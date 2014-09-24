Wise Care 365 - пакет программ для оптимизации, настройки и очистки вашего компьютера. Простой и удобный в использовании, Wise Care 365 - хорошее решение для повышения производительности ПК . С Wise Care 365 компьютер всегда будет работать быстро!

Возможности Wise Care 365:

