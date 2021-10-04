WhyNotWin11 — программа для определения совместимости компьютера с операционной системой Windows 11. Утилиту можно запускать из-под Windows 8.1 или 10 (поддерживаются 32-х и 64-битные версии ОС). Программа распространяется бесплатно. Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа WhyNotWin11?

Программа WhyNotWin11 предназначена для быстрого определения совместимости компьютера с операционной системой Windows 11. С ее помощью можно узнать, соответствуют ли те или иные программные и аппаратные параметры ПК официальным системным требованиям этой версии ОС Windows.

Другими словами, WhyNotWin11 позволяет пользователю заранее узнать, подойдет ли его компьютер для установки на него Windows 11.

Функции программы WhyNotWin11

Основная функция WhyNotWin11 — считывание и отображение в удобочитаемом виде определенных технических характеристик компьютера, которые предъявляются к нему со стороны Windows 11. К их числу относятся:

Архитектуре процессора. Для работы Windows 11 требуется 64-битный процессор, т.к. 32-битной версии данной ОС не существует.

Метод загрузки системы. Windows 11 функционирует в режиме UEFI, который должен поддерживаться материнской платой. Если программа WhyNotWin11 отображает метод загрузки как «Legacy», это может означать одно из двух — либо BIOS материнской платы не поддерживает UEFI, либо загрузка в этом режиме просто отключена в его настройках.

Совместимость процессора. На официальном сайте Microsoft приведен список поддерживаемых Windows 11 моделей процессоров. Программа WhyNotWin11 выносит вердикт о совместимости процессора, ориентируясь по этому списку (по всей видимости).

Количество ядер процессора. Для работы Windows 11 требуется наличие у процессора, как минимум, двух физических ядер.

Частота процессора. Система Windows 11 требует процессор с тактовой частотой от 1 ГГц (этому требованию соответствует любой современный или даже уже устаревший процессор с двумя и более ядрами).

Поддерживаемая видеокартой версия DirectX и драйвера WDDM. Windows 11 требует графическую карту, поддерживающую DirectX 12 и совместимую с архитектурой драйвера WDDM версии 2.0.

Тип (схема) раздела диска. Для работы Windows 11 требуется, чтобы диск имел таблицу разделов GPT. Программа WhyNotWin11 покажет несоответствие диска этому требованию в случае, если он использует таблицу MBR. Но это несоответствие легко устранить при установке Windows 11, однако с диска будут удалены все данные.

Объем ОЗУ. 11-я версия Windows требует наличия, как минимум, 4 гигабайт оперативной памяти.

Secure Boot. Как и в случае с UEFI, Secure Boot — одна из опций BIOS. Если она не поддерживается материнской платой или отключена в данный момент, то утилита WhyNotWin11 покажет несоответствие компьютера этому требованию.

Объем жесткого диска. Для установки Windows 11 достаточно 64 гигабайта дискового пространства (но это только для самой системы).

Версия TPM. TPM (Trusted Platform Module) — специальный модуль, отвечающий за шифрование данных. Он может быть встроен в материнскую плату, либо подключаться к ней в качестве отдельного устройства в специальный порт. Для установки Windows 11 требуется наличие модуля TPM версии 2.0.

Отметим, что для написания данного обзора программа WhyNotWin11 была протестирована на компьютере под управлением Windows 11 Pro. И она показала несоответствие процессора и версии TMP (см. скриншот). Первого, и вправду, не нашлось в списке на странице Microsoft (ссылка приведена выше), а TMP-модуль, как и порт для его подключения, и вовсе отсутствует в материнской плате. И, несмотря на это, систему удалось установить и она нормально функционирует.