Autoruns — бесплатная программа от Microsoft для просмотра и управления автозагрузкой в операционных системах Windows XP и выше (32 и 64 бит). Приложение отображает не только пользовательские программы, настроенные на автоматический запуск, но и большое количество других объектов автозагрузки. Интерфейс приложения выполнен на английском языке.

Как пользоваться программой Autoruns?

Программа Autoruns имеет достаточно узкую специализацию — отображение различных программных компонентов, загружающихся при запуске операционной системы, а также их включение и исключение из списка автозагрузки. К таким компонентам относятся не только программы, установленные пользователем и настроенные на автомазапуск, но и ряд других объектов, среди которых:

Все исполнимые файлы, загружающиеся при входе в систему. Программа отображает и такие программные объекты, которые не имеют видимых окон или завершают свою работу после выполнения своих функций на старте.

Дополнительные компоненты системного файлового обозревателя «Проводник Windows»: оболочки, библиотеки, расширения, пользовательские интерфейсы и другие объекты, обеспечивающие работу «Проводника».

Все DLL-библиотеки, использующиеся любыми автоматически загружающимися программными компонентами. Программа Autoruns позволяет отдельно просматривать библиотеки, использующиеся для инициализации тех или иных приложений, подмены различных системных объектов, вывода уведомлений процессом Winlogon и другие.

Все установленные на компьютере драйверы и их отдельные компоненты.

Все автозагружаемые службы Windows и относящиеся к ним компоненты.

Многоуровневые поставщики услуг Winsock (компоненты, отвечающие, в т.ч., за работу сетевого программного обеспечения Windows).

Программные компоненты, связанные с работой офисных приложений Microsoft (если установлены).

И многие другие.

Отдельно следует отметить возможность программы считывать и управлять запланированными задачами в системном приложении «Планировщик заданий». Autoruns отображает полный список заданий в удобном для работы формате с наименованием программы-инициатора запуска задания и исполнимого файла.

С любыми отображаемыми программой Autoruns объектами (включая запланированные задания) пользователь может выполнять следующие действия:

Включать и исключать из списка автозагрузки/выполнения, для чего достаточно установить или снять галочку напротив названия компонента.

Просматривать раздел реестра и конкретной записи, в которой прописана соответствующая команда на запуск приложения. В случае с заданиями — Autoruns открывает соответствующую запись в «Планировщике заданий».

Открывать местоположение и просматривать свойства исполнимого файла, DLL-библиотеки, компонента драйвера и любого другого объекта из представленного списка.

Фильтровать отображаемый список и находить в нем нужный элемент по названию или нескольким вводимым символам.

Также программа Autoruns может взаимодействовать с другим приложением от Microsoft — Process Explorer (если таковая установлена на компьютере). В этом случае пользователь сможет получить доступ к процессу, который является инициатором запуска того или иного автозагружаемого компонента.

Кроме всего прочего, Autoruns поддерживает работу через командную строку Windows. Список команд управления можно найти в справке к приложению.