Современные компьютерные игры требуют от геймера молниеносной реакции на происходящее. Малейшее промедление может стоить в итоге победы. Чтобы свести к минимуму притормаживание (лаги/подвисания) компьютера, созданы специальные программы, основная задача которых — оптимизация системных параметров и компьютерных ресурсов под запуск игр.
Как работают программы для оптимизации игр?
Программы этого типа, как правило, никак не вмешиваются в игровой процесс и не затрагивают никаких файлов или настроек самой игры, потому их использование не является читерством. Вместо этого такие приложения оптимизируют параметры операционной системы, а также высвобождают ресурсы компьютера путем перераспределения процессов между отдельными ядрами многоядерных процессоров, завершения работы некоторых служб Windows, фоновых пользовательских программ и т.д. (предпринимаемые с целью оптимизации системы/ПК меры зависят от функциональных возможностей конкретной утилиты). Все это делается для того, чтобы несколько увеличить производительность компьютера и/или операционной системы при воспроизведении ресурсоемких игр.
При использовании программ для оптимизации следует понимать, что некоторые функции самой операционной системы перестанут работать. К примеру, это может быть печать. Стандартная «Служба печати» Windows никак не связана с играми, она лишь занимает место в оперативной памяти и потребляет, хоть мизерный процент, мощность процессора. То же самое относится, например, к графическому оформлению Windows — все эти «фишки» с прозрачными окнами «Проводника» не только "съедают" свою долю ОЗУ, но и память видеокарты, от объема которой существенно зависит гладкость воспроизведения игр.
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Game Fire
- Условно-бесплатная программа
- Системные требования Game Fire: ОС Windows Vista, 7, 8/8.1/10 (32/64 бит), также требуется наличие установленной на компьютер платформы Microsoft .NET Framework версии 4.5.2 или выше
Game Fire — утилита, созданная специально для оптимизации системы под воспроизведения игр, но, к сожалению, не поддерживающая русского языка. Game Fire работает несколько иначе, чем все рассмотренные предыдущие программы. Здесь пользователь может тонко настроить параметры оптимизации (включая/выключая те или иные функции), которые будут применяться при включении игрового режима, а затем отменяться — при его отключении. В программе Game Fire также присутствует функции увеличения производительности компьютера (системы) в целом.
Из доступных функций по оптимизации игр/системы отметим:
- «Process Optimizer» (оптимизация процессов). Выбранные пользователем процессы добавляются в параметры игрового режима (Game Mode) — они будут завершены при активации последнего и вновь запущены — при его деактивации.
- «Live Optimization». Оптимизация в режиме реального времени, срабатывающая при запуске игр и/или во время их работы. Функция позволяет максимально освободить ресурсы компьютера под запуск игр, завершает работу необязательных служб и приложений, перераспределяет между ядрами обрабатываемые процессором задачи. Пользователь может сам включать/отключать требуемые опции оптимизации в режиме реального времени.
- «System Optimizer» (оптимизация системы). Изменение различных системных параметров, некоторые из которых влияют на производительность воспроизведения игр.
- «Internet Optimizer» (оптимизация сетевых подключений). Изменение различных сетевых параметров с целью увеличение пропускной способности интернет-подключения при снижении потребления им ресурсов компьютера. Функция, в т.ч., позволяет уменьшить лаги в онлайн-играх.
- «Optimize Game Files» (оптимизация файлов игры). Функция не вносит никаких изменений в файлы игры, а только дефрагментирует тот участок жесткого диска, на котором они хранятся. Дефрагментация применяется по отдельности к каждой игре, добавленной в библиотеку «My Games».
Прочие функции оптимизации не имеют прямого отношения к производительности игр.
Advanced System Optimizer
- Условно-бесплатная программа
- Системные требования Advanced System Optimizer: операционная система Windows XP, Vista, 7, 8/8.1 или 10 (32 или 64 бит)
Утилита Advanced System Optimizer первоначально создавалась как средство для обслуживания компьютера, а затем обзавелась отдельно функцией по оптимизации системы для игр.
Работает данная функция следующим образом:
- Создается отдельный виртуальный рабочий стол, программно изолированный от стандартного рабочего стола.
- Выполняется высвобождение оперативной памяти от программ, служб и сгенерированных ими данных, временно размещенных в ОЗУ.
- Потоки процессов равномерно распределяются между всеми ядрами процессора так, чтобы ни одно из ядер не оказалось в какой-то момент перегруженным, что приведет, хоть и кратковременному, притормаживанию компьютера.
Еще один важный момент — программа Advanced System Optimizer запускает функцию оптимизации только при запуске игры, которую пользователь указывает самостоятельно. По завершению игры, стоит полагать, все ранее остановленные службы/процессы запускаются вновь.
Кроме того, в Advanced System Optimizer имеются и другие функции, позволяющие увеличить общую производительность компьютера и, как следствие, сгладить воспроизведение системой игр. Из таких функций отметим:
- Очистка и оптимизация реестра.
