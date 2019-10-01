Современные компьютерные игры требуют от геймера молниеносной реакции на происходящее. Малейшее промедление может стоить в итоге победы. Чтобы свести к минимуму притормаживание (лаги/подвисания) компьютера, созданы специальные программы, основная задача которых — оптимизация системных параметров и компьютерных ресурсов под запуск игр.

Как работают программы для оптимизации игр? Программы этого типа, как правило, никак не вмешиваются в игровой процесс и не затрагивают никаких файлов или настроек самой игры, потому их использование не является читерством. Вместо этого такие приложения оптимизируют параметры операционной системы, а также высвобождают ресурсы компьютера путем перераспределения процессов между отдельными ядрами многоядерных процессоров, завершения работы некоторых служб Windows, фоновых пользовательских программ и т.д. (предпринимаемые с целью оптимизации системы/ПК меры зависят от функциональных возможностей конкретной утилиты). Все это делается для того, чтобы несколько увеличить производительность компьютера и/или операционной системы при воспроизведении ресурсоемких игр. При использовании программ для оптимизации следует понимать, что некоторые функции самой операционной системы перестанут работать. К примеру, это может быть печать. Стандартная «Служба печати» Windows никак не связана с играми, она лишь занимает место в оперативной памяти и потребляет, хоть мизерный процент, мощность процессора. То же самое относится, например, к графическому оформлению Windows — все эти «фишки» с прозрачными окнами «Проводника» не только "съедают" свою долю ОЗУ, но и память видеокарты, от объема которой существенно зависит гладкость воспроизведения игр. Также рекомендуем статью Программы для ускорения игр

Game Fire Условно-бесплатная программа

Системные требования Game Fire: ОС Windows Vista, 7, 8/8.1/10 (32/64 бит), также требуется наличие установленной на компьютер платформы Microsoft .NET Framework версии 4.5.2 или выше Game Fire — утилита, созданная специально для оптимизации системы под воспроизведения игр, но, к сожалению, не поддерживающая русского языка. Game Fire работает несколько иначе, чем все рассмотренные предыдущие программы. Здесь пользователь может тонко настроить параметры оптимизации (включая/выключая те или иные функции), которые будут применяться при включении игрового режима, а затем отменяться — при его отключении. В программе Game Fire также присутствует функции увеличения производительности компьютера (системы) в целом. Из доступных функций по оптимизации игр/системы отметим: «Process Optimizer» (оптимизация процессов). Выбранные пользователем процессы добавляются в параметры игрового режима (Game Mode) — они будут завершены при активации последнего и вновь запущены — при его деактивации. «Live Optimization». Оптимизация в режиме реального времени, срабатывающая при запуске игр и/или во время их работы. Функция позволяет максимально освободить ресурсы компьютера под запуск игр, завершает работу необязательных служб и приложений, перераспределяет между ядрами обрабатываемые процессором задачи. Пользователь может сам включать/отключать требуемые опции оптимизации в режиме реального времени. «System Optimizer» (оптимизация системы). Изменение различных системных параметров, некоторые из которых влияют на производительность воспроизведения игр. «Internet Optimizer» (оптимизация сетевых подключений). Изменение различных сетевых параметров с целью увеличение пропускной способности интернет-подключения при снижении потребления им ресурсов компьютера. Функция, в т.ч., позволяет уменьшить лаги в онлайн-играх. «Optimize Game Files» (оптимизация файлов игры). Функция не вносит никаких изменений в файлы игры, а только дефрагментирует тот участок жесткого диска, на котором они хранятся. Дефрагментация применяется по отдельности к каждой игре, добавленной в библиотеку «My Games». Прочие функции оптимизации не имеют прямого отношения к производительности игр. Скачать Game Fire

Advanced System Optimizer Условно-бесплатная программа

Системные требования Advanced System Optimizer: операционная система Windows XP, Vista, 7, 8/8.1 или 10 (32 или 64 бит) Утилита Advanced System Optimizer первоначально создавалась как средство для обслуживания компьютера, а затем обзавелась отдельно функцией по оптимизации системы для игр. Работает данная функция следующим образом: Создается отдельный виртуальный рабочий стол, программно изолированный от стандартного рабочего стола.

Выполняется высвобождение оперативной памяти от программ, служб и сгенерированных ими данных, временно размещенных в ОЗУ.

