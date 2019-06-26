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Полезные советы 09.04.2026 4 минуты

Что такое брандмауэр Windows и зачем он нужен?

Общее описание брандмауэра Windows, принцип работы, функции и примеры использования.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Начиная со второго пакета обновления Windows XP (SP2), в операционные системы стал интегрироваться неизвестный ранее обычным пользователям компонент — брандмауэр. Прошло уже столько времени, а многие и до сих пор не знают, что и для чего он предназначен.

ЧТО ТАКОЕ БРАНДМАУЭР?

Под термином "Брандмауэром" понимается "Файервол" (Firewall). Брандмауэр — это просто "русскоязычное" (на самом деле, немецкое) название файервола. Последний, в свою очередь, представляет собой программный компонент, основная задача которого — отслеживание входящего и исходящего сетевого трафика с последующим выполнением над ним тех или иных операций (чаще всего блокировка).

Файервол или брандмауэр — межсетевой экран, через который проходит весь сетевой трафик, поступающий на компьютер пользователя либо исходящий от него в локальную или глобальную (интернет) сеть.

КАК РАБОТАЕТ БРАНДМАУЭР?

Межсетевой экран может иметь множество функций по контролю и фильтрации сетевого трафика. Простейшей функцией можно назвать блокировку доступа к тому или иному сайту. Проще понять это на примере:

  • Допустим, в настройках файервола пользователь добавил сайт "google.com" в список блокируемых.
  • При попытке входа на сайт браузер будет пытаться получить к нему доступ, отправляя соответствующие сетевые запросы.
  • Эти запросы сначала пройдут через брандмауэр. Тот, в свою очередь, зафиксирует попытку доступа к сайту, проверит, имеется ли он в списке блокированных.
  • Если да, файервол остановит выполнение этого запроса, т.е. попросту уничтожит его программно или выполнит какие-либо другие операции (неважно).
  • Т.к. запрос от браузера не смог пройти дальше файервола, а, значит, не достиг своей цели, то и ответа никакого не последует. Браузер просто выдаст ошибку, что доступ к сайту ему получить не удалось.

Ошибка открытия сайта браузером

Однако одной лишь блокировкой доступа к сайту через браузер возможности брандмауэра не ограничиваются. Если введенный в черный список сетевой адрес распространяется вообще на всю операционную систему в целом, то доступ к нему не сможет получить ни одна программа.

И это — лишь простейший пример функционала брандмауэра. Современные возможности файерволов позволяет не просто блокировать доступ к сайту, но и фильтровать сетевой трафик в соответствии с множеством различных условий.

КАК ВЫГЛЯДИТ И НА ЧТО СПОСОБЕН БРАНДМАУЭР WINDOWS?

Рассмотрим общую функциональность брандмауэра на примере Windows 10. Чтобы открыть соответствующий системный компонент:

  • Откройте "Панель управления" и перейдите в раздел "Система и безопасность".

Панель управления

  • В центральной части окна кликните по элементу "Брандмауэр Windows".

Запуск брандмауэра Windows

  • Брандмауэр будет запущен.

Брандмауэр Windows

Обратите внимание на блоки "Частные сети" и "Гостевые или общедоступные сети". Когда на компьютере создается очередное подключение к сети (например, к Wi-Fi), оно автоматически (или пользователем) помещается в одну из этих групп. С этих пор на сетевое подключение распространяются правила той группы, к которой она отнесена. И все программы, использующие данное сетевое подключение, также подчиняются правилам этой группы.

Теперь откройте раздел "Дополнительные параметры" в левой части окна:

Брандмауэр Windows

Именно в этом разделе можно посмотреть и при необходимости изменить настройки брандмауэра — создать общие правила для сетевого подключения в целом или индивидуальное правило для конкретной программы.

Настройка параметров брандмауэра

Давайте, вместе создадим новое правило для браузера, которое не позволит ему открывать какой-либо определенный сайт. Так будет проще всего понять как предназначение, так и функционал брандмауэра:

  • Откройте вкладку "Правила для входящих подключений", а затем в правой части окна кликните по элементу "Создать правило…":

Список правил брандмауэра

  • Во вновь открывшемся окне выберите пункт "Настраиваемые" и нажмите кнопку "Далее".

Создание нового правила в брандмауэре Windows

  • Установите галочку на пункте "Путь программы", затем кликните кнопку "Обзор" и укажите путь к браузеру. В нашем случае — это Mozilla Firefox, который находится по адресу "C:\program files (x86)\mozilla firefox\firefox.exe".

Создание нового правила в брандмауэре Windows

  • Далее откройте раздел "Область" в левой части окна. В блоке "Укажите удаленные IP-адреса…" переведите переключатель на "Указанные IP-адреса", затем кликните кнопку "Добавить".

Создание нового правила в брандмауэре Windows

  • В новом небольшом окошке в поле "IP-адрес или подсеть" потребуется ввести IP-адрес блокируемого сайта. Нужен именно IP, а не доменное имя типа "www.google.com". О том, как определить IP-адрес сайта, здесь рассказывать не будем.

Блокировка сайта — базовая функция брандмауэра Windows. Если углубиться в функционал файервола, можно будет контролировать сеть собственного компьютера так, как это делают профессиональные сетевые администраторы.

Рекомендуем прочитать подробную статью-инструкцию по отключению брандмауэра Windows.

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Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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