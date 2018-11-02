Лучшие программы для очистки Windows от кэша

По мере эксплуатации компьютера на жестких дисках неизбежно скапливаются файлы, занимающие дисковое пространство. В большинстве случаев, пользователи не видят эти файлы, т.к. они скрыты даже от владельца компьютера, вошедшего в систему под учетной записью администратора. Подобного рода файлы могут создаваться как отдельными приложениями, так и самой системой. Как правило, они представляют собой кэшированные (промежуточные) данные. Кэш обычно служит для увеличения производительности работы той или иной программы или выполнения каких-либо системных функций и задач.
При удалении с компьютера программ, создавших кэшированные данные, кэш становится бесполезным, т.е. превращается в мусор. В этом он может замедлить работу компьютера. Для борьбы с этим обратным эффектом накопления кэшированных файлов было создано много специализированных программ — как платных, так и бесплатных. Рассмотрим наиболее популярные и проверенные.
Также рекомендуем ознакомиться с похожей статьей другого автора на нашем сайте — программы для очистки компьютера от мусора.
ADVANCED SYSTEMCARE
Advanced SystemCare — многофункциональная программа, которая предоставляет большое количество инструментов для оптимизации работы компьютеров под управлением Windows. В программный комплекс включены утилиты, специализирующиеся на очистке системы от различного рода мусорных файлов — ни на что не ссылающиеся ярлыки, ошибочные или утратившие актуальность записи в системном реестре, историю и кэшированные данные интернет-браузеров.
Кроме функций уничтожения мусора, программа Advanced SystemCare предоставляет широкий инструментарий для оптимизации работы и обслуживания компьютера, защиты от различных видов вредоносного ПО (которое может скрываться в кэше) и множество других возможностей. Именно универсальность и многофункциональность отличают данное приложение от аналогичных ему.
К сожалению, далеко не весь функционал доступен в бесплатной версии Advanced SystemCare. Однако функции очистки системы от мусора работают без каких-либо ограничений.
Плюсы Advanced SystemCare:
- Бесплатные функции очистки системы от мусора.
- Широкий функционал по очистке, оптимизации (ускорению) и обслуживанию ПК.
- Наличие функций уничтожения шпионского и прочего вредоносного ПО.
- Поддержка русского языка.
Минусы Advanced SystemCare:
- Для использования всех возможностей требуется оплата.
- Относительная сложность управления для новичков (ввиду наличия множества функций).
- Относительно высокие требования к мощности компьютера.
- Встроенная реклама других приложений от компании-разработчика Advanced SystemCare (в бесплатной версии).
CARAMBIS CLEANER
Carambis Cleaner — еще одна популярная программа, специализирующаяся на очистке компьютера от мусора. В арсенале утилиты присутствуют три основные функции — уничтожение мусорных файлов из системного диска, удаление кэша браузеров и чистка реестра. Также есть несколько дополнительных инструментов — поиск и удаление дубликатов файлов, деинсталляция установленных программ, редактор списка автозапуска и перманентное удаление (без возможности восстановления) любых данных с накопителей информации.
На этом функционал программы заканчивается. Carambis Cleaner — узкопрофильное ПО, которое первоначально было создано для очистки мусора. Т.е. если перед пользователем стоит именно эта задача и никакая другая, Carambis Cleaner — очевидный выбор.
Программа Carambis Cleaner — платная. Нет даже пробного периода эксплуатации. Возможно, это говорит о высокой эффективности утилиты (стали бы в противном случае разработчики делать платными базовые функции, которые присутствуют и аналогичных программ?).
Плюсы Carambis Cleaner:
- Узкая специализация, а, значит, более качественная и глубокая очистка мусора.
- Наличие (хоть и не большого количества) сервисных функций.
- Высокая скорость работы даже на слабых ПК.
- Максимальная простота использования (очистка мусора буквально в 3-4 клика).
- Поддержка русского языка.
Минусы Carambis Cleaner:
- Необходимость приобретения лицензии.
- Вместе с программой может установиться антивирус Avast Free и/или браузер Opera (если не выключены галочки при установке).
- Отсутствие функций автоматизации и отслеживания мусора даже в платной версии программы.
WISE DISK CLEANER
Программа Wise Disk Cleaner — еще один неплохой пример узкоспециализированного софта для уничтожения мусорных файлов. Утилита имеет три основные функции по очистке компьютера:
- Быстрая чистка. В данном режиме в основном анализируются системные каталоги, в которых может скапливаться мусор. Сюда относятся кэш операционной системы, установленных на системный диск приложений и браузеров.
- Глубокая чистка. По заявлению разработчиков в этом режиме программа сканирует все (или выбранные пользователем) локальные диски (разделы) на предмет ненужных файлов. К сожалению, неясно, что именно программа может посчитать нужным, а что — нет. Однако пользователю не придется рисковать с удалением найденных данных, т.к. программа предложит выбрать файлы для уничтожения.
- Очистка системы. Здесь пользователю предоставляются на выбор определенные системные папки, которые могут быть очищены от временных файлов, журналов и прочего мусора.
Как можно заметить, Wise Disk Cleaner не работает с системным реестром.
