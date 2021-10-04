Windows 11 не соответствует минимальным требованиям — почему и что делать?

Многие пользователи Windows 10, решившиеся обновиться до Windows 11 из «Центра обновления Windows», сталкиваются с сообщением о том, что «Запуск Windows 11 на этом компьютере невозможен». Каких-либо конкретных причин в окне с ошибкой не приводится, но доступна кнопка «Дополнительные сведения», кликнув по которой можно перейти на сайт Microsoft с массивом непонятной для многих информацией.

1

Чтобы узнать причину возникновения этой ошибки, достаточно ознакомиться с минимальными системными требованиями, предъявляемыми Windows 11 к компьютеру, а затем сравнить их конфигурацией собственного ПК. Но, забегая вперед, ответим на вопрос о том, что делать в ситуации с несоответствием требованиям — попробовать установить Windows 11 самостоятельно, используя в качестве руководства специально подготовленную нами пошаговую инструкцию.

МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ WINDOWS 11 Официальные системные требования Windows 11 можно посмотреть на сайте Microsoft. Если вкратце, выглядят они следующим образом: Процессор: 64-битная архитектура, наличие, как минимум, двух физических ядер с тактовой частотой от 1 ГГц (не каждый, кстати, процессор подойдет, даже если его характеристики соответствуют этим требованиям).

Оперативная память (ОЗУ): от 4 Гб.

Жесткий диск/SSD-накопитель: от 64 Гб (столько понадобится только для установки системы).

Видеокарта, совместимая с DirectX 12 и драйвером WDDM 2.0 (если 10-ка работает с имеющейся видеокартой, то и Windows 11, скорее всего, будет работать).

Поддержка компьютером (материнской платой) технологий «TPM0» и «Secure Boot» (вот к этим требованиям у пользователей больше всего вопросов). Теперь, ориентируясь на эти требования, проверим, соответствует ли им имеющийся компьютер.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОВМЕСТИМОСТИ ПК С WINDOWS 11 Начнем с простого способа — использования бесплатной утилиты WhyNotWin11. Это сторонняя программ, никак не связанная с Microsoft — если вы не доверяете подобным утилитам, сразу переходите к следующей части данного раздела.

Использование WhyNotWin11 для определения совместимости ПК с Windows 11 Программа WhyNotWin11 предназначена для быстрого определения совместимости компьютера с операционной системой Windows 11. С ее помощью можно узнать, соответствуют ли программные и аппаратные параметры ПК официальным системным требованиям этой версии ОС Windows. Утилиту не нужно устанавливать — просто запускаем ее и знакомимся с результатом (русский язык поддерживается). Вот, что она показала в нашем случае: Как видно из скриншота выше, имеющийся компьютер не соответствует по ряду параметров. И такая картина наблюдается большинством пользователей, решивших перейти на Windows 11. Но расстраиваться не стоит. Вот почему: Несоответствия «Метод загрузки», «Secure Boot» и «Тип раздела диска» можно устранить. Первые два устраняются путем перенастройки параметров BIOS/UEFI материнской платы. А «Тип раздела диска» можно изменить во время установки Windows 11, но при этом с жесткого диска/SSD-накопителя будут удалены все данные, потому предварительно потребуется переместить их куда-нибудь.

Касательно «Версии TPM». Это такой специальный криптографический процессор, который может быть встроен в материнскую плату или подключаться к ней отдельно. Также существуют обычные процессоры с программно реализованной в них функцией «TPM». Если программа WhyNotWin11 сообщает, что модуль «TPM отсутствует или отключен», то есть шанс, что несоответствие также можно устранить из настроек BIOS/UEFI. Этот момент будет рассмотрен ниже.

И, наконец, «Совместимость процессора». Как было упомянуто выше, даже если процессор соответствует техническим требованиям, вовсе необязательно, что он подойдет для работы с Windows 11. Этот момент мы тоже рассмотрим отдельно. Все прочие несоответствия, к сожалению, можно устранить только путем установки в компьютер более мощных комплектующих. И если это ноутбук, то в нем не удастся заменить процессор и видеокарту, т.к. они являются неотъемлемой частью материнской платы, но можно увеличить объем оперативной памяти и дискового пространства.

