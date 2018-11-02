Лучшие программы для очистки Windows от кэша

По мере эксплуатации компьютера на жестких дисках неизбежно скапливаются файлы, занимающие дисковое пространство. В большинстве случаев, пользователи не видят эти файлы, т.к. они скрыты даже от владельца компьютера, вошедшего в систему под учетной записью администратора. Подобного рода файлы могут создаваться как отдельными приложениями, так и самой системой. Как правило, они представляют собой кэшированные (промежуточные) данные. Кэш обычно служит для увеличения производительности работы той или иной программы или выполнения каких-либо системных функций и задач.

При удалении с компьютера программ, создавших кэшированные данные, кэш становится бесполезным, т.е. превращается в мусор. В этом он может замедлить работу компьютера. Для борьбы с этим обратным эффектом накопления кэшированных файлов было создано много специализированных программ — как платных, так и бесплатных. Рассмотрим наиболее популярные и проверенные.

Также рекомендуем ознакомиться с похожей статьей другого автора на нашем сайте — программы для очистки компьютера от мусора .

ADVANCED SYSTEMCARE Advanced SystemCare — многофункциональная программа, которая предоставляет большое количество инструментов для оптимизации работы компьютеров под управлением Windows. В программный комплекс включены утилиты, специализирующиеся на очистке системы от различного рода мусорных файлов — ни на что не ссылающиеся ярлыки, ошибочные или утратившие актуальность записи в системном реестре, историю и кэшированные данные интернет-браузеров. Кроме функций уничтожения мусора, программа Advanced SystemCare предоставляет широкий инструментарий для оптимизации работы и обслуживания компьютера, защиты от различных видов вредоносного ПО (которое может скрываться в кэше) и множество других возможностей. Именно универсальность и многофункциональность отличают данное приложение от аналогичных ему. К сожалению, далеко не весь функционал доступен в бесплатной версии Advanced SystemCare. Однако функции очистки системы от мусора работают без каких-либо ограничений. Плюсы Advanced SystemCare: Бесплатные функции очистки системы от мусора.

Широкий функционал по очистке, оптимизации (ускорению) и обслуживанию ПК.

Наличие функций уничтожения шпионского и прочего вредоносного ПО.

Поддержка русского языка. Минусы Advanced SystemCare: Для использования всех возможностей требуется оплата.

Относительная сложность управления для новичков (ввиду наличия множества функций).

Относительно высокие требования к мощности компьютера.

Встроенная реклама других приложений от компании-разработчика Advanced SystemCare (в бесплатной версии).

CARAMBIS CLEANER Carambis Cleaner — еще одна популярная программа, специализирующаяся на очистке компьютера от мусора. В арсенале утилиты присутствуют три основные функции — уничтожение мусорных файлов из системного диска, удаление кэша браузеров и чистка реестра. Также есть несколько дополнительных инструментов — поиск и удаление дубликатов файлов, деинсталляция установленных программ, редактор списка автозапуска и перманентное удаление (без возможности восстановления) любых данных с накопителей информации. На этом функционал программы заканчивается. Carambis Cleaner — узкопрофильное ПО, которое первоначально было создано для очистки мусора. Т.е. если перед пользователем стоит именно эта задача и никакая другая, Carambis Cleaner — очевидный выбор. Программа Carambis Cleaner — платная. Нет даже пробного периода эксплуатации. Возможно, это говорит о высокой эффективности утилиты (стали бы в противном случае разработчики делать платными базовые функции, которые присутствуют и аналогичных программ?). Плюсы Carambis Cleaner: Узкая специализация, а, значит, более качественная и глубокая очистка мусора.

Наличие (хоть и не большого количества) сервисных функций.

Высокая скорость работы даже на слабых ПК.

Максимальная простота использования (очистка мусора буквально в 3-4 клика).

Поддержка русского языка. Минусы Carambis Cleaner: Необходимость приобретения лицензии.

