Программы для оптимизации компьютера

Существует ряд специализированных утилит для оптимизации компьютера (системы). Что подразумевается под оптимизацией ПК? Какие именно программы предназначены для этого? Как выполняется оптимизация? Ответим на все эти вопросы.

Что такое оптимизация компьютера и зачем она нужна? В процессе эксплуатации компьютера в системе происходят различного рода изменения, приводящие к снижению ее производительности. Например: На дисках скапливается большое количество мусорных файлов, вследствие чего увеличивается время доступа к нужным для выполнения той или иной задачи данным.

Пользовательскими программами по многу раз вносятся изменения в системные параметры, некоторые из которых могут "противоречить" друг другу, что может приводить к различным ошибкам (и если на экране не выскакивают окна с ошибками, это не означает, что их нет).

При установке и использовании программ в системный реестр вносятся тысячи новых записей, которые далеко не всегда уничтожаются после удаления ранее установленных приложений. Как и в предыдущем случае, записи в реестре также могут "противоречить" друг другу.

В системном приложении «Планировщик задач Windows» программами создаются десятки задач (команд), которые системе "приходится" выполнять, даже если пользователь вообще не нуждается в них. Тем самым загружается оперативная память и процессор, что влияет на быстродействие других задач, нужных пользователю в данный момент. И это — не полный список причин, из-за которых может понижаться производительность компьютера. Оптимизация системы — устранение этих причин. Это же и является основной задачей программ для оптимизации ПК. Рассмотрим возможности наиболее популярных утилит этого типа и приведем краткие инструкции по их использованию.

Advanced System Optimizer Условно-бесплатная программа Программа с говорящим названием Advanced System Optimizer ("Продвинутый оптимизитор системы") имеет довольно широкий набор автоматизированных и запускаемых вручную функций для оптимизации компьютера и даже больше. Приложение поддерживает русский язык, подходит для всех версий Windows, начиная от XP и заканчивая 10 (как 32, так и 64 бит). Для тех, кто не силен в тонкостях оптимизации компьютера, разработчики Advanced System Optimizer предусмотрели полностью автоматическую функцию «Интеллектуальное обслуживание ПК», которую можно запустить сразу же после установки приложения. В соответствии с выбранным режимом сканирования (быстрое, полное или выборочное) программа проверит различные параметры безопасности системы, обнаружит и удалит мусорные файлы, а затем выполнит оптимизацию системы. Что конкретно делает программа, можно ознакомиться, пробежавшись по вкладкам в левой части окна (из них же можно запустить какую-либо определенную функцию). Например: Вкладка «Оптимизация реестра». Обнаружение ошибочных записей в реестре и их последующее исправление (по возможности) либо удаление. Вкладка «Очистка диска и средства оптимизации». Здесь собраны различные функции по оптимизации жестких дисков и внешних накопителей, подключенных к ПК (например, флешки): удаление мусора, дефрагментация, поиск и устранение ошибок, и другие. Вкладка «Оптимизация Windows». Две функции здесь особенно интересны: «Оптимизация для игр» и «Оптимизация памяти». Первая функция принудительно завершает задачи/программы, закрывает системные службы и выполняет прочие действия для того, чтобы максимально освободить мощности компьютера под запуск игр. Вторая — очищает оперативную память от "застрявших" в ней процессов и/или данных, ранее переданных на обработку, но не удаленных из ОЗУ. Вкладка «Регулярное обслуживание». Из функций оптимизации здесь лишь одна — «Управление загрузкой». Отсюда можно управлять (включать/выключать, добавлять/удалять) списком программ, запускающихся при старте системы. Прочие вкладки рассматривать не будем, т.к. они мало, что имеют общего с оптимизацией компьютера/системы (в них в основном представлены функции по обслуживанию ПК — резервное копирование и шифрование данных, удаление истории/кэш/куки у браузеров и т.д.). Но все же отметим один важный инструмент Advanced System Optimizer — автоматизация задач. С его помощью можно настроить автозапуск в подходящее время практически любой из доступных в приложении функций, что позволит забыть о необходимости время от времени удалять с компьютера мусор, исправлять ошибки реестра, освобождать оперативную память и т.д.: К сожалению, многие функции Advanced System Optimizer работают только при приобретении полной версии программы. На момент написания обзора стоимость приложения составляла 4090 руб.

