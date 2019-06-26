Что такое брандмауэр Windows и зачем он нужен?

Начиная со второго пакета обновления Windows XP (SP2), в операционные системы стал интегрироваться неизвестный ранее обычным пользователям компонент — брандмауэр. Прошло уже столько времени, а многие и до сих пор не знают, что и для чего он предназначен.

ЧТО ТАКОЕ БРАНДМАУЭР? Под термином "Брандмауэром" понимается "Файервол" (Firewall). Брандмауэр — это просто "русскоязычное" (на самом деле, немецкое) название файервола. Последний, в свою очередь, представляет собой программный компонент, основная задача которого — отслеживание входящего и исходящего сетевого трафика с последующим выполнением над ним тех или иных операций (чаще всего блокировка). Файервол или брандмауэр — межсетевой экран, через который проходит весь сетевой трафик, поступающий на компьютер пользователя либо исходящий от него в локальную или глобальную (интернет) сеть.

КАК РАБОТАЕТ БРАНДМАУЭР? Межсетевой экран может иметь множество функций по контролю и фильтрации сетевого трафика. Простейшей функцией можно назвать блокировку доступа к тому или иному сайту. Проще понять это на примере: Допустим, в настройках файервола пользователь добавил сайт "google.com" в список блокируемых.

При попытке входа на сайт браузер будет пытаться получить к нему доступ, отправляя соответствующие сетевые запросы.

Эти запросы сначала пройдут через брандмауэр. Тот, в свою очередь, зафиксирует попытку доступа к сайту, проверит, имеется ли он в списке блокированных.

Если да, файервол остановит выполнение этого запроса, т.е. попросту уничтожит его программно или выполнит какие-либо другие операции (неважно).

Т.к. запрос от браузера не смог пройти дальше файервола, а, значит, не достиг своей цели, то и ответа никакого не последует. Браузер просто выдаст ошибку, что доступ к сайту ему получить не удалось. Однако одной лишь блокировкой доступа к сайту через браузер возможности брандмауэра не ограничиваются. Если введенный в черный список сетевой адрес распространяется вообще на всю операционную систему в целом, то доступ к нему не сможет получить ни одна программа. И это — лишь простейший пример функционала брандмауэра. Современные возможности файерволов позволяет не просто блокировать доступ к сайту, но и фильтровать сетевой трафик в соответствии с множеством различных условий.