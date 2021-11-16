Glary Utilities — программа для обслуживания и оптимизации работы компьютера. Это условно-бесплатное программное обеспечение для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (32-бит/64-бит) и 11 (64-бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Glary Utilities?

Glary Utilities — это пакет системных утилит различного предназначения, каждую из которых можно запустить и использовать отдельно. В общей сложности их порядка 25 единиц. Утилиты разбиты на 5 основных категорий, отражающих их предназначение — очистка, оптимизация, безопасность, файлы и папки, сервис. В программе также предусмотрен дополнительный функционал, обеспечивающий автоматизацию выполнения некоторых задач и решение других вопросов.

Функции программы Glary Utilities

В программе Glary Utilities перечисленные выше категории утилит находятся во вкладке «Модули». Вкратце рассмотрим их состав.

Очистка:

Очистка диска. Утилита для удаления различного рода мусора с дисков с целью высвобождения дискового пространства.

Исправление реестра. Поиск и удаление ошибочных записей из системного реестра.

Исправление ярлыков. Обнаруживает ярлыки, указывающие на несуществующие объекты, предлагает их удаление или ручное исправление.

Поиск дубликатов. Ищет одинаковые по имени, времени создания/изменения и размеру (настраиваемая опция) файлы на дисках или в указанных папках.

Поиск пустых папок. Название функции говорит за себя.

Менеджер контекстного меню. Позволяет удалить любые элементы из контекстного меню, вызываемого при клике правой кнопкой мыши по файлам и папкам, в т.ч. из подменю «Создать» и «Отправить».

Менеджер деинсталляции. Позволяет удалять установленные программы (как по одной, так и в пакетном режиме) вместе с остаточными данными — файлами, записями в реестре и т.д.

Оптимизация:

Менеджер автозапуска. Утилита служит для удаления имеющихся и включения новых программ в список автозагрузки. Также позволяет выключать запланированные задачи, службы приложений и системы.

Дефрагментация диска. Служит для упорядочивания данных на жестком диске с целью увеличения скорости доступа к файлам и папкам.

Оптимизатор памяти. Инструмент для ручного и автоматического освобождения оперативной памяти.

Дефрагментация реестра. Упорядочивает данные реестра на жестком диске с целью увеличения скорости доступа к нему.

Проверка диска. Утилита для проверки файловой системы на наличие ошибок и их автоматического исправления. Также с некоторой вероятностью восстанавливает поврежденные сектора.

Диспетчер драйверов. Позволяет создавать резервные копии установленных драйверов и затем восстанавливать их. Также удаляет драйверы и обнаруживает устаревшие, предлагая обновление.

Обновление программного обеспечения. Ищет на компьютере программы, для которых доступны обновления (как правило, это наиболее распространенные программы).

Безопасность:

Стирание следов. Инструмент для ручного и автоматического удаления с компьютера данных, которые хранят сведения о действиях пользователя в системе и в интернете (данные установленных браузеров).

Шредер файлов. Используя специализированные алгоритмы, инструмент удаляет указанные файлы без возможности последующего их восстановления.

Восстановление файлов. Восстанавливает удаленные пользователем, системой или другими программами файлы.

Шифрование файлов. Позволяет зашифровать указанные файлы, защитив их паролем, а затем расшифровывать их. Утилита имеет несколько удобных опций шифрования, например — создание исполнимого EXE-файла с паролем.

Помощник браузера. Настраивает различные параметры и активирует дополнительные опции у системного браузера Internet Explorer.

Диспетчер задач. Отображает список запущенных процессов, позволяет управлять ими и просматривать дополнительные сведения.

Файлы и папки:

Анализатор дискового пространства. Сканирует данные на выбранных локальных дисках или папках и выводит информацию о размере каталогов, проценте занимаемого дискового пространства определенными типами файлов и т.д.

Разрезание и объединение файлов. Это утилита-архиватор, позволяющая разбивать файлы на архивы указанного пользователем размера, а затем вновь объединять их.

Быстрый поиск. Служит для поиска файлов и папок по их названию (в т.ч. с использованием маски) со значительно более высокой скоростью, чем это может делать «Проводник».

Сервис:

Сведения о системе. Выводит различную информацию об аппаратной и программной составляющей компьютера.

Резервное копирование реестра. Утилита создает «.reg» файл, который затем может быть использован для восстановления реестра.

Восстановление системных файлов. Запуск системной команды «SFC», которая служит для обнаружения отсутствующих или поврежденных файлов Windows и их последующего восстановления путем скачивания из интернета.

Резервное копирование системы. Запуск системной службы архивации данных для последующего архивирования программ, файлов и параметров Windows.

Восстановление системы. Запуск соответствующей службы Windows для отката состояния системы к точке восстановления.

Отмена изменений. То же, что и в предыдущем случае, только точки восстановления создаются самой программой Glary Utilities. Также пользователь может указать, результат работы каких именно модулей нужно будет отменять.

Предусмотренная в программе Glary Utilities функция «1-Кликом» позволяет создать список утилит, которые будут последовательно выполняться при запуске этой функции.