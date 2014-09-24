SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
Wise Care 365

Wise Care 365

Ускорение и очистка Windows

4,2 (4)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 4.53.426
Скачать 8 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 4.53.426

Полезные статьи

Лучшие программы для очистки компьютера от мусора
Лучшие программы для очистки компьютера от мусора

Оценки программы

4,2

4 оценки Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Wise Care 365