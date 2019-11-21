Программы для поиска дубликатов файлов

При необходимости освободить пространство на жестком диске или любого другом типе накопителя хорошо помогают программы, позволяющие находить и удалять дубликаты файлов. Некоторые из таких приложений предназначены специально для выполнения данной задачи, другие имеют соответствующую функцию (помимо прочих).

Carambis Cleaner Условно-бесплатная программа

Бессрочная лицензия: 3000 руб, подписку 250 руб./мес. или 1750 руб./год Программа Carambis Cleaner , в отличие от Duplicate Cleaner, является многофункциональной утилитой для очистки системы от мусора. Одна из функций приложения — поиск и удаление дубликатов файлов, хотя ее возможности в этом плане скромней, особенно с учетом ограничений бесплатной версии (программа отображает только первые 10 найденных дубликатов). Программа Carambis Cleaner подходит для операционных систем Windows XP/7/8/10 (32-бит/64-бит), интерфейс имеет полный перевод на русский язык. В список функций программы Carambis Cleaner входит: Очистка системы (раздела жесткого диска, куда установлена ОС) от мусорных файлов — кэш, журналы, временные файлы программ, ошибочные записи реестра и т.д.

Удаление программ (обычное удаление без последующей очистки от мусора).

Удаление файлов без возможности восстановления.

И удаление дубликатов файлов. Хоть из всего перечисленного нас интересует только последний пункт, в целях освобождения дискового пространства не будет лишним использовать функцию очистки системы. Перед началом рекомендуем открыть настройки программы, где можно установить уровень точности сравнения аудио и/или изображений (по умолчанию установлено 80%). Делается это во вкладке "Дополнительно" настроек программы. Можете оставить, как есть либо увеличить уровень точности до 100%, что позволит программе находить только точные копии файлов (к сожалению, это относится только к аудио и изображениям). Теперь можно приступить к поиску дубликатов: В основном окне программы запустите функцию "Найти дубликаты". Кликните по кнопке "Добавить папку…" и укажите директорию либо диск (раздел диска, флешку). Кликните по кнопке "Найти". Дождитесь окончания процесса сканирования. В левой части окна программы будут указаны имена файлов. Кликните по любому из них, чтобы просмотреть список обнаруженных дубликатов. Затем отметьте файлы, которые следует удалить, и кликните по кнопке "Удалить выбранные".

Duplicate Cleaner Платная программа

Цена лицензии: $29,95 Duplicate Cleaner можно назвать профессиональным средством поиска файлов (в т.ч. и дубликатов), т.к. это — основная и единственная функция данной программы. Приложение работает в среде ОС Windows Vista и выше (32-бит и 64-бит), имеет поддержку русского языка. К сожалению, программа Duplicate Cleaner распространяется платно, но разработчики предоставляют возможность бесплатного использования в течение 15 дней. Сразу обратим внимание на наличие в программе Duplicate Cleaner 3 режимов поиска файлов: Обычный режим, при котором осуществляется поиск любых типов файлов путем сравнения их содержимого. Режим поиска изображений путем их сравнивания по содержимому (визуальные сходства) и/или метатегам (время создания, координаты места съемки и т.д.). Режим поиска аудиофайлов по содержимому (т.е. программа "прослушивает" аудио), продолжительности и/или метатегам (исполнитель, альбом и т.д.). Независимо от выбранного режима, пользователь также может задать дополнительные критерии поиска файлов, например: Имя и/или расширение (поддерживаются маски имен).

Дата создания/изменения.

Размер (точный или интервал) и другие. Отдельно отметим способность программы Duplicate Cleaner сравнивать файлы с использованием различных методов, а именно: побайтно (byte-to-byte), с использованием MD5, SHA-1, SHA-256 и SHA-512 хэша. По умолчанию программа работает с MD5-хэшем, но пользователь может выбрать любой из названных способов поиска в настройках. Ввиду того, что интерфейс Duplicate Cleaner выполнен на русском языке (хоть перевод местами хромает или вовсе отсутствует), использование программы не вызовет никаких сложностей у русскоязычных пользователей. Например, чтобы найти и удалить дубликаты (т.е. точные копии) видеофайлов с расширением ".MP4" на указанном локальном диске: Во вкладке "Критерии поиска" выберите "Обычный режим" поиска, затем задействуйте опцию "Похожее содержание".

