Что такое брандмауэр Windows и зачем он нужен?

Начиная со второго пакета обновления Windows XP (SP2), в операционные системы стал интегрироваться неизвестный ранее обычным пользователям компонент — брандмауэр. Прошло уже столько времени, а многие и до сих пор не знают, что и для чего он предназначен.
ЧТО ТАКОЕ БРАНДМАУЭР?
Под термином "Брандмауэром" понимается "Файервол" (Firewall). Брандмауэр — это просто "русскоязычное" (на самом деле, немецкое) название файервола. Последний, в свою очередь, представляет собой программный компонент, основная задача которого — отслеживание входящего и исходящего сетевого трафика с последующим выполнением над ним тех или иных операций (чаще всего блокировка).
Файервол или брандмауэр — межсетевой экран, через который проходит весь сетевой трафик, поступающий на компьютер пользователя либо исходящий от него в локальную или глобальную (интернет) сеть.
КАК РАБОТАЕТ БРАНДМАУЭР?
Межсетевой экран может иметь множество функций по контролю и фильтрации сетевого трафика. Простейшей функцией можно назвать блокировку доступа к тому или иному сайту. Проще понять это на примере:
- Допустим, в настройках файервола пользователь добавил сайт "google.com" в список блокируемых.
- При попытке входа на сайт браузер будет пытаться получить к нему доступ, отправляя соответствующие сетевые запросы.
- Эти запросы сначала пройдут через брандмауэр. Тот, в свою очередь, зафиксирует попытку доступа к сайту, проверит, имеется ли он в списке блокированных.
- Если да, файервол остановит выполнение этого запроса, т.е. попросту уничтожит его программно или выполнит какие-либо другие операции (неважно).
- Т.к. запрос от браузера не смог пройти дальше файервола, а, значит, не достиг своей цели, то и ответа никакого не последует. Браузер просто выдаст ошибку, что доступ к сайту ему получить не удалось.
Однако одной лишь блокировкой доступа к сайту через браузер возможности брандмауэра не ограничиваются. Если введенный в черный список сетевой адрес распространяется вообще на всю операционную систему в целом, то доступ к нему не сможет получить ни одна программа.
И это — лишь простейший пример функционала брандмауэра. Современные возможности файерволов позволяет не просто блокировать доступ к сайту, но и фильтровать сетевой трафик в соответствии с множеством различных условий.
КАК ВЫГЛЯДИТ И НА ЧТО СПОСОБЕН БРАНДМАУЭР WINDOWS?
Рассмотрим общую функциональность брандмауэра на примере Windows 10. Чтобы открыть соответствующий системный компонент:
- Откройте "Панель управления" и перейдите в раздел "Система и безопасность".
- В центральной части окна кликните по элементу "Брандмауэр Windows".
- Брандмауэр будет запущен.
Обратите внимание на блоки "Частные сети" и "Гостевые или общедоступные сети". Когда на компьютере создается очередное подключение к сети (например, к Wi-Fi), оно автоматически (или пользователем) помещается в одну из этих групп. С этих пор на сетевое подключение распространяются правила той группы, к которой она отнесена. И все программы, использующие данное сетевое подключение, также подчиняются правилам этой группы.
Теперь откройте раздел "Дополнительные параметры" в левой части окна:
Именно в этом разделе можно посмотреть и при необходимости изменить настройки брандмауэра — создать общие правила для сетевого подключения в целом или индивидуальное правило для конкретной программы.
Давайте, вместе создадим новое правило для браузера, которое не позволит ему открывать какой-либо определенный сайт. Так будет проще всего понять как предназначение, так и функционал брандмауэра:
- Откройте вкладку "Правила для входящих подключений", а затем в правой части окна кликните по элементу "Создать правило…":
- Во вновь открывшемся окне выберите пункт "Настраиваемые" и нажмите кнопку "Далее".
- Установите галочку на пункте "Путь программы", затем кликните кнопку "Обзор" и укажите путь к браузеру. В нашем случае — это Mozilla Firefox, который находится по адресу "C:\program files (x86)\mozilla firefox\firefox.exe".
- Далее откройте раздел "Область" в левой части окна. В блоке "Укажите удаленные IP-адреса…" переведите переключатель на "Указанные IP-адреса", затем кликните кнопку "Добавить".
- В новом небольшом окошке в поле "IP-адрес или подсеть" потребуется ввести IP-адрес блокируемого сайта. Нужен именно IP, а не доменное имя типа "www.google.com". О том, как определить IP-адрес сайта, здесь рассказывать не будем.
Блокировка сайта — базовая функция брандмауэра Windows. Если углубиться в функционал файервола, можно будет контролировать сеть собственного компьютера так, как это делают профессиональные сетевые администраторы.
Рекомендуем прочитать подробную статью-инструкцию по отключению брандмауэра Windows.