросов и не принимает куки-файлы с сайтов, но и позволяет пользователю создавать собственную панель закладок, которая будет видна только в приватном режиме работы.

Синхронизация между устройствами

Первоначально UC Browser создавался исключительно как мобильный браузер для Apple, Android, Windows Mobile и Java-гаджетов, но позже был импортирован и на другие платформы, включая PC Windows. Пользователи UC Browser могут создать собственный UC-аккаунт, а затем синхронизировать историю посещений веб-страниц, открытых вкладок и т.д. между всеми своими устройствами.