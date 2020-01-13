Программы для создания таблиц: бесплатные аналоги MS Excel

Электронные таблицы — один из наиболее востребованных форматов документов, использующийся в бухгалтерском деле и вообще во всех сферах, где требуется составление отчетов, смет расходов, ведомостей и т.д. Возможность автоматизации вычислений путем применения математических формул к размещенным в ячейках таблиц данным — еще одна причина популярности этого формата документов. Однако последнее (как и ряд других возможностей) зависит от функционала конкретной программы (табличного процессора), использующейся для создания/редактирования электронной таблицы.
Наиболее известным программным продуктом этого класса является Microsoft Excel. Но это далеко не единственная программа для создания электронных таблиц. Существуют и другие приложения, многие из которых (в отличие от того же Microsoft Excel) распространяются бесплатно. Рассмотри функционал четырех таких программ.
Р7-Офис
Начнем с отечественного программного продукта, каковым является офисный пакет Р7-Офис разработки АО «Новые коммуникационные технологии» (Нижний Новгород). В составе пакета — редакторы текста, презентаций и интересующий нас табличный редактор (процессор). Интерфейс Р7-Офис выполнен на русском языке, как и все справочные материалы к нему.
Данный офисный пакет поддерживается многими операционными системами. Помимо Windows (XP и выше) в этот список входят практически все отечественные ОС, как Astra Linux, Rosa Linux, РЕД ОС, системы семейства Аль и другие. К слову, Р7-Офис специально разработан для российского рынка и полностью соответствует требованиям, предъявляемым к госорганам по части использования ими программного обеспечения. Т.е. можно не волноваться о каких-либо «шпионских плагинах», «бэкдорах» и прочих «дырах», тайно пересылающих информацию в третьи страны или предоставляющих удаленный доступ к нашим компьютерам.
Теперь о самом редакторе таблиц. Сразу отметим возможность создания всех 3-х типов электронных документов (текстовых, табличных и презентационных) из единого окна. Тем, кто привык создавать документы именно таким образом (а не путем создания файлов в папках или на рабочем столе), данная точно функция окажется полезной.
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Еще не может не радовать вкладочный интерфейс. Разработчики избавили нас от необходимости работы с многочисленными окнами — сколько бы документов мы не открыли, они все будут компактно расположены в одном единственном окне (как в любом браузере). Более того, Р7-Офис позволяет в разных вкладках открывать разные типы документов — и таблицы, и тексты, и презентации.
Касательно функционала табличного процессора от Р7-Офис. Неискушенные пользователи не найдут каких-либо значимых отличий от того же Microsoft Excel. Все, что может понадобиться для создания, заполнения и оформления таблиц, а также для вставки в них всевозможных графических объектов (диаграммы, изображения, фигуры, надписи, формлы и т.д.) — все это здесь есть и расположено на привычной панели инструментов:
Конечно же, табличный редактор Р7-Офис поддерживает вычисления. Нужно ли посчитать простую сумму чисел в тысячах ячейках или выполнить сложнейшее интегрирование какой-нибудь тригонометрической функции, применить логическую функцию к значению ячеек или просто автоматически вписать дату в стандарте ISO — все это возможно, и далеко не только это:
Отдельно отметим функцию совместной работы с документами через удаленный облачный сервер, где, кстати, эти самые документы можно и хранить. Теперь, чтобы просматривать, редактировать, комментировать таблицы (как, впрочем, и любые другие документы) двум и более пользователям с разных концов страны не придется использовать всевозможные онлайн-редакторы от Гуглов, Яндексов и прочих IT-гигантов.
Еще одна особенность Р7-Офис — возможность подключения внешних плагинов. В сборку уже включено несколько полезных плагинов, например:
- Макросы. Позволяет создавать автоматизированные сценарии работы с таблицами. Для написания макросов используется синтаксис языка JavaScript.
- Фоторедактор. Плагин для редактирования вставляемых изображений. Также позволяет создавать свои изображения, для чего предусмотрены различные инструменты для рисования.
- YouTube. Этот плагин позволяет вставлять в документ ссылки на YouTube-видео, а затем и воспроизводить его прямо внутри программы.
- Переводчик. В качестве инструмента для перевода используется сервис «Яндекс.Переводчик».
- Подсветка кода. Если нужно вписать в таблицу исходных код на каком-нибудь языке программирования так, чтобы он был читабельным, этот плагин придется кстати.
Хорошая новость для тех, кому захочется расширить функционал Р7-Офис — плагины можно создавать самостоятельно. Это, конечно, требует навыков в программировании, но все же.
