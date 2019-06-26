Как добавить программу в исключения брандмауэра Windows?

Этот вопрос непременно возникает у всех пользователей Windows-компьютеров при возникновении проблем с подключением к интернету какой-либо определенной программы (чаще всего, торрент-клиентов и других менеджеров загрузок, мессенджеров и компьютерных онлайн-игр). Рассмотрим, как решить проблему с программой путем ее добавления в исключения брандмауэра.
Для начала рекомендуем изучить статью "Что такое брандмауэр и зачем он нужен?".
ДОБАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ В ИСКЛЮЧЕНИЯ БРАНДМАУЭРА
Следующая инструкция подойдет для операционных систем Windows версии 7 и выше. Добавить программу в список исключений брандмауэра можно двумя способами (если ранее она была внесена системой в список блокируемых программ). Также в список исключений можно добавить приложение, которое еще не запускалось на компьютере, но уже было установлено.
Сначала нужно открыть компонент операционной системы, отвечающий за настройки брандмаужра:
- Нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Win + R. Откроется окошко "Выполнить". Впишите в него команду control и ажмите "ОК".
- Откроется "Панель управления". В правом верхнем углу окна установите режим просмотра "Категория", затем перейдите в раздел "Система и безопасность".
- В центральной части открывшегося окна перейдите в раздел "Брандмауэр Windows".
Если вы планируете добавить в исключение заблокированную программу, выполните все шаги в инструкции №1. Если же это относится к программе, которая еще не была заблокирована, переходите к инструкции №2.
Инструкция №1: добавление в список исключения заблокированных программ
Здесь можно воспользоваться двумя способами. Первый:
- В левой части окна "Брандмауэр Windows" перейдите в раздел "Разрешение взаимодействия с приложением или компонентом в брандмауэре Windows".
- Во вновь открывшемся окне кликните по кнопке "Изменить параметры" (если кнопка активна):
- Найдите в списке ниже программу, которую требуется разблокировать. Установите галочку перед названием программы, а также под графой "Частная" и "Публичная". Нажмите "ОК".
- Готово.
Второй способ разблокировки программ:
- Находясь в окне "Брандмауэр Windows", откройте подраздел "Дополнительные параметры" в левой части окна:
- Откроется новое окно с расширенными настройками брандмауэра. В левой его части перейдите во вкладку "Правила для входящих подключений". В центре отобразится большой список правил файервола. Найдите в нем название вашей программы (может быть несколько одинаковых). Если она заблокирована, то перед ее названием будет стоять соответствующий значок.
- Кликните мышкой два раза по программе. Откроется окно свойств. Во вкладке "Общее" установите галочку напротив пункта "Разрешить подключение", затем нажмите "Применить".
- Выполните последний пункт инструкции для всех правил с названием вашей программы.
- Теперь откройте вкладку "Правила для исходящего подключения". Выполните все действия в данной инструкции для каждого правила с названием вашей программы.
Инструкция №2: добавление новой программы в список исключений
- В левой части окна "Брандмауэр Windows" перейдите в раздел "Разрешение взаимодействия с приложением или компонентом в брандмауэре Windows".
- Во вновь открывшемся окне кликните по кнопке "Изменить параметры" (если кнопка активна):
- Кликните по кнопке "Разрешить другое приложение…" под центральным списком приложений.
- Нажмите кнопку "Обзор" в открывшемся окне. Укажите путь до программы (исполняемого EXE-файла). В списке сверху под графой "Приложения" должна будет отобразиться иконка добавляемой программы. Кликните "Добавить" после добавления приложения.
- Убедитесь, что в списке "Разрешенные программы и компоненты" установлены все три галочки: перед названием программы, в графе "Частная" и "Публичная". Нажмите "ОК".