Лучшие программы для очистки компьютера от мусора

Существует ряд популярных приложений, созданных для заботы о состоянии персонального компьютера. Целая отрасль программ посвящена очистке устройства от различного мусора. Из-за разнообразия предложений на рынке непросто выбрать действительно достойный вариан.

Каждый разработчик внедряет в софт собственный функционал, да и визуально утилиты заметно отличаются друг от друга. Мы протестировали все подходящие программы и сделали рейтинг самых эффективных программа для очистки компьютера от мусора.

Carambis Cleaner Скачать программу можно по этой ссылке . Carambis Cleaner — одно из самых современных и результативных приложений для очистки компьютера. По сравнению с аналогами, программа обладает максимально высокотехнологичной методикой удаления мусора с устройства. В функционале софта есть разные утилиты, например, планировщик задач и составление расписания для полного сканирования гаджета. Неудивительно, что продукт оптимизирован под любые современные версии Windows. Чтобы оценить Carambis Cleaner, можно воспользоваться бесплатной пробной версией, которая действует целых 30 дней. Приложение не занимает много места и может функционировать в фоновом режиме. Что касается базовых возможностей программы Carambis Cleaner, можно отметить такие параметры: глубокий мониторинг ПК с последующей выдачей отчетов о сбоях;

удаление битых ярлыков и копий файлов;

общее увеличение продуктивности устройства;

эффективная очистка реестра от мусора и временных данных;

возможность работы с браузерами;

быстрое удаление любых приложений вместе с остаточными файлами. Carambis Cleaner — отличный выбор для тех, кто хочет оптимизировать работу компьютера и очистить его от мусора. Наличие ручного и автоматического режима работы с приложениями, управление автозагрузкой и поиск системных сбоев делает программу комплексным решением для любого Windows-компьютера.

Advanced SystemCare Free Скачать Advanced SystemCare Free можно на SoftSalad.ru. Advanced SystemCare — достойная программа, которая по сути является подборкой из нескольких продуктивных утилит. В целом, эта разработка создана для того, чтобы оптимизировать скорость и результативность функционирования ПК. Утилита спроектирована под гаджеты на платформе Windows и хорошо справляется с устранением некоторых ошибок системы. Согласно заверениям компании-разработчика, программа способна увеличить производительность компьютера в несколько раз. Один из существенных элементов Advanced SystemCare отвечает за очистку системы и оптимизацию оперативной памяти. Здесь есть отдельный функционал, разработанный для геймеров. Он отвечает за упрощение восприятия игр, мощных с графической точки зрения. Несмотря на то, что комплекс абсолютно бесплатный, иногда пользователю предлагается дополнительная лицензия с рядом продуктов от компании, но это не влияет на результативность очистки ПК. Можно выделить несколько базовых особенностей софта: защита от вредоносных объектов;

наличие утилиты для удаления лишних файлов и очистки реестра;

работа в фоновом формате;

заметное повышение производительности;

быстрое очищение истории браузеров;

есть русскоязычная версия. Advanced SystemCare Free — мощная и абсолютно безопасная утилита для чистки компьютера и дефрагментации. Она прекрасно справляется с задачей удаления мусора, заметно оптимизируя работу устройства. Бесплатный набор предлагает много возможностей, а подробную информацию о полной платной версии программы можно узнать здесь.

Ускоритель Компьютера Скачать утилиту можно на SoftSalad.ru . Как можно понять из названия, программа Ускоритель Компьютера" была создана для стабилизации и ускорения работы ПК. При сравнении с конкурентами примерно в одинаковых условиях приложение демонстрирует действительно хорошие показатели, особенно, если произвести полную очистку устройства от мусора. Утилита не только возвращает системе работоспособность, но и оптимизирует встроенное ПО. Это больше всего заметно в скорости проводимых операций. Зачастую данный вариант выбирают в качестве альтернативы сразу нескольких утилит, направленных на повышение эффективности деятельности гаджета. Кроме того, разработчики регулярно обновляют функционал приложения, создавая еще более комфортные условия для использования. Для оценки результативности "Ускорителя Компьютера" есть бесплатная пробная версия, с помощью которой можно определить его ключевые возможности: лаконичный русскоязычный интерфейс;

быстрая очистка ПК и отдельных дисков от мусора;

оптимизация реестра;

заметное ускорение производительности устройства;

комплекс утилит для устранения сбоев;

внутренний планировщик задач;

оперативное удаление битых файлов, историй посещений и прочего. На фоне аналоговых продуктов, "Ускоритель Компьютера" прекрасно реализован как визуально, так и функционально. Он хорошо справляется с повышением эффективности большинства программных ресурсов ПК. Софт оптимизирован под все актуальные версии Windows.

Wise Care 365 Скачать утилиты можно на нашем сайте . Wise Care 365 — еще один интересный вариант для эффективной дефрагментации и стабилизации всей системы. Программа работает не только с установленным ПО, но и с браузерами. Она быстро удаляет посторонний мусор, заметно улучшая показатели производительности. Приложение русифицировано и бесплатно, но дополнительно можно приобрести лицензию с некоторым функционалом. Wise Care 365 часто используют для защиты персональных данных, но основное назначение — быстрая очистка компьютера. Разработчики регулярно обновляют и дополняют утилиту, делая ее еще более удобной в использовании. Уже сейчас программа способна на оперативную и глубокую очистку ПК с последующей тонкой настройкой операционной системы. Пользователи особенно выделяют следующие характеристики продукта: простой и понятный интерфейс с персональными параметрами;

полный функционал для удаления битых и устаревших файлов;

быстрая очистка кэша из браузера;

эффективная оптимизация работы устройства;

глубокая диагностика ПК;

кнопка генерации паролей;

наличие дополнительных возможностей в платной версии. Большая часть пользователей выбирает Wise Care 365 из-за наличия комплексного функционала для ускорения работы компьютера. Утилита способна сжимать или очищать реестр, а также осуществлять дефрагментацию дисков. При этом она защищает устройство от любого несанкционированного доступа и регулярно удаляет системный мусор.

System Mechanic Скачать System Mechanic можно по этой ссылке . System Mechanic — популярная программа для эффективной очистки ПК. Пользователь может рассчитывать на проверенные алгоритмы и продуманный функционал. Приложение действует весьма аккуратно, не рискуя удалить лишние файлы из системы. Единственным значимым минусом проекта многие считают отсутствие русского языка в интерфейсе. Изначально программа была создана для работы с ошибками и оптимизации операционной системы. Она работает с любыми актуальными версиями Windows. Главный инструмент System Mechanic — очистка и дефрагментация диска. В этом утилита готова конкурировать даже с лидерами рынка. Что касается основных возможностей утилиты, стоит упомянуть следующее: качественное удаление мусора с последующим исправлением ошибок системы;

эффективная методика увеличения производительности;

установление графика для сканирования;

тонкие настройки параметров ПК;

очистка кэша, копий файлов и больших объектов;

работа с оперативной памятью;

проверка общего состояния устройства. В практическом использовании System Mechanic демонстрирует явное увеличение скорости загрузки системы. Приложение автоматически или вручную контролирует процессы ОЗУ и оптимизирует соединение с сетью. Кстати, тут можно восстановить удаленные файлы или очистить компьютер от вирусного ПО. Увы, пробная версия не полностью раскрывает функционал программы, так что многие предпочитают приобрести платную лицензию.