Как установить Windows 11 — пошаговая инструкция

Здесь мы будем рассматривать установку Windows 11 вручную, а не путем обновления "десятки". Начнем с записи образа на флешку (т.е. с создания загрузочной флешки) и закончим финальной настройкой первоначальных параметров системы. Но сначала не помешает ознакомиться с некоторыми не совсем привычными требованиями, предъявляемыми Windows 11 к компьютеру.

Внимание! Эта статья немного устарела, и мы подготовила свежую подробную инструкцию по установке Windows 11 . Рекомендуем переходить по ссылке и следовать новой инструкции.

Совместим ли компьютер с Windows 11? Вот требования к компьютеру со стороны новой ОС, приведенные на официальном сайте Microsoft: Процессор: 64-битный, минимум двуядерный с частотой от 1 ГГц на каждом из ядер.

Оперативная память (ОЗУ): от 4 гигабайт.

Жесткий диск/SSD-накопитель: минимум 64 гигабайта дискового пространства.

Видеокарта: совместимость с DirectX 12 и драйвером WDDM 2.0 (присутствует и в Windows 10).

Материнская плата, поддерживающая UEFI и безопасную загрузку.

Наличие встроенного в материнскую плату или подключенного к ней доверенного платформенного модуля (TMP) 2.0. Основные вопросы вызывают два последних пункта. Компьютер, на который нами была успешно установлена система, был оснащен UEFI, но не имел TMP 2.0 (вообще никакого). Однозначно можно сказать, что UEFI — жизненно необходим, т.к. без его поддержки даже не получится просто загрузиться с флешки (по крайней мере, при использовании существовавших на момент написания статьи сборок Windows 11).

Активация режима UEFI Многие чипы BIOS способны работать в одном из нескольких режимов, в т.ч. в режиме UEFI. Чтобы проверить, какой именно режим активен в данный момент, выполните следующее: Запустите программу "Выполнить" (Win + R), впишите в нее команду msinfo32 и нажмите "ОК": 0 Во вновь открывшемся окне "Сведения о системе" найдите элемент "Режим BIOS".Если тот загружен в режиме UEFI, об этом так и будет сказано: Если это не так (например, указан режим "Legacy"), то это означает, что BIOS либо не поддерживает этот режим, либо он просто не настроен на загрузку в UEFI-режиме. В любом случае потребуется зайти в настройки BIOS. При включении компьютера нажимайте клавишу "F2" или "Del" (возможны и другие варианты, что зависит от материнской платы). Где-то в графическом интерфейсе BIOS нужно найти параметр, отвечающий за переключение режима загрузки BIOS. Этот параметр может иметь самые различные названия. К примеру: Boot Mode

UEFI/Legacy Boot Mode

Boot Mode Select

Boot List Option

Change Secure Boot List Option to UEF Сам же параметр переключения режима загрузки может быть расположен в разных разделах/подразделах настроек BIOS. Словом, ищем что-нибудь, связанное с UEFI или Legacy. Вот пример:

Активация "Secure Boot" (безопасной загрузки) Как и в предыдущем случае, "Secure Boot" — это одна из опций микропрограммы BIOS/UEFI. Но заметим, что установленная нами сборка Windows 11 спокойно установилась и при выключенной опции безопасной загрузки. Возможно, это связано с тем, что инсайдерская версия системы не требует активации "Secure Boot". А, возможно, это просто рекомендация от Microsoft, нацеленная на обеспечение дополнительной безопасности компьютера. Данная функция проверяет электронную цифровую подпись EFI-приложений, к числу которых относится установщик Windows 11 (UEFI-образ), что будет создан в процессе создания загрузочной флешки. Для включения/выключения опции "Secure Boot" ищем одноименный параметр в BIOS:

Проверка наличия TMP 2.0 Если с UEFI все более-менее понятно, то на счет необходимости наличия TMP 2.0 вопросы остаются до сих пор. Этого устройства компьютер, на который мы устанавливали Windows 11, точно не имел, т.к. материнская плата: во-первых — бюджетная, во-вторых — довольно устаревшая. Наличие или отсутствие злополучного доверенного платформенного модуля можно определить из-под Windows следующим образом: Запускаем программу "Выполнить" (Win + R), вбиваем в нее команду tpm.msc и нажимаем "ОК": Откроется новое окно. Если TMP 2.0 отсутствует на компьютере, как в нашем случае, то картина будет следующая: Вообще, модуль TMP, что подключается к системной плате в качестве внешнего устройства, выглядит следующим образом: А если материнская плата поддерживает его подключение, то на ее поверхности можно будет обнаружить такой порт: Теперь продолжим.

