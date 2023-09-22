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Инструкции 17.08.2023 5 минут

Как добавить новый плагин в «Р7-Офис»?

Инструкция со скриншотами по добавлению плагинов в «Р7-Офис»?

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

«Р7-Офис» является популярной офисной средой с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации, но у некоторых пользователей возникает вопрос: а возможно ли как-то нарастить функционал редактора? Отвечаем — можно. «Р7-Офис» имеет открытый программный интерфейс (API), благодаря чему сторонние разработчики могут без проблем написать своё собственное функциональное дополнение — плагин. Для них в интерфейсе редакторов системы есть отдельная вкладка, которая так и называется — «Плагины». В этом материале разберем, как добавить новый плагин в десктопные редакторы «Р7-Офис».

Шаг №1. Выбираем плагин

Для выбора нового плагина нужно зайти в специальный раздел на сайте «Р7-Офис».

Плагин Р7 Офис

Новых плагинов пока всего 7, но их разработка идет активно, так что коллекция в ближайшее время будет пополняться. Для примера. Попробуем установить плагин «Форматирование +», который является первым в подборке. Он предлагает интересные возможности:

  • Очистка колонтитулов во всех разделах (текстового документа);
  • Преобразование текста из английской раскладки в русскую и обратно (в документах всех типов);
  • Удаление лишних пробелов в тексте (в текстовых документах и презентациях);
  • Преобразование числа в строку «сумма прописью» или «число прописью» (в любых документах).

Функцией удаления лишних пробелов пользуется, наверное, каждый, кто работает с документами, поступающими извне. Вариант «форматирование пробелами», к сожалению, пока еще не изжит окончательно в массах не слишком продвинутых офисных работников, так что делать это приходится с помощью функции «Поиск и замена» (сочетание клавиш Ctrl+H), где в пункте «Найти» ставим два пробела, а в «Заменить» — один. И так несколько итераций, пока сдвоенные пробелы не будут устранены окончательно.

Также интересной кажется возможность преобразования между раскладками — иногда ведь бывает, что не сразу понимаешь, что печатаешь латиницей. А тут можно выделить кусок текста, нажать кнопку — и все готово.

Попробуем установить новый плагин.

Шаг №2. Переходим на сайт разработчика плагина и скачиваем его

В нашем случае идём на https://github.com/VNexsus/Doc_tools-plugin

github

Теперь прокручиваем страницу вниз, пока не увидим пункт «Как установить». Здесь есть ссылка на файлик с плагином, который нужно скачать, а также ссылка на официальную инструкцию по установке с сайта «Р7-Офис» (этот гайд на ней и основан).

Шаг №3.Скачиваем файл doc_tools.plugin. Нажимаем на ссылку, далее (важно!) выбираем пункт View raw. Сохраняем в удобное место.

doc_tools.plugin

Далее у нас есть два пути. Сначала первый, наиболее простой.

Способ №1: добавляем скачанный плагин в «Р7-Офис»

В интерфейсе редактора «Р7-Офис» открываем вкладку «Плагины», а на ней — кликаем кнопку «Настройки». Откроется окошко, в котором есть пункт «Добавить плагин».

Добавить плагин

Ура, на панели «Плагины» появилась новая кнопка. Проверим, работает ли автоматический перевод с русской раскладки на английскую. Набираем в русской раскладке Llorem ipsum, кликаем на значок нового плагина, а затем на иконку на боковой панели «Раскладка Ru>En» — ура, набранный текст на русском автоматически превратился в английский.

Включить плагин в Р7-Офис

Также мы проверили работоспособность функции удаления лишних пробелов. для этого мы взяли оригинальный пассаж, из которого был когда-то взять вечный Llorem Ipsum, и специально разбавили его лишними пробелами. Получилось так:

Включить плагин в Р7-Офис

А потом выделили текст и нажали соответствующую кнопочку на боковой панели плагина. Получилось так:

Включить плагин в Р7-Офис

Лишние пробелы пропали, как нетрудно заметить.

Для полноты картины проверим еще и перевод цифры в число прописью. Цифру решили взять замысловатую и длинную:

Включить плагин в Р7-Офис

И вот как плагин справился:

Добавить плагин в Р7-Офис

В общем, к функциональности вопросов нет.

Способ №2: установка через папку плагинов

Альтернативный способ установки плагина — через специальную папку в месте установки «Р7-Офис».

Для примера возьмём другой плагин — «Кнопка со ссылкой». Он позволяет по нажатию соответствующей кнопки перейти в браузере, который у вас используется по умолчанию, на определённый адрес в сети. Какой именно адрес — мы можем настроить самостоятельно (по умолчанию открывается сайт «Р7-Офис»).

  1. Переходим на сайт разработчика, скачиваем файл с плагином.
  2. Далее создаем новую папку в каталоге sdkjs-plugins. Путь к этой папке варьируется в зависимости от того, какую операционку вы используете.

Если Windows — это %\Program Files\R7-Office\Editors\editors\sdkjs-plugins

Если Linux — это /opt/Р7/desktopeditors/editors/sdkjs-plugins/

Если Mac OS — /Applications/Р7.app/Contents/Resources/editors/sdkjs-plugins/

Пробуем установить на Windows

Создаём папку в этой директории. Важный момент — название папки должно быть не случайным. Чтобы узнать правильное, нужно распаковать скачанный файл с расширением .plugin как архив. Для этого можно сменить его расширение на .zip (путем переименования; или воспользоваться архиватором типа 7zip — он сам поймёт, что это архив). И, соответственно, разархивировать его. Среди распакованных файлов нас интересует файл config.json, который можно открыть с помощью «Блокнота». Если вы будете устанавливать другие плагины, всегда ищете файл с таким же именем —config.

Параметр GUID, по которому редактор «Р7-Офис» идентифицирует плагин — на третьей строчке. Копируем от одной фигурной скобки до другой. Создаем в каталоге плагинов sdkjs-plugins папку с таким именем.

Добавление плагина в Р7-Офис

После того как нужное имя уже скопировано и находится в буфере обмена, создаем просто «Новую папку», а затем нажимаем F2 и вставляем его.

Добавление плагина в Р7-Офис

После этого копируем содержимое распакованного архива с плагином в только что созданную папку.

Добавление плагина в Р7-Офис

Здесь же можно и настроить кнопку, определив адрес, который она будет открывать по нажатию. Для этого здесь есть файл url.json, который надо открыть с помощью блокнота. Далее нужно будет в нем поменять адрес ссылки. Кроме адреса и служебного форматирования данный файл практически ничего не содержит, так что можно просто поменять адрес ссылки на другой, и сохранить файл.

Добавление плагина в Р7-Офис

Проверяем результат:

Плагин в Р7-Офис

Новый плагин появился в меню «Плагины». Нажмем кнопку?

Плагин в Р7-Офис

Итак, плагин прекрасно работает, что и требовалось доказать.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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Р7-Офис
Р7-Офис

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Обсуждение статьи

2 отзыва

Марина

как в р7 вставить другой файл прямо в документ

Анастасия

сделайте функционал скрытия текста для ссылок (аналог ctrl+shifr+H в word)