AVG PC TuneUp Условно-бесплатная программа Сразу отметим, что компания AVG специализируется, в первую очередь, на разработке антивирусных продуктов. Для разработки антивирусов под Windows требуется знать многие тонкости работы данного семейства операционных систем. Безусловно, эти знания использовались и при создании AVG PC TuneUp — программы для оптимизации компьютера. Интерфейс приложения поддерживает русский язык, подходит для ПК под управлением Windows 7, 8 и 10 (32 и 64 бит). Набор инструментов у программы AVG PC TuneUp, конечно, не такой большой, как у Advanced System Optimizer, но кое-что интересное все же имеется. Сразу после запуска утилита приступает к сканированию компьютера, и спустя несколько секунд отображает все найденные ею возможности для оптимизации: ускорения работы системы, освобождения места на жестком диске путем удаления мусора и устранения различных неполадок: Отдельно можно запустить функцию «Обслуживание» (первая слева), которая покажет, что конкретно будет удалено/исправлено: Предварительно (перед запуском) ознакомиться можно и с действиями других трех функций: «Ускорение работы». Функция завершает работу фоновых программ и служб Windows, которые, по "мнению" AVG PC TuneUp, неоправданно снижают производительность компьютера. Здесь же можно ознакомиться со списком программ, "посчитавшихся" утилитой бесполезными. Рекомендуем самостоятельно просмотреть это список, т.к. «бесполезное» для программы может оказаться весьма полезным для вас (если это так, нажмите кнопку «Пропустить» напротив нужной вам программы). «Освобождение места на диске». Функция удаляет различного рода временные файлы, созданные самой системой и пользовательскими приложениями: кэш, дампы, журналы и т.д. «Устранение неполадок». А вот эта функция, скорее, призвана защитить систему и хранящиеся на всех дисках файлы, нежели оптимизировать компьютер (впрочем, одно другому не мешает). Если в системе выключены какие-либо важные компоненты, присутствуют устаревшие программы, "не очень совместимые" с текущей версией Windows, и прочие неполадки, AVG PC TuneUp обнаружит их и по возможности устранит. На этом, впрочем, функциональность программы AVG PC TuneUp заканчивается. Разве что стоит упомянуть наличие планировщика заданий, при помощи которого можно настроить автоматическое обслуживание компьютера в определенные дни, часы и т.д. В отличие от многих аналогичных программ, AVG PC TuneUp не получится приобрести "навечно". Для использования приложения придется покупать подписку стоимостью (на момент написания обзора) в 1190 руб. в год.

Norton Utilities Условно-бесплатная программа Утилиту AVG PC TuneUp объединяет с Norton Utilities то, что разработкой последней также занимается компания, специализирующаяся на антивирусных системах. Однако у программы Norton Utilities больше функций по оптимизации компьютера, нежели у его конкурента. Но, к сожалению, эта утилита выполнена на английском языке, что немного удивительно — ведь антивирусы Norton имеют поддержку русского языка. Как и в двух предыдущих случаях, Norton Utilities сразу после запуска предложит оптимизировать работу компьютера/системы в один клик. А какие именно действия для оптимизации ПК выполнит Norton Utilities, определим, изучив содержимое вкладки «Performance»: Функция «Clean Your Registry». Очистка регистра от ошибочных записей и их исправление. «Compact Your Registry». Сжатие регистра, т.е. удаление записей, которые "по мнению" Norton Utilities являются мусорными. «Defragment Disk». Дефрагментация жестких дисков для ускорения доступа к хранящимся на них файлам. «Boost Your Windows Startup». Управление списком автозагрузки с возможностью удаления из него автоматически загружающихся программ для ускорения загрузки ОС. «Optimize Windows». Завершение работы системных служб и отключения различных компонентов Windows. Пользователю предлагает выбрать один из трех вариантов оптимизации: лучшая производительность, лучшее представление (графика) или сбалансированность. Несколько функций оптимизации (а, вернее, их можно использовать в этом качестве) также представлены во вкладке «Privacy»: Функция «Clear Your Windows History». Очищение журналов Windows, в котором содержится информация о когда-либо устанавливавшихся программах, действиях пользователя в системе и т.д.

«Clear Your Browser History». Удаление истории из всех установленных браузерах.

