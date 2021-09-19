Для просмотра списка программ, добавленных в автозагрузку, а также для их добавления в этот список удаления оттуда в Windows 11 предусмотрены различные инструменты. Кроме того, это можно сделать и при помощи сторонних утилит. Последние даже лучше подходят в вопросах исследования элементов автозагрузки и удаления их из него, т.к. отображаемые ими данные гораздо шире, чем показывают стандартные системные средства (доступные обычным пользователям). Но обо все по порядку.

Просмотр списка автозагрузки в Windows 11 Если установленные пользователем программы имеют функцию автозапуска при старте Windows, и она активирована, то, скорее всего, они будут отображены в «Диспетчере задач», а также в «Параметрах» системы. Отсюда их можно выключить. В случае «Диспетчером задач» выполните следующее: Зажмите на клавиатуре клавиши «Ctrl + Shift + Esc», чтобы запустить «Диспетчер задач». Его также можно запустить, кликнув правой кнопкой мыши по значку мыши и выбрав затем одноименный пункт в отобразившемся меню: В самом «Диспетчере задач» откройте сверху вкладку «Автозагрузка», где и будут перечислены программы, автоматически запускающиеся при старте Windows. Чтобы убрать приложение из списка автозагрузки, выделите его мышкой и нажмите кнопку «Отключить» в правом нижнем углу окна: Программа никуда не денется из вкладки «Автозагрузка», потому ее в любой момент можно будет повторно активировать, нажав кнопку «Включить». Для просмотра списка автозагрузки из «Параметров» системы: Нажмите на клавиатуре клавиши «Win + I» либо, как и в предыдущем случае, кликните по значку «Пуск» правой кнопкой мыши и выберите пункт «Параметры». В новом открывшемся окне «Параметры» перейдите во вкладку «Приложения» слева, затем зайдите в раздел «Автозагрузка» в правой части окна: На экране отобразятся автоматически загружающиеся приложения. Чтобы убрать программу из автозагрузки, просто переведите переключатель напротив ее названия в положение «Откл.». И, соответственно, чтобы активировать ее, повторно установите переключатель в положение «Вкл.»:

Просмотр списка автозагрузки при помощи сторонних утилит Многие программы, позволявшие просматривать список автозагрузок в Windows 10, поддерживают и Windows 11. В их числе, например, Autoruns. Последнее на момент написания статьи обновление данной утилиты состоялось в сентябре 2021 года — примерно к выходу Windows 11. Т.е. можно быть уверенным, что Autoruns справится со своей задачей в новой версии ОС. Работать с программой просто — ее нужно даже устанавливать: Скачиваем и устанавливаем программу.

Запускаем файл «Autoruns64.exe» (если требуется удалять программы из списка автозагрузки, но Autoruns нужно запускать от имени администратора).

Во вкладке «Everything» будут перечислены все объекты, запускающиеся при старте Windows. И это далеко не только программы, но и различные DLL-библиотеки, кодеки, системные задачи, драйверы виртуальных устройств и многое другое. Чтобы исключить программу или иной объект из автозагрузки, достаточно снять галочку напротив ее/его названия, как это показано на скриншоте выше. К сожалению, программа Autoruns не имеет функции для добавления собственных программ в автозагрузку. Но это можно сделать самостоятельно — либо активировав соответствующую опцию в настройках приложения, либо воспользовавшись системным инструментарием.