Вместе с программой может установиться антивирус Avast Free и/или браузер Opera (если не выключены галочки при установке).

Отсутствие функций автоматизации и отслеживания мусора даже в платной версии программы.

WISE DISK CLEANER Программа Wise Disk Cleaner — еще один неплохой пример узкоспециализированного софта для уничтожения мусорных файлов. Утилита имеет три основные функции по очистке компьютера: Быстрая чистка. В данном режиме в основном анализируются системные каталоги, в которых может скапливаться мусор. Сюда относятся кэш операционной системы, установленных на системный диск приложений и браузеров.

Глубокая чистка. По заявлению разработчиков в этом режиме программа сканирует все (или выбранные пользователем) локальные диски (разделы) на предмет ненужных файлов. К сожалению, неясно, что именно программа может посчитать нужным, а что — нет. Однако пользователю не придется рисковать с удалением найденных данных, т.к. программа предложит выбрать файлы для уничтожения.

Очистка системы. Здесь пользователю предоставляются на выбор определенные системные папки, которые могут быть очищены от временных файлов, журналов и прочего мусора. Как можно заметить, Wise Disk Cleaner не работает с системным реестром. Программа Wise Disk Cleaner имеет всего одну сервисную функции — дефрагментация диска. Но в ней у более-менее опытных пользователей ПК нужды не возникает, т.к. аналогичный инструмент присутствует в любой версии Windows. Плюсы Wise Disk Cleaner: Приложение на 100% бесплатное.

Узкая специализация, соответственно, более качественная и глубокая очистка системы от мусора.

Высокая скорость работы даже на слабых ПК.

Очистка от мусора любых разделов жесткого диска.

Наличие планировщика задач (очистка по расписанию).

Поддержка русского языка. Минусы Wise Disk Cleaner: Отсутствует инструмент очистки реестра.

Отсутствуют (кроме функции дефрагментации) вспомогательные сервисные инструменты.

Наличие рекламы в главной вкладке (ненавязчивый баннер).

Вместе с программой может установиться антивирус Avast Free (если не убрать галочку во время установки).

REG ORGANIZER Утилита Reg Organizer — простая и одновременно мощная программа, помогающая не только избавиться от скопившегося в системе мусора, но и оптимизировать работу компьютера. Приложение предлагает следующий функционал: Два режима анализа и чистки системы — экспресс (поверхностный) и глубокий.

Чистка приватных данных в браузерах и различных системных каталогах — список недавно открывавшихся файлов, старые загрузки, истории/журналы работы некоторых системных приложений и др.

Оптимизация системного реестра путем исправления/удалению ошибочных/лишних записей.

Редактирование реестра. В этом плане Reg Organizer может полностью заменить системную утилиту REGEDIT. Кроме того, программа позволяет просматривать и редактировать наиболее важные разделы реестра, например — контекстное меню, список расширений файлов и прочее.

Редактирование списка автоматически загружающихся приложений и управление планировщиком задач Windows.

Выполнение тонкой настройки Windows путем включения/выключения тех или иных параметров работы системы — изменение визуального оформления для снижения потребления ОЗУ, управление файлами подкачки и другие. Таким образом, Reg Organizer вобрал в себя довольно неплохой и достаточно лекий в управлении инструментарий для очистки, оптимизации и обслуживания системы. Плюсы Reg Organizer: Широкий функционал по очистке системы, редактированию/чистке/оптимизации системного реестра.

Наличие дополнительных инструментов по обслуживанию и оптимизации ПК.

Прозрачность действий, возможность выбора обрабатываемых разделов/каталогов системы.

Малое потребление компьютерных мощностей и высокая скорость работы.

Поддержка русского языка. Минусы Reg Organizer: Программа платная, но имеется пробный период использования без ограничений по функционалу.

Для использования некоторых функций оптимизации и обслуживания системы требуется компетентный подход (особенно касается тонкой настройки Windows).

Некоторыми пользователями отмечается излишне частые оповещения о необходимости выполнить очистку системы от мусора.