«Clear Your Third-Party Software Tracers». Удаление следов, оставленных различными пользовательскими программами. И последняя функция, имеющая отношению к оптимизации — «Repair Your Drives — находится во вкладке «Recovery». Ее задача — поиск и исправление ошибок в файловой системе выбранных дисков: Конечно же, в Norton Utilities предусмотрена возможность автоматической оптимизации ПК по расписанию, но только по трем пунктам: чистка регистра, журналов системы/программ/браузеров и дефрагментация системного диска (на том, куда установлена Windows): Стоимость программы Norton Utilities На момент написания обзора стоимость приложения Norton Utilities составляла 49,99$.

Ashampoo WinOptimizer 2019 Бесплатная программа Ashampoo WinOptimizer 2019 (цифра после названия изменяется каждый год) — одна из немногих (а, возможно, и единственная) программ по оптимизации ПК, распространяющаяся бесплатно, но для этого предстоит создать аккаунт в системе и затем получать рекламные письма на свой почтовый ящик. Есть и хороша новость — приложение имеет довольно широкий функционал не только по оптимизации, но и обслуживанию компьютера. Разработчики даже именуют свой продукт, как «швейцарский нож для компьютера». Программа Ashampoo WinOptimizer 2019 подходит для ПК под управлением Windows 7, 8 и 10 (32 и 64 бит). Русский язык поддерживается. Целиком весь это программный «швейцарский нож» рассматривать не будем, разберем только тот функционал Ashampoo WinOptimizer 2019, который относится к оптимизации компьютера/системы. Как и во всех предыдущих случаях, запустить процесс оптимизации ПК можно сразу же при первом открытии программы. Сначала Ashampoo WinOptimizer 2019 проанализирует систему: Но нам, конечно же, интересно, на что именно способна программа в плане оптимизации компьютера. Для этого посетим две вкладки: Обслуживание системы Здесь имеются две функции, позволяющие увеличить производительности системы: Освобождение места на жестких дисках, т.е. удаление мусора.

Очистка реестра, т.е. удаление ошибочных записей. Можно также воспользоваться функцией очистки браузеров от кэша, куки-файлов и т.д., но пользы от нее (в плане оптимизации) не много. Производительность В этой вкладке представлены функции, позволяющие увеличить производительность системы, но многие из них доступны и в Windows (просто в Ashampoo WinOptimizer ими удобней и проще пользоваться): «Менеджер служб». Позволяет управлять (включать/выключать) службами Windows. Удобство использования функции вместо штатного «Диспетчера служб» в том, что здесь службы можно отсортировать. Кроме того, программа показывает «Бесполезные» (по мнению разработчиков) службы, которые можно точно выключить. Оптимизация процесса загрузки. Здесь можно просмотреть не только автоматически запускающиеся программы при старте системы, но и плагины браузеров, элементы реестра (команды, выполняющиеся при загрузке ОС) и др. Оптимизация параметров сети. Позволяет автоматически или вручную менять разнообразные сетевые параметры с целью увеличения производительности системы в плане обработки сетевых запросов. «Менеджер процессов». Повторяет функционал стандартного «Диспетчера задач», но позволяет сортировать процессы (критические системные, пользовательские и т.д.). «Мастер SSD». Очень полезная функция для владельцев SSD-дисков, позволяющая увеличить производительность работы данных устройств. В программе Ashampoo WinOptimizer2019 имеются и другие функции увеличения производительности работы системы и отдельных программ. Как получить бесплатную версию Ashampoo WinOptimizer? Все очень просто: Во время установки программы кликните по кнопке «Получите бесплатный ключ активации» в этом окне: Откроется браузер, где потребуется ввести почтовый ящик. На почту придет ключ, который останется вставить в это окно и нажать кнопку «Активировать сейчас». Имейте в виду, что теперь на вашу почту будут приходить рекламные письма.

