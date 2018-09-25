Программа «Ускоритель Компьютера» предназначена для увеличения производительности Windows-компьютеров путем исправления ошибок реестра, удаления мусорных файлов, редактирования загрузочного сектора системы.

Основные функции приложения «Ускоритель Компьютера»:

Сканирование жесткого диска, в процессе чего определяется местоположение различных видов мусорных файлов — кэш/лог-файлы, истории и coockie всех установленных браузеров на компьютере, временные хранилища, недействующие ярлыки и т.д.

Сканирование системного реестра с целью обнаружения всевозможных ошибок в записях.

Удаление обнаруженных мусорных файлов и исправление ошибок реестра.

Использование программы «Ускоритель Компьютера» позволяет повысить производительность работы системы, которой приходится тратить больше времени на обработку команд из-за наличия большого количества лишних файлов и всевозможных ошибок в реестре.

Кроме основных функций в приложении предусмотрены дополнительные инструменты, помогающие оптимизировать работу ПК:

Выборочная очистка системных каталогов и файлов — корзина, журналы, дампы памяти и др.

Просмотр имеющихся неполадок реестра с возможностью выбора категорий ошибок для дальнейшего их исправления.

Редактирование (добавление и удаление) списка автоматически загружающихся программ и служб Windows.

Поиск дубликатов файлов по содержимому, размеру и другим параметрам в указанных папках или разделах жесткого диска.

Поиск файлов на компьютере по различным параметрам, включая точно указанный размер, тип и т.д.

Удаление установленных программ вместе с оставленными ими файлами на диске и записями в реестре.

Удаление с компьютера личных данных браузеров — кэш, история, пароли, загрузка и др.

Восстановление системы путем возврата ее в первоначальное состояние.

Также в программе «Ускоритель Компьютера» предусмотрен планировщик заданий, позволяющий пользователю настроить выполнение тех или иных действий по раписанию.

Совместимость с Windows

Программа «Ускоритель Компьютера» работает в ОС Windows версии 7 и выше, поддерживаются системы 32 и 64 бит. Приложение распространяется в бесплатной и платной редакции. Бесплатная версия имеет ограничения: невозможен запуск функции восстановления системы, настройки планировщика заданий, удаления дубликатов файлов, оптимизация только 15 параметров ПК, отсутствует техподдержка и другие.