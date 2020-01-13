Программы для создания таблиц: бесплатные аналоги MS Excel

Электронные таблицы — один из наиболее востребованных форматов документов, использующийся в бухгалтерском деле и вообще во всех сферах, где требуется составление отчетов, смет расходов, ведомостей и т.д. Возможность автоматизации вычислений путем применения математических формул к размещенным в ячейках таблиц данным — еще одна причина популярности этого формата документов. Однако последнее (как и ряд других возможностей) зависит от функционала конкретной программы (табличного процессора), использующейся для создания/редактирования электронной таблицы.

Наиболее известным программным продуктом этого класса является Microsoft Excel. Но это далеко не единственная программа для создания электронных таблиц. Существуют и другие приложения, многие из которых (в отличие от того же Microsoft Excel) распространяются бесплатно. Рассмотри функционал четырех таких программ.

Р7-Офис

Начнем с отечественного программного продукта, каковым является офисный пакет Р7-Офис разработки АО «Новые коммуникационные технологии» (Нижний Новгород). В составе пакета — редакторы текста, презентаций и интересующий нас табличный редактор (процессор). Интерфейс Р7-Офис выполнен на русском языке, как и все справочные материалы к нему.

Данный офисный пакет поддерживается многими операционными системами. Помимо Windows (XP и выше) в этот список входят практически все отечественные ОС, как Astra Linux, Rosa Linux, РЕД ОС, системы семейства Аль и другие. К слову, Р7-Офис специально разработан для российского рынка и полностью соответствует требованиям, предъявляемым к госорганам по части использования ими программного обеспечения. Т.е. можно не волноваться о каких-либо «шпионских плагинах», «бэкдорах» и прочих «дырах», тайно пересылающих информацию в третьи страны или предоставляющих удаленный доступ к нашим компьютерам.

Теперь о самом редакторе таблиц. Сразу отметим возможность создания всех 3-х типов электронных документов (текстовых, табличных и презентационных) из единого окна. Тем, кто привык создавать документы именно таким образом (а не путем создания файлов в папках или на рабочем столе), данная точно функция окажется полезной.

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Еще не может не радовать вкладочный интерфейс. Разработчики избавили нас от необходимости работы с многочисленными окнами — сколько бы документов мы не открыли, они все будут компактно расположены в одном единственном окне (как в любом браузере). Более того, Р7-Офис позволяет в разных вкладках открывать разные типы документов — и таблицы, и тексты, и презентации.

Касательно функционала табличного процессора от Р7-Офис. Неискушенные пользователи не найдут каких-либо значимых отличий от того же Microsoft Excel. Все, что может понадобиться для создания, заполнения и оформления таблиц, а также для вставки в них всевозможных графических объектов (диаграммы, изображения, фигуры, надписи, формлы и т.д.) — все это здесь есть и расположено на привычной панели инструментов:

Конечно же, табличный редактор Р7-Офис поддерживает вычисления. Нужно ли посчитать простую сумму чисел в тысячах ячейках или выполнить сложнейшее интегрирование какой-нибудь тригонометрической функции, применить логическую функцию к значению ячеек или просто автоматически вписать дату в стандарте ISO — все это возможно, и далеко не только это:

Отдельно отметим функцию совместной работы с документами через удаленный облачный сервер, где, кстати, эти самые документы можно и хранить. Теперь, чтобы просматривать, редактировать, комментировать таблицы (как, впрочем, и любые другие документы) двум и более пользователям с разных концов страны не придется использовать всевозможные онлайн-редакторы от Гуглов, Яндексов и прочих IT-гигантов.

Еще одна особенность Р7-Офис — возможность подключения внешних плагинов. В сборку уже включено несколько полезных плагинов, например:

Макросы. Позволяет создавать автоматизированные сценарии работы с таблицами. Для написания макросов используется синтаксис языка JavaScript.

Фоторедактор. Плагин для редактирования вставляемых изображений. Также позволяет создавать свои изображения, для чего предусмотрены различные инструменты для рисования.

YouTube. Этот плагин позволяет вставлять в документ ссылки на YouTube-видео, а затем и воспроизводить его прямо внутри программы.

Переводчик. В качестве инструмента для перевода используется сервис «Яндекс.Переводчик».

Подсветка кода. Если нужно вписать в таблицу исходных код на каком-нибудь языке программирования так, чтобы он был читабельным, этот плагин придется кстати.

Хорошая новость для тех, кому захочется расширить функционал Р7-Офис — плагины можно создавать самостоятельно. Это, конечно, требует навыков в программировании, но все же.

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