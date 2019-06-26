Как добавить программу в исключения брандмауэра Windows?

Этот вопрос непременно возникает у всех пользователей Windows-компьютеров при возникновении проблем с подключением к интернету какой-либо определенной программы (чаще всего, торрент-клиентов и других менеджеров загрузок, мессенджеров и компьютерных онлайн-игр). Рассмотрим, как решить проблему с программой путем ее добавления в исключения брандмауэра.

Для начала рекомендуем изучить статью "Что такое брандмауэр и зачем он нужен?" .

ДОБАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ В ИСКЛЮЧЕНИЯ БРАНДМАУЭРА Следующая инструкция подойдет для операционных систем Windows версии 7 и выше. Добавить программу в список исключений брандмауэра можно двумя способами (если ранее она была внесена системой в список блокируемых программ). Также в список исключений можно добавить приложение, которое еще не запускалось на компьютере, но уже было установлено. Сначала нужно открыть компонент операционной системы, отвечающий за настройки брандмаужра: Нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Win + R. Откроется окошко "Выполнить". Впишите в него команду control и ажмите "ОК". Откроется "Панель управления". В правом верхнем углу окна установите режим просмотра "Категория", затем перейдите в раздел "Система и безопасность". В центральной части открывшегося окна перейдите в раздел "Брандмауэр Windows". Если вы планируете добавить в исключение заблокированную программу, выполните все шаги в инструкции №1. Если же это относится к программе, которая еще не была заблокирована, переходите к инструкции №2.

Инструкция №1: добавление в список исключения заблокированных программ Здесь можно воспользоваться двумя способами. Первый: В левой части окна "Брандмауэр Windows" перейдите в раздел "Разрешение взаимодействия с приложением или компонентом в брандмауэре Windows". Во вновь открывшемся окне кликните по кнопке "Изменить параметры" (если кнопка активна): Найдите в списке ниже программу, которую требуется разблокировать. Установите галочку перед названием программы, а также под графой "Частная" и "Публичная". Нажмите "ОК". Готово. Второй способ разблокировки программ: Находясь в окне "Брандмауэр Windows", откройте подраздел "Дополнительные параметры" в левой части окна: Откроется новое окно с расширенными настройками брандмауэра. В левой его части перейдите во вкладку "Правила для входящих подключений". В центре отобразится большой список правил файервола. Найдите в нем название вашей программы (может быть несколько одинаковых). Если она заблокирована, то перед ее названием будет стоять соответствующий значок. Кликните мышкой два раза по программе. Откроется окно свойств. Во вкладке "Общее" установите галочку напротив пункта "Разрешить подключение", затем нажмите "Применить". Выполните последний пункт инструкции для всех правил с названием вашей программы.

Теперь откройте вкладку "Правила для исходящего подключения". Выполните все действия в данной инструкции для каждого правила с названием вашей программы.