Как отключить брандмауэр на Windows-компьютере?

Брандмауэр — встроенный во все версии Windows (начиная с XP SP2) файервол, простыми словами, межсетевой экра. Вот подробная статья про брандмауэр на Windows-компьютерах.
Брандмауэр, как и многие другие системные приложения, при необходимости можно отключить. Приведем инструкции по его отключению двумя разными способами. Но начала рекомендуем ознакомиться с возможными рисками.
ОПАСНО ЛИ ОТКЛЮЧАТЬ БРАНДМАУЭР?
Основная его брандмауэра — контроль и фильтрация всего сетевого трафика, поступающего на компьютер извне или в обратном направлении. Работает он следующим образом:
- Все имеющиеся на компьютере сетевые подключения (например, подключение по беспроводной сети Wi-Fi) принимают и отправляют трафик без каких-либо ограничений. Делают они это по запросу тех или иных приложений, служб и т.д., установленных на компьютере.
- Брандмауэр, если он включен, отслеживает весь передаваемый трафик от приложений до сетевых интерфейсов (подключений).
- Современный функционал файерволов (включая тот, что используется в Windows) позволяет программно "разбирать на части" отправляемые/принимаемые сетевые пакеты, считывая данные, из которых те состоят.
- В зависимости от настроек брандмауэр может блокировать передачу/прием определенных сетевых пакетов, а при необходимости — вообще весь входящий/исходящий трафик от того или иного приложения.
- При установке какой-либо программы встроенная система защиты Windows автоматически определяет ее как доверенную, потенциально нежелательную или опасную. Последние две категории программ обычно блокируются. Одна из мер защиты — запрет на передачу и прием ими данных из сети.
Таким образом, отключение брандмауэра — потенциально опасное мероприятие. Если на компьютере имеются вредоносные программы, которые были заблокированы файерволом, они вновь смогут принимать и передавать в сеть информацию, в т.ч. скачивать вирусы и передавать личные данные пользователя ПК злоумышленникам.
Однако в некоторых случаях отключение брандмауэра является, скорее, необходимостью. Например, если на компьютер была установлена антивирусная программы со встроенным файерволом или самостоятельный межсетевой экран, то брандмауэр Windows можно и выключить за ненадобностью и/или с целью экономии компьютерных мощностей.
ОТКЛЮЧЕНИЕ БРАНДМАУЭРА WINDOWS ЧЕРЕЗ "ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ"
Действия следующие:
- Запустите приложение "Выполнить", нажав на клавиатуре комбинацию клавиш Win + R.
- В отобразившееся окошко скопируйте команду control. Нажмите клавишу ввода.
- Откроется "Панель управления". В правом верхнем углу в списке "Просмотр" выберите режим "Мелкие значки". Найдите в центре окна элемент "Брандмауэр Windows" и кликните по нему два раза мышкой.
- Откроется окно настроек брандмауэра. В левой его части кликните по элементу "Включение или отключение брандмауэра Windows".
- Откроется окно "Настроить параметры". Переведите переключатели в состояние "Отключить брандмауэр Windows" в обоих блоках — "Параметры для частной сети" и "Параметры для общественной сети". После — нажмите "ОК".
Чтобы включить брандмауэр вновь, просто переведите в этом же окне переключатели в состояние "Включить брандмауэр Windows".
ОТКЛЮЧЕНИЕ БРАНДМАУЭРА ЧЕРЕЗ СЛУЖБЫ WINDOWS
Инструкция выше не завершает работу брандмауэра полностью, а только лишь отключает функцию отслеживания сетевого трафика. Хоть это практически одно и то же, но компьютерные ресурсы продолжат расходоваться на работу одноименной ("Брандмауэр Windows") службы, а также останется возможность изменять настройки файервола. Эту службу мы и будем выключать:
- Запустите приложение "Диспетчер задач", нажав комбинацию клавиш Ctrl + Shift + Esc (или любым другим способом).
- Откройте в "Диспетчере задач" вкладку "Службы", а затем кликните элемент "Открыть службы" в нижнем левом углу окна.
- Если в вашем случае "Диспетчере задач" имеет вид, как на изображении ниже, кликните сначала по элементу "Подробнее":
- Запустится системное приложение "Службы". Найдите в списке в центральной части окна службу "Брандмауэр Windows", кликните по ней два раза мышкой.
- Во вновь открывшемся окне кликните в списке "Тип запуска" установите параметр "Отключена", затем нажмите кнопку "Остановить" ниже, а после — "Применить".
- Можно закрыть окно свойств службы и само приложение "Службы". Брандмауэр Windows будет полностью отключен.
После отключения службы брандмауэр нельзя будет включить обычным способом через "Панель управления". Для этого сначала потребуется запустить отключенную службу.
ВМЕСТО ОТКЛЮЧЕНИЯ БРАНДМАУЭРА
Если необходимость отключения брандмауэра связана с блокировкой работы какой-либо одной программы (например, не работает онлайн-игра, мессенджер, торрент-клиент и т.д.), вы можете просто добавить ее в список исключений. Внесенные в данный список приложения будут игнорироваться файерволом, а он продолжит отслеживать сетевую активность всех других программ.
Подробнее о добавлении программ в исключение брандмауэра можно найти в другой нашей инструкции "Как добавить программу в исключения брандмауэра".