Потоки процессов равномерно распределяются между всеми ядрами процессора так, чтобы ни одно из ядер не оказалось в какой-то момент перегруженным, что приведет, хоть и кратковременному, притормаживанию компьютера. Еще один важный момент — программа Advanced System Optimizer запускает функцию оптимизации только при запуске игры, которую пользователь указывает самостоятельно. По завершению игры, стоит полагать, все ранее остановленные службы/процессы запускаются вновь. Кроме того, в Advanced System Optimizer имеются и другие функции, позволяющие увеличить общую производительность компьютера и, как следствие, сгладить воспроизведение системой игр. Из таких функций отметим: Очистка и оптимизация реестра. Очистка системы от мусора, оптимизация жестких дисков (дефрагментация) и исправление ошибок в файловой системе. И в качестве бонуса в Advanced System Optimizer предусмотрена функция обновления драйверов, т.к. их сильное устаревание также может сказаться на общей производительности системы и игр, в частности (если устарели драйверы на видеокарту). Скачать Advanced System Optimizer

Razer Cortex: Game Booster Бесплатная программа

Системные требования Razer Cortex: Game Booster: операционная система Windows 7, 8/8.1 или 10 (32 или 64 бит) Компания Razer — в первую очередь, производитель игрового оборудования: компьютерных мышек, клавиатур, геймпадов, наушников и т.д. С некоторых пор в Razer также стали заниматься разработкой программного обеспечения для геймеров, в т.ч. и средств для оптимизации системы Windows и ускорения запускаемых в ней игр. Программа Razer Cortex: Game Booster состоит из двух взаимосвязанных модулей (или функций). Один из них отвечает за оптимизацию системы под игры, другой — за общую оптимизацию компьютера. Наиболее интересная нам функция — увеличение производительности игр — вносит следующие изменения в работу системы: Выделение всей доступной мощности процесса под обработку игр.

Отключение любых обновлений (системы и программ) в фоновом режиме во время работы игры.

Завершение работы «Проводника» Windows на то время, пока запущена игра.

Перенастройка параметров электропитания на максимальную производительность компьютера.

Очистка оперативной памяти от данных, не связанных с запускаемыми играми.

Создание изолированного виртуального рабочего стола для игры. Кроме того, Razer Cortex: Game Booster также предлагает завершение работы процессов и служб на выбор пользователя (хотя некоторые службы/процессы, работу которых следует приостановить, программа отмечает самостоятельно): Не будет лишним перед запуском игры запустить функцию увеличения производительности системы: В этом плане Razer Cortex: Game Booster предлагает: Очистить системный диск (на который установлена система) от различного рода мусорных данных вроде интернет-кэша, журналов, временных файлов приложений и т.д. Оптимизировать кэш локальных дисков, меню рабочего стола, файловой системы, сетевых соединений и служб Windows (стоит полагать, что программа перенастраивает параметры перечисленных системных объектов на максимальную производительность). А также — дефрагментировать жесткие диски, но не целиком, а только те их области, на которых хранятся файлы игр. В дополнение к последнему пункту — Razer Cortex: Game Booster самостоятельно определяет местоположение игр. Если этого не произошло, их следует добавить вручную, перейдя во вкладку «Моя библиотека» в меню «Ускоритель игр». Скачать Razer Cortex: Game Booster

Wise Game Booster Бесплатная программа

Системные требования Wise Game Booster: операционная система Windows XP, Vista, 7, 8/8.1, 10 (32 и 64 бит) В отличие от двух предыдущих программ, Wise Game Booster самая "легковесная" (после установки занимает всего 10 Мб на жестком диске). Тем не менее, утилита отлично справляется с основной возложенной на нее задачей — оптимизация системных параметров и компьютерных ресурсов под запуск ресурсоемких игр. Вообще, программа Wise Game Booster тем и хороша, что в ней отсутствуют всякого рода функции по очистке системы от мусора, дефрагментации жестких дисков и т.д. и т.п., чем и объясняется столь небольшой размер утилиты. Всего при помощи Wise Game Booster производится оптимизация компьютера по трем ключевым критериям: Производительность системы Wise Game Booster вносит изменения в параметры работы различных системных служб/компонентов, включает/отключает те или иные функции системы, настраивает драйверы устройств под максимальную производительность и т.д. Процессы Завершение пользовательских и некоторых системных процессов, потребляющих значительное количество оперативной памяти. При этом пользователь может самостоятельно выбрать, какие из процессов не следует прерывать. Службы Программа Wise Game Booster не только завершает работу наиболее "бесполезных" (по "мнению" утилиты) служб, но и предлагает запустить некоторые из числа отключенных в данный момент. Как и в предыдущем случае, пользователь может сам выбрать, какие службы следует отключить, а какие — включить или оставить в рабочем состоянии. В качестве бонуса для геймеров в программе Wise Game Booster предусмотрен менеджер игр. Он позволяет собрать имеющиеся игры на компьютере в одну библиотеку для последующего запуска. Скачать Wise Game Booster

