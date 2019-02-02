Программы для настройки автозапуска Windows

Многие программы запускаются автоматически с операционной системой. Это повышает скорость загрузки Windows. Чтобы отключить автозапуск приложений, можно воспользоваться нашей подробной инструкцией или специальными утилитами.

Carambis Cleaner Carambis Cleaner — программа для очистки ПК от мусора, в которой очень удобно реализован раздел с настройкой автозагрузки программ. Это самый простой инструмент управления автозапуском без дополнительный функций и настроек. На первом экране сразу после запуска программы есть кнопка "Автозапуск". При нажатии на неё откроется раздел с программами, которые запускаются автоматически при включении ПК. Каждую программу можно включить или отключить в один клик — это очень удобно и быстро. Здесь же можно сразу удалить ненужные программы.

Autoruns Autoruns — небольшая утилита, которая используется для настройки автоматической загрузки приложений. С помощью приложения можно повысить производительности и снизить время включения системы. Программа полностью совместима с операционной системой Windows (32/64 бит). Язык интерфейса — английский, русская версия не поддерживается. Для комфортной работы требуется ОС Windows XP и новее. Скачать и установить приложение можно абсолютно бесплатно. После запуска утилиты Autoruns запустится процесс сканирования системы: программа ищет все приложения и службы, которые запускаются вместе с ОС. По завершению этой операции можно приступать к процессу редактирования автозагрузки. В главном окне доступно несколько разделов. В каждом разделе расположены разные программы и службы: запланированные задачи, кодеки, сеть и т.д. Главный раздел — "Everything". Здесь расположены все утилиты, которые запускаются вместе с системой. Чтобы отключить автозапуск и увеличить производительность Windows, необходимо снять галочку возле названия приложения. При необходимости можно воспользоваться строкой "Filter" на верхней панели инструментов утилиты Autoruns. Строка используется для поиска нужной программы в общем списке. Также любую программу из списка автозагрузки можно удалить. Для этого необходимо выбрать утилиту и нажать правой кнопкой мыши. В открывшемся окне следует нажать "Delete". Альтернативный вариант удаления приложения — кнопка "Delete" на панели инструментов или сочетание клавиш "Ctrl+D" на клавиатуре. Преимущества: простой процесс отключения и удаления программ из автозапуска;

разделение служб и утилит по разделам;

встроенный фильтр для упрощения процесса поиска программ автозагрузки. Недостатки: нет официальной поддержки русского языка.

Autorun Organizer Autorun Organizer — программа для управления автозапуском. С помощью утилиты можно отключить лишние программы и повысить скорость загрузки системы. Доступна возможность пакетной работы с записями. Поддерживается функция отложенного запуска ПО. Приложение совместима с операционной системой Windows (32/64 бит). Для загрузки доступна полностью русская версия. Чтобы скачать и установит утилиту, требуется Windows XP и новее. Модель распространения программы — бесплатная. Работа с приложением Autorun Organizer выполняется в главном окне. После запуска утилиты запустится процесс сканирования системы. Всего доступно несколько разделов для работы. Первый — "Главные разделы автозапуска". Здесь расположены основные программы, которые запускаются вместе с операционной системой Windows. "Все разделы". Здесь отображаются все программы, которые установлены на компьютере. "Пользовательские". После выбора этого пункта откроется небольшое окно, где пользователи могут отметить разделы, которые будут отображаться в списке программ: реестр, планировщик, папка автозагрузки и т.д. В нижней части интерфейса доступен раздел "Время загрузки системы". Приложение Autorun Organizer анализирует время запуска системы. Результаты отображаются в виде графиков. Чтобы отключить программу из автозапуска и повысить производительность Windows необходимо выбрать утилиту из списка и перейти в раздел "Подробности о программе" в нижней части интерфейса. Далее необходимо нажать кнопку "Удалить". Также здесь доступна возможность временного отключения программы. Можно отложить загрузку на 30 и более секунд. Преимущества программы Autorun Organizer: бесплатная модель распространения;

простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

наличие функции, которая позволяет отложить загрузку программ. Недостатки: нельзя очистить реестр от скопившегося "мусора".

Startup Delayer Startup Delayer — утилита для оптимизации автозапуска программ. С помощью приложения можно отключить загрузку ПО вместе с Windows. Благодаря этому снижается время загрузки системы. Также доступна возможность настройки режима запуска приложений. Программа полностью совместима с операционной системой Windows (32/64-бит). Для комфортной работы требуется ОС Windows XP и новее. Доступна полностью русская версия для скачивания. Модель распространения утилиты Startup Delayer — бесплатная. После запуска программы откроется главное окно, в котором выполняется работа с ПО. В разделе "Автозапуск приложений" выполняется настройка автозагрузки. Перед тем, как убрать ПО из автозапуска необходимо выбрать пользователя для редактирования. В окне ниже списка пользователей отображаются все доступные программы, которые запускаются одновременно с Windows. Чтобы отключить лишние приложение, которое нагружает систему, нужно выделить ПО. В нижней части интерфейса появятся действия, которые можно выполнить: включить автозадержку или установить все параметры вручную. После установки параметров задержки необходимо применить внесенные изменения. Чтобы убрать программу из автозагрузки и снизить нагрузку на систему необходимо нажать на кнопку "Остановить выбранное приложение" на верхней панели инструментов. Чтобы упростить процесс поиска утилиты для отключения можно воспользоваться строкой "Найти". Здесь пользователям необходимо ввести название программы, после чего она отобразится в списке результатов. Преимущества: удобный интерфейс на русском языке;

скачать утилиту можно абсолютно бесплатно;

доступна возможность управления процессами и службами ОС Windows. Недостатки: нет инструментов для редактирования реестра.