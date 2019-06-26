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Инструкции 09.04.2026 3 минуты

Как добавить программу в исключения брандмауэра Windows?

Инструкции по добавлению программ в список исключений встроенного брандмауэра Windows.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Этот вопрос непременно возникает у всех пользователей Windows-компьютеров при возникновении проблем с подключением к интернету какой-либо определенной программы (чаще всего, торрент-клиентов и других менеджеров загрузок, мессенджеров и компьютерных онлайн-игр). Рассмотрим, как решить проблему с программой путем ее добавления в исключения брандмауэра.

Для начала рекомендуем изучить статью "Что такое брандмауэр и зачем он нужен?".

ДОБАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ В ИСКЛЮЧЕНИЯ БРАНДМАУЭРА

Следующая инструкция подойдет для операционных систем Windows версии 7 и выше. Добавить программу в список исключений брандмауэра можно двумя способами (если ранее она была внесена системой в список блокируемых программ). Также в список исключений можно добавить приложение, которое еще не запускалось на компьютере, но уже было установлено.

Сначала нужно открыть компонент операционной системы, отвечающий за настройки брандмаужра:

  • Нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Win + R. Откроется окошко "Выполнить". Впишите в него команду control и ажмите "ОК".

Окно "Выполнить"

  • Откроется "Панель управления". В правом верхнем углу окна установите режим просмотра "Категория", затем перейдите в раздел "Система и безопасность".

Панель управления

  • В центральной части открывшегося окна перейдите в раздел "Брандмауэр Windows".

Запуск брандмауэра Windows

Если вы планируете добавить в исключение заблокированную программу, выполните все шаги в инструкции №1. Если же это относится к программе, которая еще не была заблокирована, переходите к инструкции №2.

Инструкция №1: добавление в список исключения заблокированных программ

Здесь можно воспользоваться двумя способами. Первый:

  • В левой части окна "Брандмауэр Windows" перейдите в раздел "Разрешение взаимодействия с приложением или компонентом в брандмауэре Windows".

Брандмауэр Windows

  • Во вновь открывшемся окне кликните по кнопке "Изменить параметры" (если кнопка активна):

Изменение параметров брандмауэра Windows

  • Найдите в списке ниже программу, которую требуется разблокировать. Установите галочку перед названием программы, а также под графой "Частная" и "Публичная". Нажмите "ОК".

Добавление программы в исключения брандмауэра Windows

  • Готово.

Второй способ разблокировки программ:

  • Находясь в окне "Брандмауэр Windows", откройте подраздел "Дополнительные параметры" в левой части окна:

Окно настроек брандмауэра Windows

  • Откроется новое окно с расширенными настройками брандмауэра. В левой его части перейдите во вкладку "Правила для входящих подключений". В центре отобразится большой список правил файервола. Найдите в нем название вашей программы (может быть несколько одинаковых). Если она заблокирована, то перед ее названием будет стоять соответствующий значок.

Списки правил брандмауэра Windows

  • Кликните мышкой два раза по программе. Откроется окно свойств. Во вкладке "Общее" установите галочку напротив пункта "Разрешить подключение", затем нажмите "Применить".

Добавление программы в исключения брандмауэра Windows

  • Выполните последний пункт инструкции для всех правил с названием вашей программы.
  • Теперь откройте вкладку "Правила для исходящего подключения". Выполните все действия в данной инструкции для каждого правила с названием вашей программы.

Инструкция №2: добавление новой программы в список исключений

  • В левой части окна "Брандмауэр Windows" перейдите в раздел "Разрешение взаимодействия с приложением или компонентом в брандмауэре Windows".

Окно настроек брандмауэра Windows

  • Во вновь открывшемся окне кликните по кнопке "Изменить параметры" (если кнопка активна):

Изменение параметров брандмауэра Windows

  • Кликните по кнопке "Разрешить другое приложение…" под центральным списком приложений.

Список разрешенных программ в брандмауэре Windows

  • Нажмите кнопку "Обзор" в открывшемся окне. Укажите путь до программы (исполняемого EXE-файла). В списке сверху под графой "Приложения" должна будет отобразиться иконка добавляемой программы. Кликните "Добавить" после добавления приложения.

Добавление нового приложения в список разрешенных брандмауэра Windows

  • Убедитесь, что в списке "Разрешенные программы и компоненты" установлены все три галочки: перед названием программы, в графе "Частная" и "Публичная". Нажмите "ОК".

Список разрешенных программ в брандмауэре Windows

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Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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