System Mechanic Free - бесплатная программа для увеличения производительности компьютера. В программе используется собственная патентованная технология ускорения компьютера.

System Mechanic Free не только ускоряет работу ПК, но и исправляет ошибки операционной системы, реестра, что обеспечивает стабильную работу компьютера. Программа ускоряет компьютер в автоматическом режиме, поэтому не требует участия пользователя.

Функции System Mechanic Free