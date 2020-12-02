Как узнать, какие программы запускаются при включении компьютера?

На увеличение времени загрузки компьютера во многом влияют программы, запускающиеся вместе с операционной системой. При необходимости их можно исключить из автозагрузки, но для начала нужно узнать, что именно загружается. Сделать это можно посредством стандартных инструментов Windows и при использовании специализированного стороннего софта.

Просмотр списка автозагрузки стандартными средствами Windows

Отметим, что стандартный инструментарий Windows показывает не полный список программ, загружающихся при включении компьютера. Для просмотра этого списка в Windows 7:

Откройте приложение "Выполнить" (нажмите "Win + R" на клавиатуре), скопируйте без кавычек в открывшееся окно команду "msconfig" и нажмите "ОК".

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Откроется приложение "Конфигурация системы". Перейдите во вкладку "Автозагрузка", в которой будут перечислены приложения, загружающиеся при включении компьютера. При необходимости их можно отключить, сняв галочку напротив нужной программы, и нажав затем кнопку "Применить".

В случае с Windows 10 список автозагрузки находится в системном приложении "Диспетчер задач":

Вызовите "Диспетчер задач" при помощи комбинации клавиш "Ctrl + Shift + Esc".

Перейдите во вкладку "Автозагрузка". Чтобы убрать программу из автозагрузки, выделите ее название, затем нажмите кнопку "Отключить".

Многие программы, стартующие при включении компьютера, могут запускаться системой по запланированному заданию. Такие приложения (вернее — системные задания, запускающие их) можно найти в "Планировщике заданий". Чаще всего именно отсюда запускается всевозможное рекламное и вредоносное ПО или отдельные модули обычных программ (например, модули обновления). Чтобы ознакомиться и при необходимости отключить автозапуск таких приложений из "Планировщика заданий", выполните следующие действия:

Запустите утилиту "Выполнить" (Win + R) и выполните из нее команду — taskschd.msc.

В отобразившемся приложении "Планировщик заданий" откройте раздел "Библиотека планировщика заданий" (в левой части окна):

В центральной части окна отобразится список действующих заданий. Не обращайте внимания на значение в колонке "Состояние". Если напротив задания написано "Отключено", это может означать, что оно просто не выполняется в данный момент. Значение "Готово" говорит о том, что задание уже было выполнено. В столбце "Триггеры" перечислены события, при наступлении которых начнется выполнение задания.

Выберите любое из заданий в этом списке. В нижней части окна отобразятся параметры выбранного задания. Откройте вкладку "Триггеры". Об автоматическом запуске задания при включении компьютера будет свидетельствовать значение "При входе в систему", "При входе любого пользователя" или "При запуске компьютера" в столбце "Триггер".

Во вкладке "Действия" можно увидеть, какая именно программа запускает выбранное задание, и где она хранится на жестком диске.

Чтобы удалить задание, кликните по его названию и нажмите клавишу "Del"/"Delete".

При помощи "Планировщика заданий" можно найти и выключить различные навязчивые программы, без конца отображающие уведомления, предлагающие что-то скачать или обновить. Но вовсе необязательно, что задания на их запуск будут приведены в разделе "Библиотека планировщика заданий". Если речь идет о рекламном/вредоносном ПО, то задания на их запуск может быть размещено где угодно в "Планировщике". Также необязательно, что название этих заданий будут соответствовать названию запускающейся программы.

Если задача выполняется в данный момент времени (например, на экране виднеется уведомление от какой-нибудь программы), кликните по разделу "Планировщик заданий (Локальный)", затем вызовите меню "Действие" и в нем выберите "Отображать все выполняемые задачи":

Так можно уточнить название задачи, затем найти и удалить ее. Во всех остальных случаях искать задания придется вручную, посещая каждый из разделов/подразделов всей библиотеки "Планировщика заданий". Ищите триггеры со значениями "При входе в систему", "При входе любого пользователя" или "При запуске компьютера", затем переходите во вкладку "Действия", чтобы определить название запускаемой программы.