Для просмотра списка программ, добавленных в автозагрузку, а также для их добавления в этот список удаления оттуда в Windows 11 предусмотрены различные инструменты. Кроме того, это можно сделать и при помощи сторонних утилит. Последние даже лучше подходят в вопросах исследования элементов автозагрузки и удаления их из него, т.к. отображаемые ими данные гораздо шире, чем показывают стандартные системные средства (доступные обычным пользователям). Но обо все по порядку.
Просмотр списка автозагрузки в Windows 11
Если установленные пользователем программы имеют функцию автозапуска при старте Windows, и она активирована, то, скорее всего, они будут отображены в «Диспетчере задач», а также в «Параметрах» системы. Отсюда их можно выключить.
В случае «Диспетчером задач» выполните следующее:
- Зажмите на клавиатуре клавиши «Ctrl + Shift + Esc», чтобы запустить «Диспетчер задач». Его также можно запустить, кликнув правой кнопкой мыши по значку мыши и выбрав затем одноименный пункт в отобразившемся меню:
- В самом «Диспетчере задач» откройте сверху вкладку «Автозагрузка», где и будут перечислены программы, автоматически запускающиеся при старте Windows. Чтобы убрать приложение из списка автозагрузки, выделите его мышкой и нажмите кнопку «Отключить» в правом нижнем углу окна:
- Программа никуда не денется из вкладки «Автозагрузка», потому ее в любой момент можно будет повторно активировать, нажав кнопку «Включить».
Для просмотра списка автозагрузки из «Параметров» системы:
- Нажмите на клавиатуре клавиши «Win + I» либо, как и в предыдущем случае, кликните по значку «Пуск» правой кнопкой мыши и выберите пункт «Параметры».
- В новом открывшемся окне «Параметры» перейдите во вкладку «Приложения» слева, затем зайдите в раздел «Автозагрузка» в правой части окна:
- На экране отобразятся автоматически загружающиеся приложения. Чтобы убрать программу из автозагрузки, просто переведите переключатель напротив ее названия в положение «Откл.». И, соответственно, чтобы активировать ее, повторно установите переключатель в положение «Вкл.»:
Просмотр списка автозагрузки при помощи сторонних утилит
Многие программы, позволявшие просматривать список автозагрузок в Windows 10, поддерживают и Windows 11. В их числе, например, Autoruns. Последнее на момент написания статьи обновление данной утилиты состоялось в сентябре 2021 года — примерно к выходу Windows 11. Т.е. можно быть уверенным, что Autoruns справится со своей задачей в новой версии ОС.
Работать с программой просто — ее нужно даже устанавливать:
- Скачиваем и устанавливаем программу.
- Запускаем файл «Autoruns64.exe» (если требуется удалять программы из списка автозагрузки, но Autoruns нужно запускать от имени администратора).
- Во вкладке «Everything» будут перечислены все объекты, запускающиеся при старте Windows. И это далеко не только программы, но и различные DLL-библиотеки, кодеки, системные задачи, драйверы виртуальных устройств и многое другое.
- Чтобы исключить программу или иной объект из автозагрузки, достаточно снять галочку напротив ее/его названия, как это показано на скриншоте выше.
К сожалению, программа Autoruns не имеет функции для добавления собственных программ в автозагрузку. Но это можно сделать самостоятельно — либо активировав соответствующую опцию в настройках приложения, либо воспользовавшись системным инструментарием.
Добавление программ в список автозагрузки Windows 11
Проще всего, конечно, открыть настройки приложения, которое следует добавить в автозагрузку и активировать в нем опцию «Запускать при старте Windows» (Start with Windows) или аналогичную ей (названия могут быть разными). Данная опция, как правило, находится в разделе «Главное», «Основное», «Общее» и т.д. К примеру, вот так выглядит процесс добавления программы в автозагрузку у Everything:
Но даже если программа не имеет собственной опции автозагрузки, ее все равно можно добавить в этот список.
Добавление программ в папку «Автозагрузка»
Простейший способ указать системе, чтобы она запускала программу при старте — размещение ярлыка приложения, исполнимого EXE-файла (или любого файла вообще) в папке «Автозагрузка». В предыдущих версиях Windows ее можно было найти в меню «Пуск», но сейчас ее там нет (по крайней мере, на момент написания статьи). Потому открываем ее самостоятельно путем копирования в адресную строку «Проводника» следующего адреса (после — нажимаем «Enter»):
C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
Останется скопировать в открытую папку ярлык любой программы, которую следует запускать при старте компьютера. Можно взять ярлык с рабочего стола, например. Сюда также можно поместить любой файл — он будет открываться автоматически в той программе, который связан с ней. Например, если скопировать сюда музыкальный MP3-файл, то при запуске Windows запустится связанный с ним аудиоплеер, и тут же начнет играть музыка.
Добавление программ в список автозагрузки через реестр
Данный способ предполагает создание в специальном разделе реестра нового параметра с указанием в нем пути на диске к запускаемой программе:
- Запустите системное приложение «Редактор реестра»: нажмите «Win +R» на клавиатуре, впишите в отобразившееся окно команду «regedit» (без кавычек) и нажмите «ОК».
- Вставьте в адресную строку «Редактора реестра» нижеследующий путь или перейдите по нему, используя древо разделов в левой части окна:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
- Кликните по пустой области в правой части окна правой кнопкой мыши, выберите «Создать», затем — «Строковый параметр»:
- Задайте созданному параметру любое имя (например, в соответствии с запускаемой программой). В нашем случае — это будет «Opera».
- Скопируйте путь к программе на диске. Если это ярлык откройте окно его «Свойств» и скопируйте содержимое поля «Объект». Если это исполнимый EXE-файл (т.е. сама программа, а не ярлык на нее), кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт «Скопировать как путь».
- Теперь кликните два раза по созданному в реестре параметру и вставьте скопированный путь в поле «Значение», после чего нажмите «ОК».
- Готово.
Добавление программ в список автозагрузки через «Планировщик заданий»
И последний способ добавления программ в автозагрузку в Windows 11 — использование системного приложения «Планировщик заданий»:
- Откройте программу «Выполнить», вставьте в поле «Открыть» без кавычек команду «control schedtasks» и нажмите «ОК».
- В правой части открывшегося окна нажмите кнопку «Создать простую задачу»:
- Откроется окно «Мастер создания простой задачи». Введите название для задачи и нажмите «Далее».
- Во вкладке «Триггер» выберите вариант «При запуске компьютера», затем нажмите «Далее».
- Во вкладке «Действие» отметьте пункт «Запустить программу», затем — «Далее».
- В следующей вкладке нажмите кнопку «Обзор» и укажите путь до запускаемой программы либо вставьте путь к ней, скопировав его по предыдущей инструкции, затем — «Далее».
- Нажмите кнопку «Готово», чтобы сохранить созданную задачу: