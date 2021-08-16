Почему компьютер стал долго загружаться при включении?

Все пользователи компьютеров рано или поздно сталкиваются со снижением производительности его работы. Причем не только при активном использовании, а уже при включении. Если исключить из списка причин все аппаратные неисправности (например, естественный износ жесткого диска), то останутся только неполадки (или «тормоза») в работе операционной системы.

С ЧЕМ СВЯЗАНА ДЛИТЕЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ? Работая за компьютером, пользователь устанавливает, удаляет, обновляет приложения и драйверы, загружает из интернета, создает и оперирует с файлами. Практически все сетевые программы (особенно браузеры) генерируют сотни временных файлов и создают столько же записей в реестре, "забывая" потом удалять их. Все это время Windows и/или системные приложения перенастраивают конфигурацию драйверов и/или параметры работы системы. Как скоро операционная система будет притормаживать (а этот момент наступит в любом случае), зависит от интенсивности использования компьютера и совершаемых пользователем действий, особенно связанных с драйверами, системными приложениями и параметрами. Именно во время загрузки система единовременно выполняет больше всего задач, т.к. ей требуется распознавать подключенные устройства, загружать в память данные в большом объеме и т.д. Ввиду накопления мусора в системных папках, засорения реестра ненужными записями, расширения списка автоматически загружающихся при старте компьютера программ, операционной системе требуется все больше и больше времени на первоначальную загрузку.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КОМПЬЮТЕР ДОЛГО ЗАГРУЖАЕТСЯ? В перечень действий по оптимизации времени загрузки компьютера входят: Очистка реестра от ненужных/ошибочных записей.

Удаление временных файлов, журналов и прочих невостребованных обычными пользователями мусорных данных, обычно генерируемых либо самой системой, либо запускаемыми программами.

«Чистое» (вместе с остаточными файлами и записями в реестре) удаление неиспользуемых программ. По этой теме у нас есть две статьи с инструкциями по полному удалению программ и UWP-приложений, входящие в состав Windows 10.

Отключение ненужных системных функции и приложений. К примеру, во всех последних версиях Windows предусмотрена программа OneDrive — клиент облачного хранилища от Microsoft. Другой пример — программа «Xbox Game Bar», которая востребована лишь геймерами. Оба этих приложения загружаются вместе с системой, но пользователями в дальнейшем не используются. По этой теме у нас также имеется отдельная статья с инструкциями.

Выполнение дефрагментации жесткого диска. Процедура помогает немного и совсем не помогает, если вместо жесткого диска используется твердотельный SSD-накопитель. Как только компьютер начинает долго загружаться, многие пользователи начинают искать информацию в сети об ускорении работы ПК. И в основном они находят (или им навязываются) легкие решения — якобы достаточно установить какую-то чудо-программу, просто запустить ее, кликнуть по одной кнопке и на этом все. Легкими решениями являются всевозможные утилиты для очистки и оптимизации компьютера/системы. Их разработчики уверяют, что после обслуживания ПК их программными инструментами Windows значительно ускорится, компьютер будет загружаться быстрее. Но мало кто обращает внимание на то, что компания-разработчик не несет ответственности за ухудшение работы ПК после его обслуживания предлагаемой утилитой. Но мы не хотим этим сказать, что использовать такие утилиты нельзя. Можно, только делать это нужно осторожно. Все эти программы, в особенности те, что предлагают очистку реестра и оптимизацию Windows путем перенастройки системных параметров, могут легко навредить. Не секрет, что утилиты-чистильщики могут "случайно" удалить исправные записи в реестре, а оптимизаторы — активировать или деактивировать функцию, вследствие чего компьютеру станет только хуже.

ОЧИСТКА И ИСПРАВЛЕНИЕ РЕЕСТРА / мусора Одним из первых шагов должна быть очистка реестра и удлаение различного "мусора". МЫ рекомендуем делать это автоматически через специальную программу Carambis Cleaner.