Iolo System Mechanic Условно-бесплатная программа Iolo System Mechanic — программа, полностью посвященная оптимизации компьютера. В ней присутствуют не только инструменты для очистки системы от мусора, но и функции, позволяющие временно (до отмены пользователем) увеличивать производительность компьютера. Утилита подходит для использования на компьютерах с Windows 7, 8 и 10 (32 и 64 бит). Перевод на русский язык не предусмотрен. По устоявшейся традиции, сканирование компьютера Iolo System Mechanic выполняет сразу же после запуска. По окончанию программа показывает статус (состояние) системы: оценка «Critical», как на изображении ниже, означает, что программное обеспечение компьютера совсем в плачевном состоянии (т.е. в системе много мусора, жесткие диски давно не дефрагментировались и т.д. и т.п.). Если прокрутить нижнюю часть основного окна программы немного ниже, можно увидеть рекомендации по увеличению производительности компьютера. Наиболее интересными являются два последних пункта: Здесь сказано, что процессор и оперативная память не оптимизированы в реальном времени. Если перейти во вкладку «Real-Time Boost», можно будет увидеть эффект оптимизации процессора, заключающийся в перераспределении запущенных процессов таким образом, чтобы они равномерно обрабатывались всеми ядрами. Если же, к примеру, требуется выделить под работу определенных ресурсоемких программ (например, игр или приложения для стриминга видео в интернет) дополнительные мощности компьютера, сделать это также можно во вкладке «Real-Time Boost». При задействовании функции увеличения производительности программа Iolo System Mechanic завершает работу некоторых служб Windows, которые никак не влияют на работу игры или стриминг-приложения. На момент написания обзора стоимость утилиты Iolo System Mechanic составляла 49,95$.

IObit Advanced SystemCare Условно-бесплатная программа IObit Advanced SystemCare — одна из самых известных в рунете программ для оптимизации и обслуживания компьютера. По функционалу утилита схожа с Iolo System Mechanic, т.к. она тоже способна временно ускорять производительность ПК. Из преимуществ над последней — это, как минимум, поддержка русского языка. Программа IObit Advanced SystemCare подходит для 32-х и 64-битных версий Windows XP, Vista, 7, 8 и 10. Сразу при запуске IObit Advanced SystemCare пользователь может запустить сканирование системы, предварительно выбрав желаемые опции оптимизации и/или обслуживания. Из представленных опций наиболее интересными в плане оптимизации ПК являются: Оптимизация загрузки. IObit Advanced SystemCare отображает не только те приложения, которые можно исключить из автозагрузки и при помощи стандартных средств Windows, но и такие, которые уже удалены с компьютера, но по прежнему числятся в списке автозапуска. Очистка и дефрагментация реестра. Здесь и так все понятно — удаление/исправление ошибочных записей и физическое объединение разрозненных частей файла реестра на диске для увеличения скорости доступа к нему.

Удаление мусора. IObit Advanced SystemCare позволяет выбрать, какой именно мусорные объекты (файлы) следует обнаружить и удалить. Делается это в настройках в соответствующей вкладке. Ускорение интернета. Оптимизация параметров TCP/IP и прочие действия над настройками текущего сетевого подключения с целью увеличения пропускной способности.

Оптимизация системы. Перенастройка различных параметров системы в зависимости от того, как именно используется компьютер — домашняя/офисная работа, сервер, запуск ресурсоемких приложений. Нужную опцию следует предварительно выбрать в настройках функции. Оптимизация диска. Здесь также доступно несколько опций: обычная дефрагментация (выполняется по умолчанию при запуске функции), оптимизация под SSD-накопитель (имеет смысл лишь при использовании SSD) и «Оптимизация при дефрагментации». Последнее — это запатентованная "фишка" (технология) компании IObit размещения файлов на диске особым образом (лучше вам самостоятельно это прочесть в описании технологии). Также много полезного можно найти во вкладке «Ускорение»: Здесь особенно интересны две функции: Турбо ускорение. Завершение работы различных служб Windows и пользовательских приложений, выполняющихся в фоновом режиме, с целью высвобождения оперативной памяти под другие задачи. Какие именно задачи — выбирает пользователь: режим работы, режим игры или эконом режим (имеется в виду энергопотребление — актуально для ноутбуков). Глубокая оптимизация (рассчитано на опытных пользователей ПК). А здесь программа вновь предлагает оптимизировать сеть и систему. Однако имеется возможность выбора, какие именно она будет изменять параметры сети/системы (а их довольно много). Стоимость IObit Advanced SystemCare Для разблокировки множества самых полезных PRO-функций программы IObit Advanced SystemCare вам потребуется приобрести лицензию, которая на момент написания обзора стоила 4497 руб.