- Очистка системы от мусора, оптимизация жестких дисков (дефрагментация) и исправление ошибок в файловой системе.
И в качестве бонуса в Advanced System Optimizer предусмотрена функция обновления драйверов, т.к. их сильное устаревание также может сказаться на общей производительности системы и игр, в частности (если устарели драйверы на видеокарту).
Razer Cortex: Game Booster
- Бесплатная программа
- Системные требования Razer Cortex: Game Booster: операционная система Windows 7, 8/8.1 или 10 (32 или 64 бит)
Компания Razer — в первую очередь, производитель игрового оборудования: компьютерных мышек, клавиатур, геймпадов, наушников и т.д. С некоторых пор в Razer также стали заниматься разработкой программного обеспечения для геймеров, в т.ч. и средств для оптимизации системы Windows и ускорения запускаемых в ней игр.
Программа Razer Cortex: Game Booster состоит из двух взаимосвязанных модулей (или функций). Один из них отвечает за оптимизацию системы под игры, другой — за общую оптимизацию компьютера.
Наиболее интересная нам функция — увеличение производительности игр — вносит следующие изменения в работу системы:
- Выделение всей доступной мощности процесса под обработку игр.
- Отключение любых обновлений (системы и программ) в фоновом режиме во время работы игры.
- Завершение работы «Проводника» Windows на то время, пока запущена игра.
- Перенастройка параметров электропитания на максимальную производительность компьютера.
- Очистка оперативной памяти от данных, не связанных с запускаемыми играми.
- Создание изолированного виртуального рабочего стола для игры.
Кроме того, Razer Cortex: Game Booster также предлагает завершение работы процессов и служб на выбор пользователя (хотя некоторые службы/процессы, работу которых следует приостановить, программа отмечает самостоятельно):
Не будет лишним перед запуском игры запустить функцию увеличения производительности системы:
В этом плане Razer Cortex: Game Booster предлагает:
- Очистить системный диск (на который установлена система) от различного рода мусорных данных вроде интернет-кэша, журналов, временных файлов приложений и т.д.
- Оптимизировать кэш локальных дисков, меню рабочего стола, файловой системы, сетевых соединений и служб Windows (стоит полагать, что программа перенастраивает параметры перечисленных системных объектов на максимальную производительность).
- А также — дефрагментировать жесткие диски, но не целиком, а только те их области, на которых хранятся файлы игр.
В дополнение к последнему пункту — Razer Cortex: Game Booster самостоятельно определяет местоположение игр. Если этого не произошло, их следует добавить вручную, перейдя во вкладку «Моя библиотека» в меню «Ускоритель игр».
Wise Game Booster
- Бесплатная программа
- Системные требования Wise Game Booster: операционная система Windows XP, Vista, 7, 8/8.1, 10 (32 и 64 бит)
В отличие от двух предыдущих программ, Wise Game Booster самая "легковесная" (после установки занимает всего 10 Мб на жестком диске). Тем не менее, утилита отлично справляется с основной возложенной на нее задачей — оптимизация системных параметров и компьютерных ресурсов под запуск ресурсоемких игр.
Вообще, программа Wise Game Booster тем и хороша, что в ней отсутствуют всякого рода функции по очистке системы от мусора, дефрагментации жестких дисков и т.д. и т.п., чем и объясняется столь небольшой размер утилиты.
Всего при помощи Wise Game Booster производится оптимизация компьютера по трем ключевым критериям:
- Производительность системы
Wise Game Booster вносит изменения в параметры работы различных системных служб/компонентов, включает/отключает те или иные функции системы, настраивает драйверы устройств под максимальную производительность и т.д.
- Процессы
Завершение пользовательских и некоторых системных процессов, потребляющих значительное количество оперативной памяти. При этом пользователь может самостоятельно выбрать, какие из процессов не следует прерывать.
- Службы
Программа Wise Game Booster не только завершает работу наиболее "бесполезных" (по "мнению" утилиты) служб, но и предлагает запустить некоторые из числа отключенных в данный момент. Как и в предыдущем случае, пользователь может сам выбрать, какие службы следует отключить, а какие — включить или оставить в рабочем состоянии.
В качестве бонуса для геймеров в программе Wise Game Booster предусмотрен менеджер игр. Он позволяет собрать имеющиеся игры на компьютере в одну библиотеку для последующего запуска.
GameBoost
- Условно-бесплатная программа
- Системные требования GameBoost: 64-х или 32-разряндная операционная система Windows XP, Vista, 7, 8/8.1, 10
GameBoost — еще одна англоязычная программа для увеличения производительности компьютера при воспроизведении им ресурсоемких игр. Отличительная особенность этой утилиты — отсутствие каких-либо настроек, вообще. Программа GameBoost — это одно единственное окно, в котором пользователю предстроит:
- Выбрать в соответствующих выпадающих меню версию установленной операционной системы Windows, тип/производителя процессора (Intel, AMD или VIA) и тип интернет-соединения (Cable/DSL/Wi-Fi, T1/T2/OC3 и др.). Все эти параметры, как правило, выбираются программой автоматически.