OpenOffice Calc
Calc — один из компонентов бесплатного офисного пакета OpenOffice. Это довольно легкий в освоении табличный процессор с широкими функциональными возможностями по обработке объемных массивов данных. В зависимости от поставленной задачи OpenOffice Calc может анализировать вводимые пользователем данные, вычислять их, сводить воедино данные с разных таблиц как в рамках одного листа, так и с разных листов, строить графики и диаграммы различных типов.
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Ключевые возможности табличного процессора OpenOffice Calc:
- OpenOffice Calc оснащен мощным модулем по работе с формулами (функциями). Специальный Мастер значительно облегчает задачи по формированию сложных функций, отображает описание параметров и вычисляет результат уже на этапе ввода данных. Кроме того, в OpenOffice Calc имеется возможность использования в формулах обычных слов (к примеру, "продажи — затраты ="). Всего пользователям предлагается оперировать с 12 категориями функций — математические, финансовые, логические, статические и т.д.
- Широкие возможности по копированию, вставке, удалению, фильтрации (в т.ч. с применением условий и масок автофильтров), выборке, подсчету и прочих действий над массивом данных.
- Поддержка связанных данных, благодаря чему возможна организация сложных вычислений с участием множества отдельных таблиц.
- Возможность вставки в таблицу данных из различных внешних источников, что, помимо прочего, позволяет создавать таблицы с обновляемыми данными.
- Благодаря возможности загрузки готовых шаблонов электронных таблиц из репозитория OpenOffice пользователи могут быстро решать шаблонные задачи вроде составления отчетов о проделанной работе, ведомостей по зарплатам и т.п.
- Форматирование стиля ячеек в зависимости от заданного условия (условное форматирование). Пользователь может задать до 3 условий форматирования.
- Автоматическое построение различных типов диаграмм и графиков на основании выбранных пользователем данных.
- Возможность совместного использования электронной таблицы. Владелец документа может легко интегрировать новые данные с помощью нескольких кликов. Эта функция совместной работы помогает избежать конфликтов редактирования.
- Сохранение документов в формате OpenDocument. Это основанный на XML формат, который потянет всем современным табличным процессорам, включая MS Excel.
- Открытие табличных документов множества форматов, включая LSX и XLSX.
- Поддержка сценариев (макросов) на языках OpenOffice Basic, Python и других.
- Возможность защиты ячеек, формул, структуры документа от случайных изменений.
- Автоматическая проверка орфографии на различных языках.
- Наличие разнообразных настроек и параметров печати и экспорта электронных таблиц.
По своим функциональным возможностям бесплатный табличный процессор OpenOffice Calc вполне соответствует таковым у MS Excel.
LibreOffice Calc
Проект офисного пакета LibreOffice является ответвлением от OpenOffice. Как и в случае с последним, LibreOffice Calc входит в состав LibreOffice и также распространяется совершенно бесплатно. По своему функционалу эти два табличных процессора примерно соответствуют друг другу.
Среди основных возможностей LibreOffice Calc отметим:
- Создание сложных формул и функций для автоматизации вычислений.
- Создание и открытие баз данных с возможностью организации, хранения и фильтрации массива данных.
- Создание динамических диаграмм различных типов, включая трехмерные.
- Поддержка макросов на языках Basic, BeanShell, Python и JavaScript.
- Открытие и редактирование табличных документов различных форматов, включая XLSX (в отличие от OpenOffice, LibreOffice Calc способен сохранять таблицы в формате MS Excel), HTML, CSV, PDF и PostScript.
- Различные режимы выделения ячеек, столбцов, строк.
- Выделение и редактирование нескольких смежных и не смежных листов одновременно.
- Широкие возможности по анализу информации в электронных таблицах, начиная от функций копирования и повторного использования данных, заканчивая автоматическим составлением промежуточных итогов на основе массива данных.
- Создание сводных таблиц с целью объединения, сопоставления и анализа больших массивов данных одного типа. При помощи сводных таблиц можно, к примеру, просматривать сводки исходных данных в соответствии с заданными условиями, создавать отчеты, производить выборку данных и т.д.
- Сортировка/упорядочивание ячеек в соответствии с заданными критериями. Сортировка может выполняться по нескольким критериям одновременно. Также в процесс упорядочивания данных можно подключать пользовательские фильтры выборки данных.
- Возможность скрытия столбцов и строк.
- Поддержка форматирования ячеек (цвета, шрифты, оформление границ и т.д.) по заданным условиям.
FreeOffice PlanMaker
FreeOffice PlanMaker — еще один достойный внимания аналог табличного процессора MS Excel. Как и две предыдущие программы, PlanMaker является бесплатным продуктом. Распространяется в качестве составной части офисного пакета FreeOffice. PlanMaker обладает всем необходимым функционалом для того, чтобы называться мощным и гибким табличным процессором.