GameBoost Условно-бесплатная программа

Системные требования GameBoost: 64-х или 32-разряндная операционная система Windows XP, Vista, 7, 8/8.1, 10 GameBoost — еще одна англоязычная программа для увеличения производительности компьютера при воспроизведении им ресурсоемких игр. Отличительная особенность этой утилиты — отсутствие каких-либо настроек, вообще. Программа GameBoost — это одно единственное окно, в котором пользователю предстроит: Выбрать в соответствующих выпадающих меню версию установленной операционной системы Windows, тип/производителя процессора (Intel, AMD или VIA) и тип интернет-соединения (Cable/DSL/Wi-Fi, T1/T2/OC3 и др.). Все эти параметры, как правило, выбираются программой автоматически. При помощи ползунка установить степень (эффективность) оптимизации — минимум/максимум. И нажать кнопку запуска процесса оптимизации. По информации, взятой с официального сайта, приложение GameBoost вносит изменения в системные параметры, влияющие на работу компьютерного оборудования — видеокарты, оперативной памяти, процессора и жесткого диска — с целью увеличения производительности системы при воспроизведении игр. О серьезности вносимых GameBoost изменений можно судить по тому факту, что после процесса оптимизации программа требует перезагрузки компьютера (а это, как известно, необходимо только в случае затрагивания критических системных параметров). Отличие GameBoost от других упомянутых программ в том, что ее могут использовать пользователи, абсолютно не знакомые с тонкостями оптимизации ПК. Еще одна хорошая новость для новичков — все внесенные утилитой изменения можно моментально отменить, нажав соответствующую кнопку в том же самом окне (становится активной после применения изменений). Скачать GameBoost

Advanced SystemCare Условно-бесплатная программа

Системные требования Advanced SystemCare: 32/64 бит Windows XP, Vista, 7, 8/8.1, 10 Хотя программа Advanced SystemCare предназначена, в первую очередь, для обслуживания компьютера (чистка от мусора, исправление ошибок в реестре и т.п.), в ней присутствует функционал по оптимизации системы под воспроизведение игр. Также присутствуют и инструментарий по увеличению общей производительности компьютера/системы, который может быть совмещен с функциями оптимизации. Наиболее быстрый способ оптимизировать системные параметры под воспроизведение игр — воспользоваться функцией «Турбо Ускорение»: При этом Advanced SystemCare предлагает 3 режима оптимизации компьютера — «Работа», «Игры» и «Эконом». А отличаются все эти режимы лишь количеством останавливаемых служб и фоновых приложений. Какие именно программные объекты будут остановлены — выбирает пользователь в настройках выбранного режима. Что касается увеличения производительности операционной системы. Здесь Advanced SystemCare предлагает пользователю выполнить следующее: Удалить мусор с выбранных разделов жесткого диска для увеличения производительности последнего (чем выше скорость доступа к диску, тем быстрее загружаются и игры).

Выполнить дефрагментацию жесткого диска, но не ту, что выполняется стандартными средствами Windows, а «особую» — в соответствии с запатентованной технологией разработчиков Advanced SystemCare. Цель функции та же, что и в предыдущем случае.

Ускорить интернет-соединение путем перенастройки его параметров (поможет избавиться от лагов в онлайн-играх). Оптимизировать конфигурацию системы в соответствии с выбранным пользователем пресетом (базовая, сервер, лучшая производительность и др.). Выполнить «Глубокую оптимизацию» системы, заключающуюся во включении/выключении различных системных функций, остановке/запуске служб, перенастройке параметров драйверов и т.д. Скачать Advanced SystemCare