Программа Wise Disk Cleaner имеет всего одну сервисную функции — дефрагментация диска. Но в ней у более-менее опытных пользователей ПК нужды не возникает, т.к. аналогичный инструмент присутствует в любой версии Windows.
Плюсы Wise Disk Cleaner:
- Приложение на 100% бесплатное.
- Узкая специализация, соответственно, более качественная и глубокая очистка системы от мусора.
- Высокая скорость работы даже на слабых ПК.
- Очистка от мусора любых разделов жесткого диска.
- Наличие планировщика задач (очистка по расписанию).
- Поддержка русского языка.
Минусы Wise Disk Cleaner:
- Отсутствует инструмент очистки реестра.
- Отсутствуют (кроме функции дефрагментации) вспомогательные сервисные инструменты.
- Наличие рекламы в главной вкладке (ненавязчивый баннер).
- Вместе с программой может установиться антивирус Avast Free (если не убрать галочку во время установки).
REG ORGANIZER
Утилита Reg Organizer — простая и одновременно мощная программа, помогающая не только избавиться от скопившегося в системе мусора, но и оптимизировать работу компьютера. Приложение предлагает следующий функционал:
- Два режима анализа и чистки системы — экспресс (поверхностный) и глубокий.
- Чистка приватных данных в браузерах и различных системных каталогах — список недавно открывавшихся файлов, старые загрузки, истории/журналы работы некоторых системных приложений и др.
- Оптимизация системного реестра путем исправления/удалению ошибочных/лишних записей.
- Редактирование реестра. В этом плане Reg Organizer может полностью заменить системную утилиту REGEDIT. Кроме того, программа позволяет просматривать и редактировать наиболее важные разделы реестра, например — контекстное меню, список расширений файлов и прочее.
- Редактирование списка автоматически загружающихся приложений и управление планировщиком задач Windows.
- Выполнение тонкой настройки Windows путем включения/выключения тех или иных параметров работы системы — изменение визуального оформления для снижения потребления ОЗУ, управление файлами подкачки и другие.
Таким образом, Reg Organizer вобрал в себя довольно неплохой и достаточно лекий в управлении инструментарий для очистки, оптимизации и обслуживания системы.
Плюсы Reg Organizer:
- Широкий функционал по очистке системы, редактированию/чистке/оптимизации системного реестра.
- Наличие дополнительных инструментов по обслуживанию и оптимизации ПК.
- Прозрачность действий, возможность выбора обрабатываемых разделов/каталогов системы.
- Малое потребление компьютерных мощностей и высокая скорость работы.
- Поддержка русского языка.
Минусы Reg Organizer:
- Программа платная, но имеется пробный период использования без ограничений по функционалу.
- Для использования некоторых функций оптимизации и обслуживания системы требуется компетентный подход (особенно касается тонкой настройки Windows).
- Некоторыми пользователями отмечается излишне частые оповещения о необходимости выполнить очистку системы от мусора.
JETCLEAN
Приложение JetClean по праву считается одной из лучших в бесплатном сегменте утилит для удаления мусора и оптимизации ПК. Программа очень проста в управлении. Сразу после запуска пользователю предлагается выбрать (не обязательно) системные объекты, которые будут проанализированы и впоследствии очищены от мусора.
Программа JetClean работает со следующими объектами:
- Системный реестр.
- Системные служебные каталоги.
- Каталоги установки системных и пользовательских приложений.
- Неверно ссылающиеся ярлыки.
- Оперативная память (в ней тоже может присутствовать мусор).
Отличительная особенность JetClean от аналогичных программ заключается в возможности очистки оперативной памяти. Проблема в том, что в ОЗУ могут быть подгружены различные данные, которые в настоящий момент никак не используются системой. Удаление из памяти этих данных позволяет освободить значительный объем ОЗУ под другие задачи. Данную функцию рекомендуется запускать периодически.
Присутствует в JetClean и дополнительный инструментарий:
- Возможность просмотра информации о системе и компьютерном железе — жесткие диски, ОЗУ, видеокарта, сетевая карта и т.д.
- Просмотр списка и удаление установленных на компьютер программ и обновлений Windows.
- Работа со списком автозагрузки.
- Инструмент дефрагментации реестра.
- Инструмент для увеличения скорости передачи данных в браузерах и сетевых программах.
- Инструмент для увеличения производительности работы ПК путем выгрузки из ОЗУ неиспользуемых данных, завершения фоновых процессов и т.д.
Плюсы JetClean:
- Широкий функционал по очистке системы и реестра.
- Наличие дополнительных инструментов оптимизации работы ПК.
- Возможность выбора пользователем объектов для анализа и очистке/оптимизации.
- На 100% бесплатное использование (ограничения полностью отсутствуют).
- Возможность установки расписания для очистки/оптимизации ПК.
- Полная поддержка русского языка.
Минусы JetClean:
- Отсутствие функции глубокой очистки (только экспресс).
- Некоторые пользователи отмечают слабо проработанные дополнительные функции, а частности — удаление программ, ускорение производительности системы и увеличение скорости работы интернета в браузерах.