В разделе "Фильтры поиска" в поле "Включено" скопируйте "*.mp4" (без кавычек). Перейдите во вкладку "Сканировать путь". В левой части окна выберите диск (флешку/раздел), который следует отсканировать на наличие одинаковых файлов (в нашем случае — видео с расширением .MP4). Нажмите на кнопку "Сканировать". Дождитесь окончания процесса сканирования. После этого автоматически откроется вкладка "Дубликаты файлов". В правой части окна можно будет увидеть найденные дубликаты файлов (если таковые были обнаружены).

Если над файлами требуется выполнить какое-либо действие (например, удалить), отметьте их в списке, затем кликните по кнопке "Удаление файлов" в верхней част окна программы. Во вновь открывшемся окне выберите требуемое действие над отмеченными файлами (т.к. нам нужно удалить файл, кликните по кнопке "Удалить файлы"). На этом работу с программой можно завершить.

DupeGuru Бесплатная программа Это еще одна программа, специализирующаяся исключительно на поиске дубликатов файлов. Приложение DupeGuru распространяется совершенно бесплатно, подходит для ОС Windows XP и выше (32/64 бит), интерфейс имеет перевод на русский язык (не 100%). DupeGuru обладает примерно теми же функциональными возможностями, что и первая в нашем обзоре программа — Duplicate Cleaner. Здесь также предусмотрено три режима поиска файлов: Стандартный режим — поиск всех типов файлов путем сравнения их содержимого или имен. В этом режиме можно выбрать опцию поиска папок с одинаковыми именами. Режим поиска аудиофайлов по метатагам или контенту. Режим поиска изображений по визуальному сходству либо EXIF-тегам. И, конечно, программа Duplicate Cleaner способна удалять, копировать и перемещать обнаруженные дубликаты файлов. Найдем с помощью программы DupeGuru дубликаты всех типов файлов на указанном разделе жесткого диска, а затем удалим их. Для этого: Выберите в главном окне программы стандартный режим поиска (Standard). В выпадающем списке "Тип поиска" установите значение "Content" (сравнение по содержимому, а по сути — хэш-сумме). Добавьте раздел жесткого диска для сканирования, воспользовавшись соответствующей кнопкой в правом нижнем углу. Кликните по кнопке "Сканирование". Результат сканирования будет иметь примерно следующий вид: Если установить галочку на пункте "Только дубликаты" в верхней части окна программы, из списка будут убраны имена "оригинальных" файлов. Теперь эти файлы можно удалить, переместить или скопировать, сначала отметив их все (CTRL+A либо в меню "Отметить" пункт "Отметить все"), затем выбрав нужное действие в меню "Действия".

AllDup Бесплатная программа Продолжим обзор еще одной бесплатной программой, специализирующейся на поиске и удалении дубликатов файлов. В приложении AllDup имеется множество настроек поиска — больше, чем у всех вышеперечисленных программ. В связи с этим стоит полагать, что AllDup предназначен для профессионального использования пользователями, ежедневно сталкивающихся с необходимостью обработки большого массива файлов. Программа AllDup подходит для использования в 32-бит/64-бит системах Windows XP/7/8/10. Интерфейс имеет перевод на русский язык. Приложение AllDup позволяет сравнивать файлы по следующим критериям: Имена файлов. Программу AllDup можно настроить не только на сравнение полных имен файлов, но и их части — указанное количество символов в начале или в конце. Также можно задать символы, которые будут игнорироваться в процессе сравнения. Кроме того, AllDup способен даже обнаруживать файлы с похожими именами, используя один из 8 алгоритмов сравнения, как SmartMatch, FuzzyMatch, Ratcliff и другие.

Содержимое файлов. AllDup предлагает использование одного из 6 методов сравнения содержимого — побайтное, MD5, SHA-160, SHA-256, SHA-384 и SHA-512. При выборе побайтного сравнения пользователь может вручную указать размеры блоков чтения в байтах

Дате создания/изменения с возможностью задействования опции игнорирования метки времени и/или секунд.

Расширению, размеру и атрибутам. Здесь нет дополнительных опций. Отдельно отметим функционал AllDup по поиску дубликатов/похожих изображений и аудиофайлов. Касательно изображений, программа предлагает следующие возможности: Три метода поиска дубликатов — aHash, dHash и pHash.

Ручная установка процента визуальной схожести.

