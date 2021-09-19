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Инструкции 06.10.2021 5 минут

Автозагрузка Windows 11: просмотр, удаление и добавление программ

Информация по автозагрузке Windows 11, а также инструкции по управлению списком автозагрузки.

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Для просмотра списка программ, добавленных в автозагрузку, а также для их добавления в этот список удаления оттуда в Windows 11 предусмотрены различные инструменты. Кроме того, это можно сделать и при помощи сторонних утилит. Последние даже лучше подходят в вопросах исследования элементов автозагрузки и удаления их из него, т.к. отображаемые ими данные гораздо шире, чем показывают стандартные системные средства (доступные обычным пользователям). Но обо все по порядку.

Просмотр списка автозагрузки в Windows 11

Если установленные пользователем программы имеют функцию автозапуска при старте Windows, и она активирована, то, скорее всего, они будут отображены в «Диспетчере задач», а также в «Параметрах» системы. Отсюда их можно выключить.

В случае «Диспетчером задач» выполните следующее:

  • Зажмите на клавиатуре клавиши «Ctrl + Shift + Esc», чтобы запустить «Диспетчер задач». Его также можно запустить, кликнув правой кнопкой мыши по значку мыши и выбрав затем одноименный пункт в отобразившемся меню:

Запуск «Диспетчера задач»

  • В самом «Диспетчере задач» откройте сверху вкладку «Автозагрузка», где и будут перечислены программы, автоматически запускающиеся при старте Windows. Чтобы убрать приложение из списка автозагрузки, выделите его мышкой и нажмите кнопку «Отключить» в правом нижнем углу окна:

«Диспетчер задач»

  • Программа никуда не денется из вкладки «Автозагрузка», потому ее в любой момент можно будет повторно активировать, нажав кнопку «Включить».

Автозагрузка в «Диспетчере задач»

Для просмотра списка автозагрузки из «Параметров» системы:

  • Нажмите на клавиатуре клавиши «Win + I» либо, как и в предыдущем случае, кликните по значку «Пуск» правой кнопкой мыши и выберите пункт «Параметры».

  • В новом открывшемся окне «Параметры» перейдите во вкладку «Приложения» слева, затем зайдите в раздел «Автозагрузка» в правой части окна:

«Параметры»

  • На экране отобразятся автоматически загружающиеся приложения. Чтобы убрать программу из автозагрузки, просто переведите переключатель напротив ее названия в положение «Откл.». И, соответственно, чтобы активировать ее, повторно установите переключатель в положение «Вкл.»:

Просмотр списка автозагрузки при помощи сторонних утилит

Многие программы, позволявшие просматривать список автозагрузок в Windows 10, поддерживают и Windows 11. В их числе, например, Autoruns. Последнее на момент написания статьи обновление данной утилиты состоялось в сентябре 2021 года — примерно к выходу Windows 11. Т.е. можно быть уверенным, что Autoruns справится со своей задачей в новой версии ОС.

Работать с программой просто — ее нужно даже устанавливать:

  • Скачиваем и устанавливаем программу.
  • Запускаем файл «Autoruns64.exe» (если требуется удалять программы из списка автозагрузки, но Autoruns нужно запускать от имени администратора).
  • Во вкладке «Everything» будут перечислены все объекты, запускающиеся при старте Windows. И это далеко не только программы, но и различные DLL-библиотеки, кодеки, системные задачи, драйверы виртуальных устройств и многое другое.

Autoruns

  • Чтобы исключить программу или иной объект из автозагрузки, достаточно снять галочку напротив ее/его названия, как это показано на скриншоте выше.

К сожалению, программа Autoruns не имеет функции для добавления собственных программ в автозагрузку. Но это можно сделать самостоятельно — либо активировав соответствующую опцию в настройках приложения, либо воспользовавшись системным инструментарием.

