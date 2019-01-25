Как отключить автозапуск программ в Windows?

Чтобы увеличить скорость загрузки операционной системы, необходимо отключить лишние программы, которые запускаются вместе с Windows. Выполнить это действие можно двумя способами:
- При помощи стандартных средств системы.
- С использованием дополнительного программного обеспечения.
Отключить автозапуск программ через СТАНДАРТНЫЕ СРЕДСТВА WINDOWS
В операционной системе Windows доступна утилита MSConfig. Она используется для управления параметрами автозагрузки, настройки служб и выбора вариантов загрузки системы.
Чтобы запустить утилиту, необходимо открыть инструмент "Выполнить". Для этого пользователям следует воспользоваться сочетанием клавиш "Win + R" на клавиатуре. В окне выполнить нужно ввести "msconfig" и нажать кнопку "ОК".
В открывшейся утилите конфигурации системы необходимо перейти в раздел "Автозагрузка". В операционной системе Windows 7 и старше в этом разделе отображаются все программы, которые запускаются вместе с компьютером. Чтобы отключить лишние приложения, которые загружают систему, необходимо снять галочки слева от названия утилиты.
На Windows 8, 8.1 и 10, после перехода в раздел "Автозагрузка", утилита предложит перейти в диспетчер задач. Чтобы отключить автозагрузку программы, необходимо нажать правой кнопкой мыши на приложении в списке и выбрать пункт "Отключить".
Второй способ отключения программ из автозагрузки без использования дополнительного софта — редактирование системного реестра.
На первом этапе пользователям необходимо открыть редактор реестра. Для этого нужно запустить окно "Выполнить" сочетанием клавиш "Win + R" и ввести команду "regedit".
Для работы понадобится два раздела:
- HKEY_LOCAL_USER. Персональный реестр, который используется для текущего пользователя системы.
- HKEY_LOCAL_MACHINE. Общий реестр, который используется для всех пользователей системы.
В этих разделах необходимо найти папку "Run", которая отвечает за автозапуск программ в Windows. Она располагается по следующему пути: HKEY_LOCAL_USER(или MACHINE)\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
В папке расположены файлы автозагрузки. Для отключения автоматического запуска программ из этого списка необходимо нажать правой кнопкой мыши на файле и выбрать пункт "Удалить".
Программа AUTORUNS
Autoruns — небольшая утилита для управления параметрами автозагрузки программ, сервисов и служб. С помощью программы можно увеличить скорость загрузки операционной системы. Также приложение дает возможность отключать драйвера и кодеки.
Утилита полностью совместима с операционной системой Windows (32/64 бит_. Язык интерфейса — английский, русская версия не поддерживается. Модель распространения программы Autoruns — бесплатная. Благодаря этому пользователям не нужно покупать лицензионный ключ или ежемесячную подписку.
Все основные функции утилиты Autoruns расположены в главном окне. Первый доступный раздел — "Everything".
Здесь расположены все программы, службы, сервисы, кодеки, которые запускаются вместе с операционной системой. Чтобы отключить приложение, необходимо снять галочку слева от названия утилиты.
На панели инструментов расположены разделы. Они дают возможность пользователям быстрее найти нужное приложение для отключения. Каждый раздел — это отдельная категория: драйверы, кодеки, службы, запланированные задачи и т.д.
В верхней части интерфейса главного окна программы Autoruns расположена строка "Filter". Она используется для поиска приложений автозагрузки. Для этого необходимо ввести полное название утилиты, службы или кодека. После этого файл отобразится в окне управления приложениями.
Преимущества программы Autoruns:
- простой и удобный интерфейс;
- бесплатная модель распространения;
- все приложения автозапуска разделены по категориям.
Недостатки:
- нельзя очистить реестр от "мусора".