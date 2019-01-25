Как отключить автозапуск программ в Windows?

Чтобы увеличить скорость загрузки операционной системы, необходимо отключить лишние программы, которые запускаются вместе с Windows. Выполнить это действие можно двумя способами:

Отключить автозапуск программ через СТАНДАРТНЫЕ СРЕДСТВА WINDOWS

В операционной системе Windows доступна утилита MSConfig. Она используется для управления параметрами автозагрузки, настройки служб и выбора вариантов загрузки системы.

Чтобы запустить утилиту, необходимо открыть инструмент "Выполнить". Для этого пользователям следует воспользоваться сочетанием клавиш "Win + R" на клавиатуре. В окне выполнить нужно ввести "msconfig" и нажать кнопку "ОК".

В открывшейся утилите конфигурации системы необходимо перейти в раздел "Автозагрузка". В операционной системе Windows 7 и старше в этом разделе отображаются все программы, которые запускаются вместе с компьютером. Чтобы отключить лишние приложения, которые загружают систему, необходимо снять галочки слева от названия утилиты.

На Windows 8, 8.1 и 10, после перехода в раздел "Автозагрузка", утилита предложит перейти в диспетчер задач. Чтобы отключить автозагрузку программы, необходимо нажать правой кнопкой мыши на приложении в списке и выбрать пункт "Отключить".

Второй способ отключения программ из автозагрузки без использования дополнительного софта — редактирование системного реестра.

На первом этапе пользователям необходимо открыть редактор реестра. Для этого нужно запустить окно "Выполнить" сочетанием клавиш "Win + R" и ввести команду "regedit".

Для работы понадобится два раздела:

HKEY_LOCAL_USER. Персональный реестр, который используется для текущего пользователя системы. HKEY_LOCAL_MACHINE. Общий реестр, который используется для всех пользователей системы.

В этих разделах необходимо найти папку "Run", которая отвечает за автозапуск программ в Windows. Она располагается по следующему пути: HKEY_LOCAL_USER(или MACHINE)\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

В папке расположены файлы автозагрузки. Для отключения автоматического запуска программ из этого списка необходимо нажать правой кнопкой мыши на файле и выбрать пункт "Удалить".