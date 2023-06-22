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Р7-Офис

Р7-Офис

Пакет офисных редакторов для Windows

2,8 (33)
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Актуальная версия 2026.3.1.3296
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История изменений

Версия 2026.3.1.3296

Предыдущие версии (1)
  1. Версия 2026.1.2.1942

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Оценки программы

2,8

33 оценки Оценок пока нет

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Отзывы о Р7-Офис

1 отзыв

Игорь

Здравствуйте. Я так понимаю, что єто пробная версия (на 30 дней и ночей)?
Спасибо.