- При помощи ползунка установить степень (эффективность) оптимизации — минимум/максимум.
- И нажать кнопку запуска процесса оптимизации.
По информации, взятой с официального сайта, приложение GameBoost вносит изменения в системные параметры, влияющие на работу компьютерного оборудования — видеокарты, оперативной памяти, процессора и жесткого диска — с целью увеличения производительности системы при воспроизведении игр. О серьезности вносимых GameBoost изменений можно судить по тому факту, что после процесса оптимизации программа требует перезагрузки компьютера (а это, как известно, необходимо только в случае затрагивания критических системных параметров).
Отличие GameBoost от других упомянутых программ в том, что ее могут использовать пользователи, абсолютно не знакомые с тонкостями оптимизации ПК. Еще одна хорошая новость для новичков — все внесенные утилитой изменения можно моментально отменить, нажав соответствующую кнопку в том же самом окне (становится активной после применения изменений).
Advanced SystemCare
- Условно-бесплатная программа
- Системные требования Advanced SystemCare: 32/64 бит Windows XP, Vista, 7, 8/8.1, 10
Хотя программа Advanced SystemCare предназначена, в первую очередь, для обслуживания компьютера (чистка от мусора, исправление ошибок в реестре и т.п.), в ней присутствует функционал по оптимизации системы под воспроизведение игр. Также присутствуют и инструментарий по увеличению общей производительности компьютера/системы, который может быть совмещен с функциями оптимизации.
Наиболее быстрый способ оптимизировать системные параметры под воспроизведение игр — воспользоваться функцией «Турбо Ускорение»:
При этом Advanced SystemCare предлагает 3 режима оптимизации компьютера — «Работа», «Игры» и «Эконом». А отличаются все эти режимы лишь количеством останавливаемых служб и фоновых приложений. Какие именно программные объекты будут остановлены — выбирает пользователь в настройках выбранного режима.
Что касается увеличения производительности операционной системы. Здесь Advanced SystemCare предлагает пользователю выполнить следующее:
- Удалить мусор с выбранных разделов жесткого диска для увеличения производительности последнего (чем выше скорость доступа к диску, тем быстрее загружаются и игры).
- Выполнить дефрагментацию жесткого диска, но не ту, что выполняется стандартными средствами Windows, а «особую» — в соответствии с запатентованной технологией разработчиков Advanced SystemCare. Цель функции та же, что и в предыдущем случае.
- Ускорить интернет-соединение путем перенастройки его параметров (поможет избавиться от лагов в онлайн-играх).
- Оптимизировать конфигурацию системы в соответствии с выбранным пользователем пресетом (базовая, сервер, лучшая производительность и др.).
- Выполнить «Глубокую оптимизацию» системы, заключающуюся во включении/выключении различных системных функций, остановке/запуске служб, перенастройке параметров драйверов и т.д.
Smart Game Booster
- Бесплатная программа
- Системные требования Smart Game Booster: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32 и 64 бит)
Еще одна бесплатная утилита, позволяющая в пару кликов мышью освобождать компьютерные мощности под запуск ресурсоемких игр, а также перенастраивать параметры работы разнообразных компонентов и функций системы.
Первое, что бросается в глаза при запуске утилиты (это видно на скриншоте выше) — наличие встроенной библиотеки с играми. Выделив одну из игр, можно сразу кликнуть по кнопке «BOOST», что приведет к ее запуску с предварительным переводом компьютера в игровой режим. Сразу после закрытия игры — все проделанные программой манипуляции автоматически отменятся (если соответствующая опция не выключена в настройках приложения).
Как и большинство подобных утилит, Smart Game Booster освобождает компьютерные ресурсы путем закрытия запущенных программ и системных/несистемных служб. Какие именно программные объекты завершат свою работу, пользователь может определить в конфигурации игрового режима.
Во вкладке «Utilities» представлен дополнительный инструментарий программы.
Особенно интересна нам функция «System Tweaks», позволяющая не просто включать/выключать те или иные системные параметры/функции, но и вручную вбивать их значения. И это главное преимущество Smart Game Booster перед остальными программами со схожим функционалом. Но ради справедливости отметим, что для неопытных пользователей эта функция программы, в общем-то, бесполезна.
И приятный бонус для любителей разгона процессора и/или видеокарты — программа Smart Game Booster способна накладывать на игровой экран показания с датчиков температуры ЦПУ, графического адаптера, жестких дисков и материнской платы, а также показания с тахометра основного охлаждающего кулера. Благодаря этим сведениям, выводящимся на экран прямо во время игры, геймер сможет отслеживать температуру оборудования и своевременно закрыть игру в случае приближения температуры к критической отметке.
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