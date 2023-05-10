Причиной заполнения свободного пространства на жестком диске могут стать дубликаты файлов — документы и приложения одинакового размера, расширения и названия. Чтобы освободить пространство на жестком диске, нужно найти и удалить дубликаты с помощью специальных программ для Windows-компьютеров.

Carambis Cleaner Carambis Cleaner — многофункциональная программа для очистки системы от мусора и временных файлов. Одна из функций приложения — поиск и удаление дубликатов файлов. Для начала нужно открыть настройки программы, где можно установить уровень точности сравнения аудио и/или изображений (по умолчанию установлено 80%). Делается это во вкладке "Дополнительно" настроек программы. Можно оставить как есть, а можно увеличить уровень точности до 100%, что позволит программе находить только точные копии файлов (к сожалению, это относится только к аудио и изображениям). Теперь можно приступить к поиску дубликатов: В основном окне программы запустите функцию "Найти дубликаты". Кликните по кнопке "Добавить папку…" и укажите директорию либо диск (раздел диска, флешку). Кликните по кнопке "Найти". Дождитесь окончания процесса сканирования. В левой части окна программы будут указаны имена файлов. Кликните по любому из них, чтобы просмотреть список обнаруженных дубликатов. Затем отметьте файлы, которые следует удалить, и кликните по кнопке "Удалить выбранные".

DupKiller DupKiller — приложение для поиска и удаления дубликатов и похожих файлов на компьютере. Утилита проводит сравнение файлов по нескольким критериям, включая их название и содержимое. В программе есть возможность исключения важных файлов и папок из поиска, функция для просмотра графических изображений и текстовых документов, а также поддержка плагинов для расширения базового функционала. Программа бесплатная, работает на операционной системе Windows (32/64 бит) и переведена на русский язык. Чтобы найти дубликаты файлов на ПК, нужно выполнить сканирование системы. Для этого выберите диски в главном окне утилиты и нажмите "Сканировать". В ПО можно настроить отображение дисков в приложение (показывать накопители на гибких дисках, сменные диски, удаленные (сетевые) диски, RAM-диски). Для этого отметьте нужный пункт галочкой, после чего раздел отобразится в списке. После сканирования системы в приложении DupKiller отобразится список найденных дублированных файлов. Чтобы удалить ненужный файл, выделите папку, документ или изображение и нажмите "Удалить". Можно отметить несколько файлов для удаления дубликатов одновременно. Доступна функция предварительного просмотра документов. В приложении можно настроить исключения — папки или файлы, которые не будут просканированы во время поиска дубликатов. Чтобы добавить разделы в список исключений, перейдите в раздел "Исключения". Это поможет защитить важные документы и файлы. 1 23 Добавьте в список файлы или папки в разделе "Исключенные файлы" и "Исключить эти папки из поиска". Теперь при сканировании системы утилита DupKiler не будет проверять добавленные разделы. Преимущества программы для удаления дубликатов DupKiller: простой и удобный интерфейс на русском языке;

бесплатная модель распространения;

возможность создания списка исключений;

просмотр log-файла поиска и удаления дубликатов на ПК. Недостатки: нельзя выбрать режим удаления найденных дубликатов файлов.

Auslogics Duplicate File Finder Auslogics Duplicate File Finder — утилита для поиска и удаления дубликатов файлов в системе. В программе есть возможность сканирования съемных носителей информации и CD/DVD-дисков и создания собственного списка исключений — файлов и папок, которые не будут просканированы во время работы ПО. Приложение полностью бесплатное, работает на Windows (32/64 бит), интерфейс представлен на русском языке. Перед сканированием системы на наличие дубликатов файлов нужно выделить разделы и папки для поиска данных. Можно выбрать целый локальный диск или только отдельную папку. Чем больше раздел для сканирования, тем дольше времени займет процесс поиска дубликатов файлов на ПК. Далее нужно отметить типы файлов для поиска дубликатов. Доступно два режима сканирования: искать среди всех файлов, которые находятся на компьютере; искать только среди определенных типов файлов (аудио, видео, архивы и т.д.). На следующем этапе работы утилиты нужно установить критерии поиска: установить минимальный/максимальный размеры файлов для сканирования. Также в приложении можно игнорировать названия файлов, даты создания/редактирования, скрытые файлы во время поиска дубликатов на компьютере. Чтобы найти конкретный файл на ПК, можно указать конкретное название текстового документа, видеозаписи или графического изображения. Также можно указать только расширение файла в формате ".jpg". Указывать расширение нужно без кавычек. На последнем этапе настроек утилиты необходимо указать способ удаления найденных дубликатов файлов: отправка файлов в корзину Windows, безвозвратное удаление, перемещение в Rescue Center (специальное хранилище утилиты Auslogics Duplicate File Finder). Преимущества Auslogics Duplicate File Finder: удобный интерфейс на русском языке;

