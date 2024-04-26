Флешка на ПК отображается как два отдельных съемных диска — что делать?

После создания загрузочной флешки многие пользователи могут обнаружить, что их флешка превратилась в два отдельных съемных диска. Так происходит по нескольким причинам. Это деление не является последствием внедрения вируса или поломки съемного диска. Однако многим пользователям не нравится такое положение вещей, поэтому они хотят вернуть отображение одного диска вместо двух.

Почему флешка разделяется на два съемных диска? Первой причиной такого деления может использования обновленных версий программ Rufus или Ventoy. Эти утилиты отвечают за создание загрузочной флешки из простого накопителя. Дело в том, что современные версии описанного выше программного обеспечения делят накопитель на разделы FAT32 для UEFI загрузки и NTFS/ExFAT для файлов образов. Это нужно, чтобы достичь возможности установки операционной системы на UEFI системе и для записи образов более 4 Гб. Так как запись таким образов на файловой системе FAT 32 просто невозможна. Второй причиной, по которой образуется второй раздел на съемном носителей, может быть использование места для зашифрованных данных в дополнение к не зашифрованной информации. Третьей причиной может быть самостоятельное разделение флешки на несколько съемных дисков пользователем. Например, если флешка была взята у друга или сотрудника по работе. В одном разделе он может хранить загрузочный образ Windows, в другом 1 остальные программы.