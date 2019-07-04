Любая опубликованная в интернете статья или инструкция, посвященная оптимизации компьютера и операционной системы, непременно затрагивает реестр Windows. Устранение различных системных неполадок, ручная перенастройка каких-либо параметров системы и многие другие вопросы также связаны с реестром. Что же это такое? Нужно ли периодически чистить реестр?

ЧТО ТАКОЕ РЕЕСТР WINDOWS? Вы будете правы, если сравните реестр Windows с любым другим реестром из реальной жизни. Возьмем для примера библиотеку. Все имеющиеся в ее распоряжении книги хранятся в отведенных специально для них отделах. Чтобы быстро найти ту или иную книгу, библиотекарь заглядывает в реестр, в который занесена вся необходимая информация — год издания, автор, отдел хранения или даже номер стойки/полки. Реестр Windows — практически то же самое, но куда более сложный по своей структуре и архитектуре. По сути, он является базой данных, состоящей из тысяч записей. Все они (по крайней мере, те, что были внесены первоначально при установке Windows) необходимы системе для функционирования. К примеру, в реестре хранятся: Параметры практически всех ключевых системных компонентов, например — настройки брандмауэра, сетевых подключений, учетных записей пользователей и многое другое.

Список установленных драйверов и программ, включая их собственные параметры.

Имена и пути к файлам и папкам, хранящимся на жестком диске.

Ассоциации типов файлов с приложениями, использующимися для их открытия (благодаря этому мы можем, к примеру, запустить воспроизведение фильма в проигрывателе, просто кликнув пару раз по ассоциированному с ним файлу).

Параметры и информация о физических устройствах, подключенных к компьютеру, и многое-многое другое. Мы не будем рассматривать, каким именно образом организуются записи в реестре, какого типа и формата они бывают, т.к. это отдельная большая тема.

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЕСТРА Для лучшего понимания предназначения реестра Windows достаточно заглянуть в него: Нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Win + R, затем скопируйте в открывшееся окно "Выполнить" команду regedit, после — нажмите "ОК". Запустится системное приложение "Редактор реестра". Обращаем внимание, что данная программа не является самим реестром, она просто используется для его просмотра и редактирования. Сам же реестр физически хранится на жестком диске в системном разделе, и состоит он из нескольких взаимосвязанных файлов. Давайте посмотрим список программ, загружающихся при старте операционной системы (т.е. программ, занесенных в список автозагрузок). Для этого, используя древо каталогов в левой части окна, последовательно откройте следующие разделы реестра: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run Все записи реестра, расположенные в разделе "Run", носят информацию о программах, которые система будет запускать при старте. В нашем случае это всего одна запись (не считая запись "(По умолчанию)", присутствующая в любом разделе): Кликните мышкой два раза по любой из записей. Откроется окно редактирования этой записи: Обратите внимание на поле "Значение". В нем указан путь до программы, помещенной в список автозагрузки. Если изменить хотя бы 1 символ в этой записи или вовсе удалить ее, то приложение перестанет запускаться при загрузке Windows. Если вернуться в раздел: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE Тогда можно будет увидеть вообще весь список установленных (и даже уже удаленных) на компьютер программ: На изображении выше мы перешли в раздел реестра, посвященный программе-архиватору 7-Zip . В корневом каталоге хранится информация о расположении исполнимых EXE-файлов архиватора. Эти и им подобные записи требуются для запуска 7-Zip (или другой программы) при открытии ассоциированных с ним файлов.

