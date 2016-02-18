Autoruns — бесплатная программа от Microsoft для просмотра и управления автозагрузкой в операционных системах Windows XP и выше (32 и 64 бит). Приложение отображает не только пользовательские программы, настроенные на автоматический запуск, но и большое количество других объектов автозагрузки. Интерфейс приложения выполнен на английском языке.
Как пользоваться программой Autoruns?
Программа Autoruns имеет достаточно узкую специализацию — отображение различных программных компонентов, загружающихся при запуске операционной системы, а также их включение и исключение из списка автозагрузки. К таким компонентам относятся не только программы, установленные пользователем и настроенные на автомазапуск, но и ряд других объектов, среди которых:
- Все исполнимые файлы, загружающиеся при входе в систему. Программа отображает и такие программные объекты, которые не имеют видимых окон или завершают свою работу после выполнения своих функций на старте.
- Дополнительные компоненты системного файлового обозревателя «Проводник Windows»: оболочки, библиотеки, расширения, пользовательские интерфейсы и другие объекты, обеспечивающие работу «Проводника».
- Все DLL-библиотеки, использующиеся любыми автоматически загружающимися программными компонентами. Программа Autoruns позволяет отдельно просматривать библиотеки, использующиеся для инициализации тех или иных приложений, подмены различных системных объектов, вывода уведомлений процессом Winlogon и другие.
- Все установленные на компьютере драйверы и их отдельные компоненты.
- Все автозагружаемые службы Windows и относящиеся к ним компоненты.
- Многоуровневые поставщики услуг Winsock (компоненты, отвечающие, в т.ч., за работу сетевого программного обеспечения Windows).
- Программные компоненты, связанные с работой офисных приложений Microsoft (если установлены).
- И многие другие.
Отдельно следует отметить возможность программы считывать и управлять запланированными задачами в системном приложении «Планировщик заданий». Autoruns отображает полный список заданий в удобном для работы формате с наименованием программы-инициатора запуска задания и исполнимого файла.
С любыми отображаемыми программой Autoruns объектами (включая запланированные задания) пользователь может выполнять следующие действия:
- Включать и исключать из списка автозагрузки/выполнения, для чего достаточно установить или снять галочку напротив названия компонента.
- Просматривать раздел реестра и конкретной записи, в которой прописана соответствующая команда на запуск приложения. В случае с заданиями — Autoruns открывает соответствующую запись в «Планировщике заданий».
- Открывать местоположение и просматривать свойства исполнимого файла, DLL-библиотеки, компонента драйвера и любого другого объекта из представленного списка.
- Фильтровать отображаемый список и находить в нем нужный элемент по названию или нескольким вводимым символам.
Также программа Autoruns может взаимодействовать с другим приложением от Microsoft — Process Explorer (если таковая установлена на компьютере). В этом случае пользователь сможет получить доступ к процессу, который является инициатором запуска того или иного автозагружаемого компонента.
Кроме всего прочего, Autoruns поддерживает работу через командную строку Windows. Список команд управления можно найти в справке к приложению.