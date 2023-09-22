Как добавить новый плагин в «Р7-Офис»?

«Р7-Офис» является популярной офисной средой с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации, но у некоторых пользователей возникает вопрос: а возможно ли как-то нарастить функционал редактора? Отвечаем — можно. «Р7-Офис» имеет открытый программный интерфейс (API), благодаря чему сторонние разработчики могут без проблем написать своё собственное функциональное дополнение — плагин. Для них в интерфейсе редакторов системы есть отдельная вкладка, которая так и называется — «Плагины». В этом материале разберем, как добавить новый плагин в десктопные редакторы «Р7-Офис».
Шаг №1. Выбираем плагин
Для выбора нового плагина нужно зайти в специальный раздел на сайте «Р7-Офис».
Новых плагинов пока всего 7, но их разработка идет активно, так что коллекция в ближайшее время будет пополняться. Для примера. Попробуем установить плагин «Форматирование +», который является первым в подборке. Он предлагает интересные возможности:
- Очистка колонтитулов во всех разделах (текстового документа);
- Преобразование текста из английской раскладки в русскую и обратно (в документах всех типов);
- Удаление лишних пробелов в тексте (в текстовых документах и презентациях);
- Преобразование числа в строку «сумма прописью» или «число прописью» (в любых документах).
Функцией удаления лишних пробелов пользуется, наверное, каждый, кто работает с документами, поступающими извне. Вариант «форматирование пробелами», к сожалению, пока еще не изжит окончательно в массах не слишком продвинутых офисных работников, так что делать это приходится с помощью функции «Поиск и замена» (сочетание клавиш Ctrl+H), где в пункте «Найти» ставим два пробела, а в «Заменить» — один. И так несколько итераций, пока сдвоенные пробелы не будут устранены окончательно.
Также интересной кажется возможность преобразования между раскладками — иногда ведь бывает, что не сразу понимаешь, что печатаешь латиницей. А тут можно выделить кусок текста, нажать кнопку — и все готово.
Попробуем установить новый плагин.
Шаг №2. Переходим на сайт разработчика плагина и скачиваем его
В нашем случае идём на https://github.com/VNexsus/Doc_tools-plugin
Теперь прокручиваем страницу вниз, пока не увидим пункт «Как установить». Здесь есть ссылка на файлик с плагином, который нужно скачать, а также ссылка на официальную инструкцию по установке с сайта «Р7-Офис» (этот гайд на ней и основан).
Шаг №3.Скачиваем файл doc_tools.plugin. Нажимаем на ссылку, далее (важно!) выбираем пункт View raw. Сохраняем в удобное место.
Далее у нас есть два пути. Сначала первый, наиболее простой.
Способ №1: добавляем скачанный плагин в «Р7-Офис»
В интерфейсе редактора «Р7-Офис» открываем вкладку «Плагины», а на ней — кликаем кнопку «Настройки». Откроется окошко, в котором есть пункт «Добавить плагин».
Ура, на панели «Плагины» появилась новая кнопка. Проверим, работает ли автоматический перевод с русской раскладки на английскую. Набираем в русской раскладке Llorem ipsum, кликаем на значок нового плагина, а затем на иконку на боковой панели «Раскладка Ru>En» — ура, набранный текст на русском автоматически превратился в английский.
Также мы проверили работоспособность функции удаления лишних пробелов. для этого мы взяли оригинальный пассаж, из которого был когда-то взять вечный Llorem Ipsum, и специально разбавили его лишними пробелами. Получилось так:
А потом выделили текст и нажали соответствующую кнопочку на боковой панели плагина. Получилось так:
Лишние пробелы пропали, как нетрудно заметить.
Для полноты картины проверим еще и перевод цифры в число прописью. Цифру решили взять замысловатую и длинную:
И вот как плагин справился:
В общем, к функциональности вопросов нет.
Способ №2: установка через папку плагинов
Альтернативный способ установки плагина — через специальную папку в месте установки «Р7-Офис».
Для примера возьмём другой плагин — «Кнопка со ссылкой». Он позволяет по нажатию соответствующей кнопки перейти в браузере, который у вас используется по умолчанию, на определённый адрес в сети. Какой именно адрес — мы можем настроить самостоятельно (по умолчанию открывается сайт «Р7-Офис»).
- Переходим на сайт разработчика, скачиваем файл с плагином.
- Далее создаем новую папку в каталоге sdkjs-plugins. Путь к этой папке варьируется в зависимости от того, какую операционку вы используете.
Если Windows — это %\Program Files\R7-Office\Editors\editors\sdkjs-plugins
Если Linux — это /opt/Р7/desktopeditors/editors/sdkjs-plugins/
Если Mac OS — /Applications/Р7.app/Contents/Resources/editors/sdkjs-plugins/
Пробуем установить на Windows
Создаём папку в этой директории. Важный момент — название папки должно быть не случайным. Чтобы узнать правильное, нужно распаковать скачанный файл с расширением .plugin как архив. Для этого можно сменить его расширение на .zip (путем переименования; или воспользоваться архиватором типа 7zip — он сам поймёт, что это архив). И, соответственно, разархивировать его. Среди распакованных файлов нас интересует файл config.json, который можно открыть с помощью «Блокнота». Если вы будете устанавливать другие плагины, всегда ищете файл с таким же именем —config.
Параметр GUID, по которому редактор «Р7-Офис» идентифицирует плагин — на третьей строчке. Копируем от одной фигурной скобки до другой. Создаем в каталоге плагинов sdkjs-plugins папку с таким именем.
После того как нужное имя уже скопировано и находится в буфере обмена, создаем просто «Новую папку», а затем нажимаем F2 и вставляем его.
После этого копируем содержимое распакованного архива с плагином в только что созданную папку.
Здесь же можно и настроить кнопку, определив адрес, который она будет открывать по нажатию. Для этого здесь есть файл url.json, который надо открыть с помощью блокнота. Далее нужно будет в нем поменять адрес ссылки. Кроме адреса и служебного форматирования данный файл практически ничего не содержит, так что можно просто поменять адрес ссылки на другой, и сохранить файл.
Проверяем результат:
Новый плагин появился в меню «Плагины». Нажмем кнопку?
Итак, плагин прекрасно работает, что и требовалось доказать.