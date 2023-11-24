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Инструкции 24.11.2023 4 минуты

Как убрать нумерацию с отдельных страниц в документе «Р7-Офис»?

Инструкции со скриншотами, которые помогут убрать нумерацию с отдельных страниц в «Р7-Офис».

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Иногда при нумерации многостраничных документов необходимо убрать номер с отдельных страниц. Например, номера не должно быть на титульном листе. Также нумерация может мешать на листе с приложением в виде схемы или изображения. Проблема в том, что в редакторах обычно не предусмотрена специальная функция по удалению номера только на одной выбранной странице. Рассказываем, как убрать нумерацию с отдельных страниц в документе на примере текстового редактора «Р7-Офис».

Чтобы в текстовом редакторе «Р7-Офис» пронумеровать страницы нужно перейти во вкладку «Вставка», кликнуть на функцию «Колонтитулы», выбрать в меню пункт «Вставить номер страницы» и нажать на один из вариантов отображения номера.

Колонтитулы в Р7 Офис

Убрать нумерацию с первой страницы

Как правило, нумерация на первой странице не нужна в тех документах, в которых первый лист играет роль обложки. Например, дипломная работа, каталог, книга и тому подобное. Чтобы убрать номер на первой странице нужно:

1. Во вкладке «Вставка» кликнуть на «Колонтитулы» и выбрать пункт «Изменить верхний колонтитул» или «Изменить нижний колонтитул», в зависимости от варианта отображения номера.

Колонтитулы в Р7 Офис

2. На панели справа нажать на иконку «Параметры верхнего и нижнего колонтитулов». При наведении на неё курсора всплывает подсказка с названием.

Колонтитулы в Р7 Офис

3. В открывшемся меню в разделе «Параметры» проставить галочку возле подписи «Особый для первой страницы».

Колонтитулы в Р7 Офис

4. Номер с первой страницы будет удален и нумерация продолжится со второго листа.

нумерация страниц в Р7 Офис

При необходимости можно в любой момент изменить вариант отображения номера — вверху или внизу страницы, с выравниванием слева, справа или посередине. Сделать это можно во вкладке «Параметры верхнего и нижнего колонтитулов» на правой панели в разделе «Вставка номера страницы».

Удалить нумерацию с четных страниц

Если во вкладке «Параметры верхнего и нижнего колонтитулов» поставить галочку возле пункта «Разные для чётных и нечётных», то номер удалится с каждой четной страницы. При этом общий порядок нумерации сохранится, и будет выглядеть, как «1, [], 3, [], 5…».

Нумерация страниц Р7 Офис

Параметры «Особый для первой страницы» и «Разные для четных и нечетных страниц» можно сочетать. В этом случае на первых двух страницах нумерация отсутствует, а далее выглядит как «3, [], 4, [],5…».

Пронумеровать только нужные страницы

Если просто удалить порядковый номер в колонтитуле на нужной странице, то исчезнет вся нумерация в документе. Но способ пронумеровать страницы в желаемом порядке все же есть. Для этого можно указать номера вручную. Вот что необходимо сделать:

1. Открыть документ на нужной странице и создать пустую строку в том месте, где нужно добавить номер.

Нумерация страниц Р7 Офис

2. Перейти во вкладку «Вставка» к функции «Колонтитулы», выбрать пункт «Вставить номер страницы» и вариант «В текущей позиции». Затем нужное число необходимо написать в месте расположения курсора.

Нумерация страниц Р7 Офис

3. Добавленный номер можно выровнять посередине или по краю страницы. Для этого нужно перейти на вкладку «Главная», выделить номер и выбрать подходящую функцию выравнивания на верхней панели — по левому краю, посередине, по правому краю.

Нумерация страниц Р7 Офис

4. Для визуального отделения нумерации от основного текста можно изменить форматирование числа. Необходимо перейти на вкладку «Главная», выделить добавленный номер и на верхней панели выбрать функцию. При этом можно изменить шрифт и размер, использовать жирное выделение или курсив, изменение цвета шрифта или цветное выделение.

Нумерация страниц Р7 Офис

Аналогичным образом можно добавить нужный номер на любой другой странице. При этом последовательность цифр не связана и можно пронумеровать документ по своему усмотрению.

Начать нумерацию страниц с любого числа

В некоторых случаях может потребоваться нумерация страниц не с единицы, а с любого другого числа. Например, документ является продолжением другого файла и чтобы не путаться, нужно последовательно пронумеровать страницы. Для этого необходимо:

1. Пронумеровать документ в обычном порядке — на вкладке «Главная» с помощью функции «Колонтитулы» добавить номер страницы.

Колонтитулы в Р7 Офис

2. Перейти к редактированию колонтитула с номером страницы: «Главная» — «Колонтитулы» — «Изменить верхний/нижний колонтитул» — «Параметры верхнего и нижнего колонтитулов».

Колонтитулы в Р7 Офис

3. В разделе «Нумерация страниц» отметить пункт «Начать с…» и с помощью стрелочек выбрать нужный номер первой страницы. После этого нумерация изменится, и подсчет страниц начнется с выбранного числа.

Колонтитулы в Р7 Офис

Этим способом можно выбрать любое число, с которого начнется нумерация. Также в любое время последовательность можно изменить и вернуться к обычной нумерации. Для этого достаточно выбрать цифру 1 в пункте «Начать с…».

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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