System Mechanic Free - бесплатная программа для увеличения производительности компьютера. В программе используется собственная патентованная технология ускорения компьютера.
System Mechanic Free не только ускоряет работу ПК, но и исправляет ошибки операционной системы, реестра, что обеспечивает стабильную работу компьютера. Программа ускоряет компьютер в автоматическом режиме, поэтому не требует участия пользователя.
Функции System Mechanic Free
- Ускорение работы компьютера, скорости интернета и производительности компьютера в играх в автоматическом режиме
- Обнаружение и исправление более 30000 различных ошибок, которые могут возникать в Windows
- Очистка операционной системы и удаление более 50 мусорных и устаревших файлов
- Блокировка опасных программ, которые вносят изменения в Windows без разрешения пользователя