Поиск измененных изображений (повернутых и отраженных). Для поиска дубликатов музыкальных файлов в AllDup имеется возможность ручной установки продолжительности (в секундах) отрезка сканирования и процента схожести. Предусмотрено 4 метода сравнивания аудиофайлов. Среди прочих функциональных возможностей AllDup отметим: Включение/выключение опции определения различных характеристик файлов.

Возможность сканирования файлов, упакованных в архивы формата ZIP, 7Zip, RAR, TAR, ISO, CAB и многие другие.

Возможность сравнивания содержимого офисных документов DOC,DOCX,RTF.

Возможность подключения внешних программ для сравнения содержимого поддерживаемых теми форматов файлов.

Создание фильтров файлов по расширению и размеру.

Предпросмотр найденных файлов (включая видео и аудио) внутри программы, для чего используются на компьютере должны быть установлены/влючены приложения WordPad, Windows Media Player или VLC Media Player, Internet Explorer, Photo Viewer. Несмотря на наличие большого числа настроек и опций, программу AllDup могут использовать пользователи, не знакомые со всеми нюансами поиска дубликатов файлов. В приложении предусмотрен специальный модуль "Быстрый старт" (небольшое окошко), при помощи выполнить поставленную задачу можно в 3 простых шага: Кликните по кнопке "Выберите исходную папку" в окошке "Быстрый старт", укажите папку/диск/раздел для поиска и задайте метод сканирования (не обязательно). Кликните по кнопке "Выберите метод поиска" в окне быстрого старта и задайте критерии поиска дубликатов (содержимое, размер, дата создания и т.д.) Кликните по кнопке "Начните поиск" и дождитесь окончания процесса поиска. Примерно так будет выглядеть результат поиска дубликатов: Осталось отметить дубликаты, над которыми следует выполнить то или иное действие. Отметить файлы можно и в автоматическом режиме, выбрав нужный пункт в меню "Выбор": Кликните по кнопке "Операции с выбранными файлами". Откроется новое окно, в котором будут приведены все доступные варианты действий с отмеченными файлами.

Fast Duplicate File Finder Бесплатная программа Fast Duplicate File Finder — бесплатная редакция PRO-версии программы (Fast Duplicate File Finder Professional) с урезанным функционалом. Однако функции по работе с дубликатами файлов здесь все же доступны. Программа работает во всех версиях операционных систем Windows, начиная с NT (32/64 бит). Перевода на русский язык не предусмотрено. Поиск и выполнение различных операций над дубликатами файлов — две основные функции программы Fast Duplicate File Finder. Приложение предоставляет пользователю возможность настройки функции поиска, а именно: Выбор метода сравнения. Здесь их 4: поиск идентичных (на 100%) и похожих (процент схожести устанавливается вручную) по содержанию файлов, поиск файлов с одинаковыми именами и размером.

Возможность сохранения результатов сканирования с автоматическим выполнением определенного действия (например, выключение компьютера) после завершения процесса.

Автоматический выбор массива обнаруженных дубликатов/похожих файлов по заданным критериям: дата создания/изменения, длина имени, размер. Все параметры выделения задаются пользователем вручную.

Выполнение над отмеченными файлами стандартных для таких программ действий: удаление (безвозвратное или в корзину), копирование, перемещение, создание жестких ссылок с сохранением/без сохранения иерархии папок. Остальные функции (фильтрация результатов, расширенные инструменты выделения и другие) доступны только в PRO-версии программы Fast Duplicate File Finder. Здесь все довольно просто: Создайте новый проект, кликнув по кнопке "New Project", и выберите в новом окне папку/диск/раздел, который следует очистить от дубликатов файлов. Выберите требуемый метод сканирования в выпадающем списке "Method" (т.к. мы ищем дубликаты, выбираем вариант "100% Equal Files"), после — кликните по кнопке "Start Scan" для начала сканирования. Дождитесь окончания процесса сканирования. В результате программа Fast Duplicate File Finder отобразит список файлов, разбив их все по группам. В одну группу помещается "оригинал" файла и его дубликат. Теперь останется отметить файлы, которые следует удалить/переместить/скопировать. Это можно сделать вручную либо воспользоваться функцией "Autocheck". В качестве критерия для автовыделения можно, к примеру, выбрать вариант "Newer File Dates"/"Created", в этом случае программа отметит файлы, которые были созданы позднее их дубликатов. Выбираем нужное действие над отмеченными файлами (для удаления выбираем "Delete Checked Files") и нажимаем по кнопке "Perform" для его выполнения.