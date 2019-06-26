Как отключить брандмауэр на Windows-компьютере?

Брандмауэр — встроенный во все версии Windows (начиная с XP SP2) файервол, простыми словами, межсетевой экра. Вот подробная статья про брандмауэр на Windows-компьютерах .

Брандмауэр, как и многие другие системные приложения, при необходимости можно отключить. Приведем инструкции по его отключению двумя разными способами. Но начала рекомендуем ознакомиться с возможными рисками.

ОПАСНО ЛИ ОТКЛЮЧАТЬ БРАНДМАУЭР? Основная его брандмауэра — контроль и фильтрация всего сетевого трафика, поступающего на компьютер извне или в обратном направлении. Работает он следующим образом: Все имеющиеся на компьютере сетевые подключения (например, подключение по беспроводной сети Wi-Fi) принимают и отправляют трафик без каких-либо ограничений. Делают они это по запросу тех или иных приложений, служб и т.д., установленных на компьютере.

Брандмауэр, если он включен, отслеживает весь передаваемый трафик от приложений до сетевых интерфейсов (подключений).

Современный функционал файерволов (включая тот, что используется в Windows) позволяет программно "разбирать на части" отправляемые/принимаемые сетевые пакеты, считывая данные, из которых те состоят.

В зависимости от настроек брандмауэр может блокировать передачу/прием определенных сетевых пакетов, а при необходимости — вообще весь входящий/исходящий трафик от того или иного приложения.

При установке какой-либо программы встроенная система защиты Windows автоматически определяет ее как доверенную, потенциально нежелательную или опасную. Последние две категории программ обычно блокируются. Одна из мер защиты — запрет на передачу и прием ими данных из сети. Таким образом, отключение брандмауэра — потенциально опасное мероприятие. Если на компьютере имеются вредоносные программы, которые были заблокированы файерволом, они вновь смогут принимать и передавать в сеть информацию, в т.ч. скачивать вирусы и передавать личные данные пользователя ПК злоумышленникам. Однако в некоторых случаях отключение брандмауэра является, скорее, необходимостью. Например, если на компьютер была установлена антивирусная программы со встроенным файерволом или самостоятельный межсетевой экран, то брандмауэр Windows можно и выключить за ненадобностью и/или с целью экономии компьютерных мощностей.

ОТКЛЮЧЕНИЕ БРАНДМАУЭРА WINDOWS ЧЕРЕЗ "ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ" Действия следующие: Запустите приложение "Выполнить", нажав на клавиатуре комбинацию клавиш Win + R .

. В отобразившееся окошко скопируйте команду control. Нажмите клавишу ввода. Откроется "Панель управления". В правом верхнем углу в списке "Просмотр" выберите режим "Мелкие значки". Найдите в центре окна элемент "Брандмауэр Windows" и кликните по нему два раза мышкой. Откроется окно настроек брандмауэра. В левой его части кликните по элементу "Включение или отключение брандмауэра Windows". Откроется окно "Настроить параметры". Переведите переключатели в состояние "Отключить брандмауэр Windows" в обоих блоках — "Параметры для частной сети" и "Параметры для общественной сети". После — нажмите "ОК". Чтобы включить брандмауэр вновь, просто переведите в этом же окне переключатели в состояние "Включить брандмауэр Windows".

ОТКЛЮЧЕНИЕ БРАНДМАУЭРА ЧЕРЕЗ СЛУЖБЫ WINDOWS Инструкция выше не завершает работу брандмауэра полностью, а только лишь отключает функцию отслеживания сетевого трафика. Хоть это практически одно и то же, но компьютерные ресурсы продолжат расходоваться на работу одноименной ("Брандмауэр Windows") службы, а также останется возможность изменять настройки файервола. Эту службу мы и будем выключать: Запустите приложение "Диспетчер задач", нажав комбинацию клавиш Ctrl + Shift + Esc (или любым другим способом).

(или любым другим способом). Откройте в "Диспетчере задач" вкладку "Службы", а затем кликните элемент "Открыть службы" в нижнем левом углу окна. Если в вашем случае "Диспетчере задач" имеет вид, как на изображении ниже, кликните сначала по элементу "Подробнее": Запустится системное приложение "Службы". Найдите в списке в центральной части окна службу "Брандмауэр Windows", кликните по ней два раза мышкой.

Во вновь открывшемся окне кликните в списке "Тип запуска" установите параметр "Отключена", затем нажмите кнопку "Остановить" ниже, а после — "Применить". Можно закрыть окно свойств службы и само приложение "Службы". Брандмауэр Windows будет полностью отключен. После отключения службы брандмауэр нельзя будет включить обычным способом через "Панель управления". Для этого сначала потребуется запустить отключенную службу.