Создание загрузочной флешки с Windows 11 Первым делом рекомендуем проверить, имеет ли жесткий диск или SSD-накопитель таблицу разделов GPT — это обязательное условие. Если на устройства используется основная загрузочная запись (MBR), то его придется "переделать" в GPT (можно сделать во время установки Windows, что будет рассмотрено ниже), а это, в свою очередь, приведет к удалению всей информации с него. Чтобы проверить, используется ли на диске таблица разделов GPT, сделайте следующее: Откройте "Свойства" любого локального диска. В новом окне перейдите во вкладку "Оборудование", выберите в блоке "Все диски" тот диск, куда будет устанавливаться Windows 11, затем нажмите кнопку "Свойства" ниже. Откроется новое окно. Перейдите в нем во вкладку "Тома". Скорее всего, она будет пустой. Нажмите ниже кнопку "Заполнить". Возможно, это же окно закроется и вновь откроется. Повторно перейдите во вкладку "Тома" и снова нажмите кнопку "Заполнить". В этот раз мы получим нужные нам сведения. Нас интересует строчка "Стиль раздела". Если в ней указано "Таблица с GUID разделов", значит, этот диск имеет таблицу разделов GPT.

Но если здесь будет указано — "Основная загрузочная запись (MBR)" — тогда придется решать, что делать со всеми данными на диске — удалить или временно скопировать куда-нибудь. С диском для установки Windows 11 разобрались. Вот еще потребуется: Для создания загрузочной флешки с Windows 11 можно выбрать практически любую утилиту с соответствующим функционалом. Нами была использована бесплатная программа Rufus, которую можно скачать с нашего сайта. Она очень проста в обращении и не требует предварительной настройки — она выполняется автоматически.

ISO-образ Windows 11 тоже можно скачать на нашем сайте.

Сразу после установки Windows 11 скачивает обновления, для чего ему требуется подключение к интернету (по крайней мере, так было в нашем случае). Объем загружаемых из сети данных определить не удалось, но, судя по скорости подключения (70 Мбит) и затраченным примерно 30 минутам времени — это несколько гигабайт (впрочем, нам не была известна фактическая скорость скачивания — Windows показывает только текущий процент готовности загрузки).

Последнее — флешка объемом больше, чем размер ISO-образа. В нашем случае размер образа составил 3,65 Гб. Но флешки объемом в 4 гигабайта не хватило, т.к. ее реальный объем составлял 3,59 Гб — более 600 Мб, по всей видимости, занято "заводскими" данными. К счастью, в наличии была еще одна 4-гиговая флешка с реальным объемом в 3,9 Гб. Приступим к записи образа Windows 11: Запускаем Rufus и сразу кликаем по кнопке "Выбрать". Указываем путь к ISO-образу Windows 11. Убеждаемся, что программа выставила следующие настройки: Главное здесь — "Схема раздела" (должна быть выбрана "GPT").

Нажимаем кнопку "Старт" и ожидаем окончания записи образа Windows 11 на флешку. Как только Rufus закончит работу, можно выключать/перезагружать компьютер.

Загрузка с флешки Windows 11 Установка Windows 11 практически ничем не отличается от процесса установки Windows 7 и выше. Единственное принципиальное отличие — флешка должна быть обязательно загружена в режиме UEFI. Впрочем, если для ее создания использовалась программа Rufus (возможно, и с другими будет то же самое), то она по-другому загрузиться и не сможет. При попытке загрузки в режиме Legacy, пользователь увидит вот такую ошибку: Появление данной ошибки будет означать одну из тех ситуаций, что мы рассматривали выше — или не включен режим загрузки UEFI, или BIOS вообще не "знает" о его существовании, т.к. сильно устарел. Также можно попробовать включить или, наоборот, отключить безопасную загрузку (Secure Boot) — возможно, имеет место какой-нибудь конфликт параметров между BIOS/UEFI и загрузчиком, что записан на флешку программой Rufus. Дадим еще один совет. Некоторые материнские платы позволяют загружаться с одного и того же устройства в разных режимах при открытии меню выбора загрузочного диска. Меню это открывается при нажатии клавиши "F11" (в нашем случае) при включении компьютера. Вот так оно выглядит: Обратите внимание на выделенные элементы в списке загрузочных устройств. Одно и то же устройство может быть загружено либо в UEFI, либо в Legacy-режиме — решать пользователю. Попробуйте вызвать это меню, если по-другому не удается загрузиться. Ну, или сразу вызовите его без входа в настройки BIOS. Если выбрать UEFI-режим в тот момент, когда в BIOS он не включен, компьютер будет моментально перезагружен — это означает, что он сам включил выбранный только что режим загрузки. Только не забудьте после перезагрузки вновь вызвать меню выбора загрузочного устройства, чтобы уже нормально загрузиться с UEFI-флешки (хотя, этого может и не потребоваться).