Добавление программ в список автозагрузки Windows 11

Проще всего, конечно, открыть настройки приложения, которое следует добавить в автозагрузку и активировать в нем опцию «Запускать при старте Windows» (Start with Windows) или аналогичную ей (названия могут быть разными). Данная опция, как правило, находится в разделе «Главное», «Основное», «Общее» и т.д. К примеру, вот так выглядит процесс добавления программы в автозагрузку у Everything:

Everything

Но даже если программа не имеет собственной опции автозагрузки, ее все равно можно добавить в этот список.

Добавление программ в папку «Автозагрузка»

Простейший способ указать системе, чтобы она запускала программу при старте — размещение ярлыка приложения, исполнимого EXE-файла (или любого файла вообще) в папке «Автозагрузка». В предыдущих версиях Windows ее можно было найти в меню «Пуск», но сейчас ее там нет (по крайней мере, на момент написания статьи). Потому открываем ее самостоятельно путем копирования в адресную строку «Проводника» следующего адреса (после — нажимаем «Enter»):

C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Добавление программ в папку «Автозагрузка»

Останется скопировать в открытую папку ярлык любой программы, которую следует запускать при старте компьютера. Можно взять ярлык с рабочего стола, например. Сюда также можно поместить любой файл — он будет открываться автоматически в той программе, который связан с ней. Например, если скопировать сюда музыкальный MP3-файл, то при запуске Windows запустится связанный с ним аудиоплеер, и тут же начнет играть музыка.

Добавление программ в папку «Автозагрузка»

Добавление программ в список автозагрузки через реестр

Данный способ предполагает создание в специальном разделе реестра нового параметра с указанием в нем пути на диске к запускаемой программе:

  • Запустите системное приложение «Редактор реестра»: нажмите «Win +R» на клавиатуре, впишите в отобразившееся окно команду «regedit» (без кавычек) и нажмите «ОК».

Выполнить

  • Вставьте в адресную строку «Редактора реестра» нижеследующий путь или перейдите по нему, используя древо разделов в левой части окна:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Редактор реестра

  • Кликните по пустой области в правой части окна правой кнопкой мыши, выберите «Создать», затем — «Строковый параметр»:

  • Задайте созданному параметру любое имя (например, в соответствии с запускаемой программой). В нашем случае — это будет «Opera».

  • Скопируйте путь к программе на диске. Если это ярлык откройте окно его «Свойств» и скопируйте содержимое поля «Объект». Если это исполнимый EXE-файл (т.е. сама программа, а не ярлык на нее), кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт «Скопировать как путь».

Добавление программ в список автозагрузки через реестр

  • Теперь кликните два раза по созданному в реестре параметру и вставьте скопированный путь в поле «Значение», после чего нажмите «ОК».

Добавление программ в автозагрузку через реестр

  • Готово.

Добавление программ в список автозагрузки через «Планировщик заданий»

И последний способ добавления программ в автозагрузку в Windows 11 — использование системного приложения «Планировщик заданий»:

  • Откройте программу «Выполнить», вставьте в поле «Открыть» без кавычек команду «control schedtasks» и нажмите «ОК».

  • В правой части открывшегося окна нажмите кнопку «Создать простую задачу»:

  • Откроется окно «Мастер создания простой задачи». Введите название для задачи и нажмите «Далее».

Добавление программ в список автозагрузки через «Планировщик заданий»

  • Во вкладке «Триггер» выберите вариант «При запуске компьютера», затем нажмите «Далее».

  • Во вкладке «Действие» отметьте пункт «Запустить программу», затем — «Далее».

Добавление программ в автозагрузку в «Планировщике заданий»

  • В следующей вкладке нажмите кнопку «Обзор» и укажите путь до запускаемой программы либо вставьте путь к ней, скопировав его по предыдущей инструкции, затем — «Далее».

Добавление программ в автозагрузку в «Планировщике заданий»

  • Нажмите кнопку «Готово», чтобы сохранить созданную задачу:

«Планировщик заданий» Windows 11

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

Autoruns
Autoruns

Версия 14.3

Программа для управления автозагрузкой Windows

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)

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