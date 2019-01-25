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Инструкции 08.04.2026 3 минуты

Как отключить автозапуск программ в Windows?

Подробная инструкция по отключению автозапуска программ на Windows.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Чтобы увеличить скорость загрузки операционной системы, необходимо отключить лишние программы, которые запускаются вместе с Windows. Выполнить это действие можно двумя способами:

  1. При помощи стандартных средств системы.
  2. С использованием дополнительного программного обеспечения.

Отключить автозапуск программ через СТАНДАРТНЫЕ СРЕДСТВА WINDOWS

В операционной системе Windows доступна утилита MSConfig. Она используется для управления параметрами автозагрузки, настройки служб и выбора вариантов загрузки системы.

Чтобы запустить утилиту, необходимо открыть инструмент "Выполнить". Для этого пользователям следует воспользоваться сочетанием клавиш "Win + R" на клавиатуре. В окне выполнить нужно ввести "msconfig" и нажать кнопку "ОК".

msconfig

В открывшейся утилите конфигурации системы необходимо перейти в раздел "Автозагрузка". В операционной системе Windows 7 и старше в этом разделе отображаются все программы, которые запускаются вместе с компьютером. Чтобы отключить лишние приложения, которые загружают систему, необходимо снять галочки слева от названия утилиты.

Настройка автозапуска Windows

На Windows 8, 8.1 и 10, после перехода в раздел "Автозагрузка", утилита предложит перейти в диспетчер задач. Чтобы отключить автозагрузку программы, необходимо нажать правой кнопкой мыши на приложении в списке и выбрать пункт "Отключить".

Настройка автозагрузки на Windows

Второй способ отключения программ из автозагрузки без использования дополнительного софта — редактирование системного реестра.

На первом этапе пользователям необходимо открыть редактор реестра. Для этого нужно запустить окно "Выполнить" сочетанием клавиш "Win + R" и ввести команду "regedit".

regedit

Для работы понадобится два раздела:

  1. HKEY_LOCAL_USER. Персональный реестр, который используется для текущего пользователя системы.
  2. HKEY_LOCAL_MACHINE. Общий реестр, который используется для всех пользователей системы.

В этих разделах необходимо найти папку "Run", которая отвечает за автозапуск программ в Windows. Она располагается по следующему пути: HKEY_LOCAL_USER(или MACHINE)\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Системный реестр Windows

В папке расположены файлы автозагрузки. Для отключения автоматического запуска программ из этого списка необходимо нажать правой кнопкой мыши на файле и выбрать пункт "Удалить".

Отключение автозапуска программ

Программа AUTORUNS

Autoruns — небольшая утилита для управления параметрами автозагрузки программ, сервисов и служб. С помощью программы можно увеличить скорость загрузки операционной системы. Также приложение дает возможность отключать драйвера и кодеки.

Утилита полностью совместима с операционной системой Windows (32/64 бит_. Язык интерфейса — английский, русская версия не поддерживается. Модель распространения программы Autoruns — бесплатная. Благодаря этому пользователям не нужно покупать лицензионный ключ или ежемесячную подписку.

Все основные функции утилиты Autoruns расположены в главном окне. Первый доступный раздел — "Everything".

Autoruns

Здесь расположены все программы, службы, сервисы, кодеки, которые запускаются вместе с операционной системой. Чтобы отключить приложение, необходимо снять галочку слева от названия утилиты.

На панели инструментов расположены разделы. Они дают возможность пользователям быстрее найти нужное приложение для отключения. Каждый раздел — это отдельная категория: драйверы, кодеки, службы, запланированные задачи и т.д.

Программа Autoruns

В верхней части интерфейса главного окна программы Autoruns расположена строка "Filter". Она используется для поиска приложений автозагрузки. Для этого необходимо ввести полное название утилиты, службы или кодека. После этого файл отобразится в окне управления приложениями.

Утилита Autoruns

Преимущества программы Autoruns:

  • простой и удобный интерфейс;
  • бесплатная модель распространения;
  • все приложения автозапуска разделены по категориям.

Недостатки:

  • нельзя очистить реестр от "мусора".

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

Autoruns
Autoruns

Версия 14.3

Программа для управления автозагрузкой Windows

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)

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