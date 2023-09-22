Как добавить новый плагин в «Р7-Офис»?

«Р7-Офис» является популярной офисной средой с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации, но у некоторых пользователей возникает вопрос: а возможно ли как-то нарастить функционал редактора? Отвечаем — можно. «Р7-Офис» имеет открытый программный интерфейс (API), благодаря чему сторонние разработчики могут без проблем написать своё собственное функциональное дополнение — плагин. Для них в интерфейсе редакторов системы есть отдельная вкладка, которая так и называется — «Плагины». В этом материале разберем, как добавить новый плагин в десктопные редакторы «Р7-Офис».

Шаг №1. Выбираем плагин

Для выбора нового плагина нужно зайти в специальный раздел на сайте «Р7-Офис».

Новых плагинов пока всего 7, но их разработка идет активно, так что коллекция в ближайшее время будет пополняться. Для примера. Попробуем установить плагин «Форматирование +», который является первым в подборке. Он предлагает интересные возможности:

Очистка колонтитулов во всех разделах (текстового документа);

Преобразование текста из английской раскладки в русскую и обратно (в документах всех типов);

Удаление лишних пробелов в тексте (в текстовых документах и презентациях);

Преобразование числа в строку «сумма прописью» или «число прописью» (в любых документах).

Функцией удаления лишних пробелов пользуется, наверное, каждый, кто работает с документами, поступающими извне. Вариант «форматирование пробелами», к сожалению, пока еще не изжит окончательно в массах не слишком продвинутых офисных работников, так что делать это приходится с помощью функции «Поиск и замена» (сочетание клавиш Ctrl+H), где в пункте «Найти» ставим два пробела, а в «Заменить» — один. И так несколько итераций, пока сдвоенные пробелы не будут устранены окончательно.

Также интересной кажется возможность преобразования между раскладками — иногда ведь бывает, что не сразу понимаешь, что печатаешь латиницей. А тут можно выделить кусок текста, нажать кнопку — и все готово.

Попробуем установить новый плагин.

Шаг №2. Переходим на сайт разработчика плагина и скачиваем его

В нашем случае идём на https://github.com/VNexsus/Doc_tools-plugin

Теперь прокручиваем страницу вниз, пока не увидим пункт «Как установить». Здесь есть ссылка на файлик с плагином, который нужно скачать, а также ссылка на официальную инструкцию по установке с сайта «Р7-Офис» (этот гайд на ней и основан).

Шаг №3.Скачиваем файл doc_tools.plugin. Нажимаем на ссылку, далее (важно!) выбираем пункт View raw. Сохраняем в удобное место.

Далее у нас есть два пути. Сначала первый, наиболее простой.

Способ №1: добавляем скачанный плагин в «Р7-Офис» В интерфейсе редактора «Р7-Офис» открываем вкладку «Плагины», а на ней — кликаем кнопку «Настройки». Откроется окошко, в котором есть пункт «Добавить плагин». Ура, на панели «Плагины» появилась новая кнопка. Проверим, работает ли автоматический перевод с русской раскладки на английскую. Набираем в русской раскладке Llorem ipsum, кликаем на значок нового плагина, а затем на иконку на боковой панели «Раскладка Ru>En» — ура, набранный текст на русском автоматически превратился в английский. Также мы проверили работоспособность функции удаления лишних пробелов. для этого мы взяли оригинальный пассаж, из которого был когда-то взять вечный Llorem Ipsum, и специально разбавили его лишними пробелами. Получилось так: А потом выделили текст и нажали соответствующую кнопочку на боковой панели плагина. Получилось так: Лишние пробелы пропали, как нетрудно заметить. Для полноты картины проверим еще и перевод цифры в число прописью. Цифру решили взять замысловатую и длинную: И вот как плагин справился: В общем, к функциональности вопросов нет.