ЗАЧЕМ И ОТ ЧЕГО ОЧИЩАТЬ РЕЕСТР? Недостаток это или нет, но в реестре Windows могут вечно храниться данные, которые более уже не нужны. Например, в том же разделе "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE" можно найти каталоги с названиями давно удаленных программ. И таких "мертвых" записей в реестре могут быть сотни. Запущенная один раз программа, может сделать в реестре кучу записей, вторая такая куча делается и самой системой для своих нужд. Удаляя приложение, далеко не всегда удаляются и связанные с ней записи. Даже при повторной установки этой же программы и при повторной ее деинсталляции в реестр вновь и вновь будет заноситься информация. Со временем записей в реестре станет настолько много, что для обнаружения нужной будет затрачиваться все больше времени. И это не только причина снижения производительности системы, но и причина системных сбоев и возникновения всевозможных ошибок в работе тех или иных программ, драйверов, устройств и т.д. Все эти ставшие бесполезными записи принято называть мусором. Т.к. кроме нагромождения реестра, они более не выполняют никакую функцию. Именно от них и нужно избавляться для увеличения производительности работы Windows и/или установленных пользовательских программ.

КАК ЧАСТО НУЖНО ЧИСТИТЬ РЕЕСТР? Универсального ответа на данный вопрос не существует. Все зависит от того, какими темпами системный реестр заполняется всевозможными мусорными данными. Если пользователь использует компьютер только для выполнения узкого спектра задач (например, работает с офисными документами в рамках профессиональной деятельности), то реестр, скорее всего, не придется чистить никогда. Если же на компьютере постоянно работает большое количество программ, осуществляется их установка и удаление, на жесткий диск постоянно записываются и удаляются файлы, подключаются новые устройства с последующей установкой драйверов и т.д., то и реестр будет заполняться мусором стремительно. Очистку системного реестра от мусорных данных можно выполнить двумя способами — автоматически при использовании специальных утилит и вручную.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА РЕЕСТРА WINDOWS Данный способ наиболее простой и быстрый. Несмотря на заявления разработчиков таких утилит о 100% безопасности использования их продукта, существует риск удаления из реестра нужных системе или каким-либо программам записей. Объяснить это просто — утилиты по очистке реестра не могут точно определить, нужна ли удаляемая запись или нет. Поиск мусорных данных выполняется ими по заложенным разработчиками правилам, которые трудно назвать универсальными для абсолютно всех случаев. Под эти правила нередко подпадают и нужные записи. Однако большинство таких утилит после сканирования реестра выводят на экран перечень удаляемых записей. При необходимости пользователь может самостоятельно исключить из списка те записи, которые не стоит удалять. Таким образом, вопрос о безопасности очистки реестра при помощи утилит остается открытым. Только пользователю решать, доверять ли таким программам полностью или нет. Ради интереса вы можете почитать на различных форумах споры на эту тему.

РУЧНАЯ ЧИСТКА РЕЕСТРА WINDOWS Чистить реестр вручную — довольно кропотливое мероприятие. Процесс сводится к тому, что пользователь сначала ищет удаляемые записи или разделы реестра, затем по одной/одному удаляет их. В приложении "Редактор реестра" предусмотрена функция поиска записей/разделов/содержимое записей только по их названию/тексту. Т.е. найти мусорные записи, не зная заранее их названия или содержимое, никак не получится. Вывод следующий: вручную чистить реестр безопасней, но вот эффективность этого способа — вопрос открытый, по крайней мере, для рядовых пользователей. Но если точно знать, что именно нужно удалить — лучше сделать это вручную без риска нанесения системе ущерба.

КАК ВЫПОЛНИТЬ ЧИСТКУ РЕЕСТРА ПРИ ПОМОЩИ ПРОГРАММЫ? Безопасно это или нет, но многие миллионы пользователей ПК по всему миру используют различные программы для очистки своих реестров, и вполне успешно. Таких утилит много, вот наша подборка . Рассмотрим одну программу — Advanced SystemCare . Так выглядит основное окно утилиты перед запуском функции сканирования реестра (обратите внимание, что сняты все галочки, кроме нужной нам одной): А вот и результат сканирования: Довольно много, по мнению Advanced SystemCare, ошибочных/мусорных записей накопилось на отсканированном компьютере.