Вычислительные возможности PlanMaker включают в себя:
- Наличие более 430 функций вычисления данных, включая ряд функций по обработке массивов и комплексных чисел.
- Множество вариантов форматирования чисел: денежные единицы, с фиксированным количеством знаком после запятой, с применением разделителей тысяч, проценты, дроби, дата, время и т.д.
- Наличие функций анализа данных: создание диапазона ячеек, группировка и сортировка данных по различным критериям, применения автофильтров и спецфильтров, ведение баз данных для итоговых сумм, усредненных значений, дисперсий и т.д.
- Наличие уникального бесконечного формата времени (к примеру, 21:00 + 6:00 = 27:00, а не 2:00).
- Функция интеллектуального заполнения ячеек последовательными/непоследовательными значениями.
- Возможность использования ссылок на другие файлы в качестве источников значений, формул и прочих данных.
- Автоматическое умножение, сложения и прочие математические операции.
Оформление электронных таблиц:
- Стили оформления ячеек позаимствованы у MS Excel 2019.
- Поддержка условного форматирования.
- Поворот, объединение, оформление границ, затенение ячеек.
- Оформление листов: добавление верхних/нижних колонтитулов в левой, центральной, правой частях листа, создание цветных вкладок, настройка размеров вкладок и т.д.
Разработчики FreeOffice PlanMaker довольно много внимания уделили работе с графикой:
- Наличие множества функций по работе с изображениями, включая возможность рисования и композиции прямо внутри документа с использованием различных автофигур.
- Импорт в таблицу изображений различных форматов.
- Возможность настройки яркости, контрастности и гаммы у импортированных/созданных изображений.
- Возможность заполнения рисунка или полотна для рисования цветными палитрами, готовыми узорами, градиентами и т.д.
- Создание соединительных линий между графическими изображениями, что позволяет строить разнообразные блок-схемы (для их построения даже предусмотрена большая библиотека символов).
- Применение типографических эффектов и многое другое.
Функции визуализации данных:
- Создание разнообразных (более 80 типов) диаграмм — гистограммы, столбчатые, круговые и прочие типы.
- Возможность индивидуального оформления диаграмм.
- Наличие множества визуальных эффектов для диаграмм: тени, прозрачность, свет и т.д.
- Построение трехмерных диаграмм с возможностью их вращения в 3D-пространстве в режиме реального времени.
Импорт, экспорт и печать документов:
- Возможность переноса документов между разными версиями FreeOffice PlanMaker и любыми поддерживающими данную программу операционными системами (Windows, Windows CE, Linux, FreeBSD) без потери точности вычислений.
- Открытие, редактирование и сохранение файлов (в т.ч. защищенных паролем) в форматах MS Excel с полной совместимостью с оригиналом.
- Импорт и экспорт таблиц в виде базы данных dBASE.
- Возможность создания PDF-файлов с тегами и закладками прямо в программе FreeOffice PlanMaker.
- Тонкие настройки печати с возможность предварительного просмотра.
Также отметим поддержку программой FreeOffice PlanMaker Юникода, наличие функции проверка орфографии на 58 языках (используются словари Hunspell) и автоматического переноса слов на 33 языках.
Calligra Sheets
Calligra Sheets — табличный процессор, включенный в состав бесплатного офисного пакета Calligra (ранее известного как KOffice). Это полнофункциональный редактор электронных таблиц, отличающийся, по заявлению разработчиков, высокой скоростью обработки больших массивов данных.
Ключевые особенности и функциональные возможности Calligra Sheets:
- Автоматические вычисления посредством использования формул и функций.
- Все необходимые операции над ячейками: выделение различными методами, копирование и вставка данных, автоопределение и переопределение вводимых данных (текст, числа, дата/время и т.д.).
- Быстрые математические вычисления путем простановки знака «=» в качестве первого символа в ячейки (как в MS Excel) с последующим автоматическим обновлением результата вычислений при изменении исходных данных.
- Различные способы сортировки и поиска данных в ячейках в соответствии с заданными пользователем критериями.
- Отображение среднего, минимального, максимального, суммарного значения "на лету" при выделении нескольких ячеек.
- Изменение формата данных в ячейках: текст, числа, денежные единицы, дроби, проценты, дата/время и т.д.
- Форматирование ячеек: шрифт, выравнивание, стили границ, цвет фона и др.
- Защита данных в ячейках от случайного редактирования.
- Возможность подключения к таблице внешних баз данных SQL.
- Создание электронных таблиц, защищенных паролем.