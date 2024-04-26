Флешка на ПК отображается как два отдельных съемных диска — что делать?

После создания загрузочной флешки многие пользователи могут обнаружить, что их флешка превратилась в два отдельных съемных диска. Так происходит по нескольким причинам. Это деление не является последствием внедрения вируса или поломки съемного диска. Однако многим пользователям не нравится такое положение вещей, поэтому они хотят вернуть отображение одного диска вместо двух.
Почему флешка разделяется на два съемных диска?
Первой причиной такого деления может использования обновленных версий программ Rufus или Ventoy. Эти утилиты отвечают за создание загрузочной флешки из простого накопителя.
Дело в том, что современные версии описанного выше программного обеспечения делят накопитель на разделы FAT32 для UEFI загрузки и NTFS/ExFAT для файлов образов. Это нужно, чтобы достичь возможности установки операционной системы на UEFI системе и для записи образов более 4 Гб. Так как запись таким образов на файловой системе FAT 32 просто невозможна.
Второй причиной, по которой образуется второй раздел на съемном носителей, может быть использование места для зашифрованных данных в дополнение к не зашифрованной информации.
Третьей причиной может быть самостоятельное разделение флешки на несколько съемных дисков пользователем. Например, если флешка была взята у друга или сотрудника по работе. В одном разделе он может хранить загрузочный образ Windows, в другом 1 остальные программы.
Как решить проблему с отображением двух накопителей на одной флешке?
Если сильно беспокоит пользователя образование двух дисков на одной флешке, то эту проблему можно решить несколькими способами. Если информация, находящаяся на флешке не нужна, то можно удалить разделы на внешнем накопителе. Потом создать один раздел в той файловой системе, которую будет использовать пользователь.
Эту процедуру можно сделать в разделе «Управлении дисками»:
1. Нажать правой кнопкой по значку Мой компьютер.
2. Выбрать пункт Управление.
3. В открывшемся окне найти раздел Управление дисками и нажать по нему левой кнопкой мыши дважды.
4. Найти раздел с флешкой, нажать правой кнопкой по нему и выбрать пункт Удалить том.
5. Затем нужно снова нажать правой кнопкой по разделу и выбрать Создать том. Далее проследовать подсказкам мастера создания нового тома, присвоить ему имя и создать.
6. Отформатировать в той файловой системе, в которой нужно будет использовать флешку.
Есть и второй способ избавления от второго логического диска на флешке. Этот способ поможет тем, кто хочет продолжать использовать флешку как загрузочную, но желает избавиться от второго диска.
Инструкция по удалению видимости второго диска при открытии флешки на компьютере или ноутбуке:
1. Нажать правой кнопкой по значку Мой компьютер.
2. Выбрать пункт Управление.
3. В открывшемся окне найти раздел Управление дисками и нажать по нему левой кнопкой мыши дважды.
4. Найти раздел с флешкой, нажать правой кнопкой по нему и выбрать пункт Изменить букву диска или путь к диску.
Флешка так и останется загрузочной, а вот отображение второго диска на внешнем накопителей исчезнет.