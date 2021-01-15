Windows 10 долго загружается — почему и что делать?

Многие пользователи Windows 10 рано или поздно сталкиваются со снижением производительности работы компьютера, особенно на стадии загрузки. Некоторые списывают это явление на естественное устаревание техники, другие полагают, что у компьютера/ноутбука что-то вышло из строя. Разбираемся, почему стал долго запускатьсчя Windows 10.

ПОЧЕМУ WINDOWS 10 ДОЛГО ЗАГРУЖАЕТСЯ? Работая с компьютером, пользователь устанавливает программы и удаляет их, посещает сотни сайтов в браузере, скачивает, создает и выполняет различные операции с файлами и делает много чего еще. И все это время система ведет всевозможные логи/журналы, программы, запускаемые пользователем, создают сотни и тысячи всевозможных кеш-файлов, меняют системные параметры и конфигурацию драйверов. От интенсивности использования компьютера и конкретных совершаемых пользователем или запускаемыми программами действий зависит то, как скоро операционная система начнет "тупить" (а она обязательно начнет). И чаще всего это проявляется именно на первоначальной стадии ее работы, т.е. при загрузке. Во время загрузки Windows выполняет больше всего задач, т.к. системе требуется инициировать кучу устройств, загрузить в память массу данных — словом, подготовить компьютер к дальнейшему использованию. А ввиду накопления большого количества файлов в системных каталогах, засорения системного реестра ненужными записями, появления множества заданий/программ/библиотек, выполняющихся/загружающихся при старте компьютера, Windows требуется все больше времени на загрузку.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ WINDOWS 10 ДОЛГО ЗАГРУЖАЕТСЯ? Для сокращения времени загрузки операционной системы обычно требуется выполнить следующие действия (не обязательно все): Очистить реестр от ошибочных записей (появляются в процессе установки/удаления программ, драйверов и по многим другим причинам).

Удалить всевозможные временные файлы, журналы, логи и другой ненужный обычному пользователю мусор, сгенерированный самой системой, программами, драйверами.

Удалить неиспользуемые программы (если таковые имеются) вместе с остаточными файлами и записями в реестре. Подробнее: Как полностью удалить программу с компьютера?

Отключить ненужные системные функции и приложения. Например, в Windows 10 присутствует постоянно запускающийся клиент облачного хранилища OneDrive, который мало кем используется. Или Xbox Game Bar — программа для записи игр с экрана, которая нужна лишь геймерам (и то далеко не всем, т.к. существуют более продвинутые сторонние программы). По данной теме читайте статью Как отключить ненужные системные функции и приложения Windows 10.

Выполнить дефрагментацию жесткого диска (маловероятно, но может помочь). Как только компьютер начинает "тупить", многие пользователи начинают искать информацию в интернете о том, как бы ускорить работу своего ПК. Заходя на пару-тройку сайтов, что находятся на первых позициях результатов поиска Гугла и Яндекса, они находят легкие решения: нужно установить какую-то программу, нажать в ней пару кнопок и готово — компьютер как новенький! Речь о всевозможных приложениях для очистки и оптимизации ПК. Их разработчики уверяют нас, что после пары нажатий на определенные кнопки Windows значительно ускорится на любом этапе своей работы, включая загрузку. Но они либо умалчивают вообще, либо пишут в "Пользовательском соглашении" маленьким шрифтом, что компания не несет ответственности за ухудшение производительности компьютера после работы над ним предлагаемой чудо-программы. Т.е. используйте "чистильщик" и "оптимизатор" ПК на свой страх и риск (да, и не забудьте купить лицензию). Но изложенным выше мы не хотим сказать, что нельзя использовать такие программы (хотя противников у них предостаточно). Конечно, можно. Только делать это нужно осторожно. Утилиты-чистильщики, особенно те, что предлагают очистку и исправление ошибок системного реестра, могут и навредить. Дело в том, что они могут посчитать "ошибочными" вполне себе исправные записи реестра. Такое возможно, даже если запустить чистильщик сразу же после установки Windows. Далее мы приведем несколько рекомендаций по безопасному использованию подобных утилит.