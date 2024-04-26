Флешка не форматируется на Windows — почему и что делать?

Проблемой пользователей часто становится невозможность форматирования флешки на Windows. После запуска форматирования операционная система выдает сообщение с текстом на рабочий стол «Windows не удается завершить форматирование». Эта ошибка появляется в любом случае и не зависит от того, в какой файловой системе выполняется форматирование.

Почему появляется ошибка «Windows не удается завершить форматирование»? Если завершить операцию не удается по непонятным причинам, многие пользователи выкидывают флешку и покупают новую. Покупка нового внешнего накопителя нужна только в том случае, если флешка действительно вышла из строя, при наличии на ней битых секторов. В остальных случаях эту ошибку можно исправить. Причины, по которым появляется ошибка «Windows не удается завершить форматирование» на недавно купленной флешке: Включена защита от записи «Lock».

На накопителе есть ошибки. В этих случаях может помочь исправление ошибок, очистка и форматирование с помощью программы DiskPart, изменение файловой системы, разблокировка через редактор групповых политик.

Как исправить ошибку «Windows не удается завершить форматирование»? Если включена защита от записи «Lock», то возможно, что на самом устройстве есть небольшой рычажок. Его необходимо переключить в положение «Unlock» или передвинуть к значку, который показывает, что замок открыт. Если такого рычажка нет, то рекомендуется проверить флешку на ошибки. Для проверки и обнаружения ошибок рекомендуется воспользоваться следующей инструкцией: 1. Нажать дважды по значку Мой компьютер. 2. Нажать правой кнопкой по подключенной флешке в открывшемся окне. Выбрать пункт Свойства. 3. Открыть вкладку Сервис. 4. Нажать на кнопку Проверить. После того, как флешка будет проверена, рекомендуется снова попробовать отформатировать ее. Если форматирование снова не удастся, то рекомендуется воспользоваться одной из специальных утилит. 1. Скачать утилиту и установить на компьютер. 2. После установки вставить флешку в ноутбук или ПК и запустить утилиту. 3. Отформатировать флешку через лубую программу.

Снятие блокировки форматирования через реестр Инструкция по снятию блокировки форматирования через реестр: 1. Нажать комбинацию клавиш Win + R. 2. Прописать команду regedit 3. Открыть раздел HKEY_LOCAL_MACHINE и нажать на вкладку System. 4. Перейти в раздел Current Control Set и открыть Control. 5. Войти в каталог Storage Telemetry. В правой части окна нажать правой кнопкой мыши и выбрать пункт Создать. 6. Нажать по пункту Параметр DWORD (32 бита) и присвоить имя WriteProtect 7. Установить значение 0. 8. Сохранить изменения и перезагрузить компьютер или ноутбук.