Определение совместимости ПК с Windows 11 вручную В окне «Центр обновления Windows» отображается объем оперативной памяти и дискового пространства, потому эти параметры компьютера тут же и выясняем. Касательно остальных требований Windows 11: «Secure Boot» (Безопасная загрузка) и «Метод загрузки» Оба этих параметра можно определить из системной программы «Сведения о системе». Действия следующие: Откройте программу «Выполнить» комбинацией клавиш «Win + R», скопируйте в нее без кавычек команду «msinfo32» и нажмите «ОК»: Откроется окно «Сведения о системе». Нужные нам данные указаны напротив «Режим BIOS» (это и есть «Метод загрузки») и «Состояние безопасной загрузки» (а это «Secure Boot»): «Тип раздела диска» Любой жесткий диск можно отформатировать так, что в качестве загрузочной записи будет использоваться либо MBR, либо GTP. Если Windows 10 еще можно было установить на MBR-диск, то с Windows 11 это не так. Чтобы определить тип используемого раздела диска: Откройте «Свойства» любого локального диска и перейдите в открывшемся окне во вкладку «Оборудование», выберите в блоке «Все диски» тот диск, куда будет устанавливаться Windows 11, затем нажмите кнопку «Свойства» ниже. Откроется новое окно. Перейдите в нем во вкладку «Тома». Скорее всего, она будет пустой. Нажмите ниже кнопку «Заполнить». Окно закроется и вновь откроется. Повторно перейдите во вкладку «Тома» и снова нажмите кнопку «Заполнить». В этот раз мы получим нужные нам сведения: Здесь нас интересует графа «Стиль раздела». Если в ней и будет указан тип разделов диска «Таблица с GUID разделов», значит, этот диск имеет таблицу разделов GPT.

Но если здесь будет указано — «Основная загрузочная запись (MBR)»: Определение наличия и версии TPM Здесь все просто: Нажмите «Win + R», вставьте в окно без кавычек команду «tpm.msc» и нажмите «ОК»: Откроется окно, в левой нижней части которого будет указана спецификация (она же — версия) установленного в компьютер модуля TPM (если он отсутствует, будет указана соответствующая информация). Процессор Двуядерные процессоры с тактовой частотой 1 ГГц начали выпускаться еще лет 10-15 назад, потому с их совместимостью с техническими требованиями Windows 11 проблем возникнуть не должно. Но, как указывалось выше, этого недостаточно. Для нормальной работы Windows 11 требуются, скажем так, «специальные» процессоры. Какие именно, можно посмотреть на официальной сайте Microsoft. А чтобы узнать модель установленного в компьютер процессора, можно также воспользоваться ранее рассмотренной системной программой «Сведения о системе» (команда «msinfo32»). «DirectX» и версия драйвера «WDDM» Для корректного определения версии DirectX и WDDM требуется, чтобы на компьютере была установлена последняя версия драйверов от видеокарты и сама библиотека DirectX (на официальном сайте Microsoft можно скачать веб-установщик библиотеки). Откройте программу «Выполнить» и запустите из не команду «dxdiag».

Откроется окно «Средство диагностики DirectX». Во вкладке «Система» можно узнать версию DirectX: Далее откройте вкладку «Экран». В блоке «Драйверы» последним в списке указана модель (она же — версия) WDDM:

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КОМПЬЮТЕР НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ WINDOWS 11? Пройдемся по тем аппаратным и программным несоответствиям, что могут быть устранены без покупки новых комплектующих: «Secure Boot» (Безопасная загрузка) и «Метод загрузки» Обе эти функции можно активировать в настройках BIOS/UEFI материнской платы, если таковые ею поддерживаются. Мы не можем точно сказать, где именно активируются данные опции, т.к. структура пользовательского интерфейса BIOS/UEFI отличается в зависимости от модели/версии системной платы или чипа BIOS/UEFI. Но названия этих опций примерно одинаковые. Например, у многих моделей материнских плат Asus эта опция находится в разделе «Boot» (как и у большинства других плат): А если отсюда же перейти в раздел «CSM (Compatibility Support Model)», то можно будет активировать режим загрузку «UEFI»: Словом, зайдите в настройки BIOS/UEFI, найдите в них опции, связанные с «Secure Boot» и «UEFI», и активируйте их обе. Тип раздела диска Как говорилось выше, тип раздела диска можно изменить при установке Windows 11. Но для начала скопируйте все нужные файлы на другой носитель, т.к. они будут удалены в процессе преобразования типа раздела. TPM Основное предназначение модуля TPM — генерация и хранение криптографических ключей в целях защиты информации от кражи и несанкционированного изменения. Он может быть встроен в материнскую плату или подключаться к ней отдельно в качестве самостоятельного устройства. Также существуют процессоры, в которых TPM как технология реализована программно. В случае со встроенным и программно реализованным TPM может оказаться так, что модуль этот также отключен в настройках BIOS/UEFI. Включается он по тому же принципу, что и «Secure Boot» или «Режим загрузки UEFI». Например: У материнских плат Gigabyte Z590 опция включения TPM именуется как «Intel Platform Trust Technology (PTT)», и находится она во вкладке «Settings» в разделе «Miscellaneous». А у многих моделей современных материнских плат Asus функция называется «TPM State», а находится она во вкладке «Avanced» в разделе «Trusted Computing»: И, конечно, модуль TPM можно приобрести отдельно. Главное, чтобы в материнской плате присутствовал порт для его подключения: