Glary Utilities — программа для обслуживания и оптимизации работы компьютера. Это условно-бесплатное программное обеспечение для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (32-бит/64-бит) и 11 (64-бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.
Зачем нужна программа Glary Utilities?
Glary Utilities — это пакет системных утилит различного предназначения, каждую из которых можно запустить и использовать отдельно. В общей сложности их порядка 25 единиц. Утилиты разбиты на 5 основных категорий, отражающих их предназначение — очистка, оптимизация, безопасность, файлы и папки, сервис. В программе также предусмотрен дополнительный функционал, обеспечивающий автоматизацию выполнения некоторых задач и решение других вопросов.
Функции программы Glary Utilities
В программе Glary Utilities перечисленные выше категории утилит находятся во вкладке «Модули». Вкратце рассмотрим их состав.
Очистка:
- Очистка диска. Утилита для удаления различного рода мусора с дисков с целью высвобождения дискового пространства.
- Исправление реестра. Поиск и удаление ошибочных записей из системного реестра.
- Исправление ярлыков. Обнаруживает ярлыки, указывающие на несуществующие объекты, предлагает их удаление или ручное исправление.
- Поиск дубликатов. Ищет одинаковые по имени, времени создания/изменения и размеру (настраиваемая опция) файлы на дисках или в указанных папках.
- Поиск пустых папок. Название функции говорит за себя.
- Менеджер контекстного меню. Позволяет удалить любые элементы из контекстного меню, вызываемого при клике правой кнопкой мыши по файлам и папкам, в т.ч. из подменю «Создать» и «Отправить».
- Менеджер деинсталляции. Позволяет удалять установленные программы (как по одной, так и в пакетном режиме) вместе с остаточными данными — файлами, записями в реестре и т.д.
Оптимизация:
- Менеджер автозапуска. Утилита служит для удаления имеющихся и включения новых программ в список автозагрузки. Также позволяет выключать запланированные задачи, службы приложений и системы.
- Дефрагментация диска. Служит для упорядочивания данных на жестком диске с целью увеличения скорости доступа к файлам и папкам.
- Оптимизатор памяти. Инструмент для ручного и автоматического освобождения оперативной памяти.
- Дефрагментация реестра. Упорядочивает данные реестра на жестком диске с целью увеличения скорости доступа к нему.
- Проверка диска. Утилита для проверки файловой системы на наличие ошибок и их автоматического исправления. Также с некоторой вероятностью восстанавливает поврежденные сектора.
- Диспетчер драйверов. Позволяет создавать резервные копии установленных драйверов и затем восстанавливать их. Также удаляет драйверы и обнаруживает устаревшие, предлагая обновление.
- Обновление программного обеспечения. Ищет на компьютере программы, для которых доступны обновления (как правило, это наиболее распространенные программы).
Безопасность:
- Стирание следов. Инструмент для ручного и автоматического удаления с компьютера данных, которые хранят сведения о действиях пользователя в системе и в интернете (данные установленных браузеров).
- Шредер файлов. Используя специализированные алгоритмы, инструмент удаляет указанные файлы без возможности последующего их восстановления.
- Восстановление файлов. Восстанавливает удаленные пользователем, системой или другими программами файлы.
- Шифрование файлов. Позволяет зашифровать указанные файлы, защитив их паролем, а затем расшифровывать их. Утилита имеет несколько удобных опций шифрования, например — создание исполнимого EXE-файла с паролем.
- Помощник браузера. Настраивает различные параметры и активирует дополнительные опции у системного браузера Internet Explorer.
- Диспетчер задач. Отображает список запущенных процессов, позволяет управлять ими и просматривать дополнительные сведения.
Файлы и папки:
- Анализатор дискового пространства. Сканирует данные на выбранных локальных дисках или папках и выводит информацию о размере каталогов, проценте занимаемого дискового пространства определенными типами файлов и т.д.
- Разрезание и объединение файлов. Это утилита-архиватор, позволяющая разбивать файлы на архивы указанного пользователем размера, а затем вновь объединять их.
- Быстрый поиск. Служит для поиска файлов и папок по их названию (в т.ч. с использованием маски) со значительно более высокой скоростью, чем это может делать «Проводник».
Сервис:
- Сведения о системе. Выводит различную информацию об аппаратной и программной составляющей компьютера.
- Резервное копирование реестра. Утилита создает «.reg» файл, который затем может быть использован для восстановления реестра.
- Восстановление системных файлов. Запуск системной команды «SFC», которая служит для обнаружения отсутствующих или поврежденных файлов Windows и их последующего восстановления путем скачивания из интернета.
- Резервное копирование системы. Запуск системной службы архивации данных для последующего архивирования программ, файлов и параметров Windows.
- Восстановление системы. Запуск соответствующей службы Windows для отката состояния системы к точке восстановления.
- Отмена изменений. То же, что и в предыдущем случае, только точки восстановления создаются самой программой Glary Utilities. Также пользователь может указать, результат работы каких именно модулей нужно будет отменять.
Предусмотренная в программе Glary Utilities функция «1-Кликом» позволяет создать список утилит, которые будут последовательно выполняться при запуске этой функции.