Wise Care 365 - пакет программ для оптимизации, настройки и очистки вашего компьютера. Простой и удобный в использовании, Wise Care 365 - хорошее решение для повышения производительности ПК . С Wise Care 365 компьютер всегда будет работать быстро!
Возможности Wise Care 365:
- Очистка, дефрагментация и оптимизация реестра Windows.
- Дефрагментация и освободждение места на жестком диске.
- Удаление истории посещенных интернет-страниц, используемых файлов и т.п.
- Восстановление потерянных файлов.
- Возможность скрытия важных файлов и папок.
- Предотвращение несанкционированного использования личных данных.
- Освобождение памяти для повышения производительности игр и ПО.
- Опция "One Click Tune-up" для быстрой оптимизации компьютера.
- Высокая скорость сканирования.