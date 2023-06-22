Р7-Офис (Редакторы документов) — пакет офисных редакторов отечественной разработки от нижегородской компании АО «Новые коммуникационные технологии». В состав пакета включены три наиболее востребованных типа редакторов — текстовый (аналог Word), табличный (аналог Excel) и редактор презентаций (аналог PowerPoint).

Р7-Офис — условно-бесплатное программное обеспечение, которым можно пользоваться бесплатно в течение 30 дней. Для работы требуется компьютер под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32-бит или 64-бит).

Редактор документов Р7-Офис

Текстовый редактор Р7-Офис поддерживает редактирование электронных документов формата DOC/DOCX, DOTX, ODT, OTT, RTF, TXT, HTML, открытие (без возможности редактирования) файлов XPS, DjVu и EPUB, чтение и сохранение созданных документов в форматах PDF и PDF-А.

Текстовый реактор Р7-Офис обеспечивает пользователя всем необходимым функционалом для работы с электронными документами. Вот неполный их список:

Создание маркированных списков, полный спектр возможностей оформления стиля текста (шрифты, цвета, заголовки разных уровней и т.д.), настройка параметров листа (размеры, отступы, межстрочные интервалы, поля, ориентация и пр.).

Возможность вставки в документы различных объектов: изображения (включая возможность рисования), таблицы, диаграммы, фигуры, надписи, художественный текст (Text Art), математические формулы, спецсимволы, выпадающие списки, флажки (чекбоксы) и др.

Создание оглавлений, гиперссылок, сносок, колонтитулов, закладок.

Автоматическая проверка орфографии текстов на различных языках и многое другое.

Табличный редактор Р7-Офис

По части форматирования текста, вставке различных типов объектов, настройки параметров листов табличный редактор (процессор) Р7-Офис практически полностью идентичен функционалу текстового редактора. Приложение полностью совместимо с табличными файлами формата XLS/XLSX и ODS. Дополнительно предусмотрена поддержка форматов XLTX, OTS, CSV, PDF/PDF-A (только сохранение).

Предусмотрены и все характерные для табличных редакторов функции работы с электронными таблицами:

Форматирование ячеек и границ таблиц.

Выполнение вычислений.

Наличие отдельного модуля для поиска по ключевым словам и вставки математических формул и функций (здесь их более 300).

Возможность создания собственного набора часто используемых функций.

Наличие функций обработки больших массивов табличных данных — группировка, удаление дубликатов, различные методы сортировки и фильтрации, добавление в свободные таблицы и другие.

Редактор презентаций Р7-Офис

Редактор Р7-Офис полностью поддерживает создание и редактирование презентаций в формах PPTX, PPT и ODT. Дополнительно предусмотрена возможность их сохранения в формате PDF и PDF-A.

Функции форматирования текста редактора презентаций Р7-Офис аналогичны таковым у текстового редактора. То же касается и работы с графическими вставками, включая таблицы, формулы, диаграммы и т.д. Из собственных функций и возможностей редактора презентаций отметим:

Наличие множества готовых и возможность создания и сохранения собственных шаблонов слайдов.

Вставка в презентации аудио- и видеофайлов с возможностью их воспроизведения.

Показ слайдов в различных режимах, включая режим докладчика.

Тонкая настройка анимации показа слайдов (предусмотрено множество эффектов).

Добавление изображений не только их файлов, но и по прямым URL-ссылкам и др.

Общий функционал Р7-Офис, доступный для каждого редактора

В программе Р7-Офис предусмотрен функционал, который доступен из всех трех редакторов. В первую очередь — это возможность редактирования в одном окне всех трех типов документов, совместной работы с ними и использование плагинов, расширяющих функционал. Среди предустановленных плагинов отметим:

Встроенный редактор изображений с различным инструментарием, включая возможность наложения графических фильтров.

Модуль распознавания текста из изображений с поддержкой множества языков, включая русский.

Встроенный онлайн-переводчик текста (используется сервис «Яндекс.Переводчик»).

Модуль проверки информационного стиля текста при помощи онлайн-сервиса «Главред».

Модуль подсветки кода различных (более 25) языков программирования.

Редактор макросов.

Список плагинов можно расширить, в т.ч. и путем написания собственных (на официальном сайте разработчика имеется документация по их созданию).