бесплатная модель распространения;

возможность точного поиска файлов по названию и формату;

возможность выбора режима удаления дубликатов. Недостатки: нельзя выбрать алгоритм сканирования компьютера.

Duplicate Cleaner Free Duplicate Cleaner Free — приложение для поиска и удаления дубликатов файлов всех типов, включая графические изображения, видеоролики, текстовые документы и приложения. Для обеспечения высокой скорости и точности сканирования ПК используется алгоритм MD5 Hash. В программе есть возможность экспорта и импорта результатов сканирования в отдельном документе формата CSV, ат акже инструмент для предварительного просмотра файлов. Утилита бесплатная, совместима с Windows (32/64 бит) и переведена на русский язык. Чтобы начать поиск дубликатов файлов на Windows-компьютере, нужно перейти в раздел "Критерии поиска". Доступно три режима сканирования системы: обычный режим — поиск всех типов файлов с совпадением по точному содержанию; режим изображения — поиск фотографий сходству изображения; режим аудио — поиск только музыкальных композиций. В разделе "Фильтры поиска" можно добавить или исключить файлы для сканирования, а также установить минимальный и максимальный размеры файлов для поиска дубликатов на компьютере. Также есть возможность установки даты создания и модифицирования файла для более точного поиска дубликатов. 12 3 В дополнительных параметрах можно добавить файлы нулевого размера в исключения, считать жесткие ссылки в файле, искать файлы с тем же именем и расширением. Чтобы начать сканирование компьютера на наличие дубликатов файлов, нажмите "Сканировать". Преимущества Duplicate Cleaner Free: возможность пользоваться утилитой бесплатно;

несколько режимов сканирования системы;

простой и удобный интерфейс на русском языке;

возможность создания списка исключений для сканирования ПК. Недостатки: нет инструмента для работы с облачными сервисами.

Duplicate File Finder Duplicate File Finder — утилита для быстрого поиска и удаления дубликатов файлов на компьютере с возможностью поиска файлов на облачных сервисах (Dropbox и Google Drive). В ПО поддерживается возможность выбора метода поиска, а также можно установить фильтры для сканирования системы. Программа бесплатная, работает на Windows (32/64 бит) и переведена на русский язык. Перед началом поиска дубликатов файлов на компьютере нужно выбрать тип файлов для поиска: папки или музыка. Далее необходимо выбрать один из доступных методов поиска дубликатов: Byte By Byte, SHA-1 — HASH, свойства файла. В завершении установки параметров поиска можно отметить фильтры: поиск файлов с тем же расширением, одного размера, одинаковые имена. Далее нужно добавить папки и разделы для сканирования. Нажмите "Добавить путь". В открывшемся окне выберите локальные диски или папки, в которых программа Duplicate File Finder будет искать дубликаты файлов. После того, как путь выбран, нажмите "Начать поиск". Утилита начнет автоматический поиск одинаковых файлов с учетом установленных фильтров и параметров сканирования системы. Преимущества Duplicate File Finder: удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

бесплатная модель распространения;

возможность выбора метода поиска дубликатов файлов;

инструмент для поиска дубликатов в облачных хранилищах Google Drive и Dropbox. Недостатки: нельзя создать список исключений для сканирования компьютера.