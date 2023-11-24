Как убрать нумерацию с отдельных страниц в документе «Р7-Офис»?

Иногда при нумерации многостраничных документов необходимо убрать номер с отдельных страниц. Например, номера не должно быть на титульном листе. Также нумерация может мешать на листе с приложением в виде схемы или изображения. Проблема в том, что в редакторах обычно не предусмотрена специальная функция по удалению номера только на одной выбранной странице. Рассказываем, как убрать нумерацию с отдельных страниц в документе на примере текстового редактора «Р7-Офис».

Чтобы в текстовом редакторе «Р7-Офис» пронумеровать страницы нужно перейти во вкладку «Вставка», кликнуть на функцию «Колонтитулы», выбрать в меню пункт «Вставить номер страницы» и нажать на один из вариантов отображения номера.

Убрать нумерацию с первой страницы Как правило, нумерация на первой странице не нужна в тех документах, в которых первый лист играет роль обложки. Например, дипломная работа, каталог, книга и тому подобное. Чтобы убрать номер на первой странице нужно: 1. Во вкладке «Вставка» кликнуть на «Колонтитулы» и выбрать пункт «Изменить верхний колонтитул» или «Изменить нижний колонтитул», в зависимости от варианта отображения номера. 2. На панели справа нажать на иконку «Параметры верхнего и нижнего колонтитулов». При наведении на неё курсора всплывает подсказка с названием. 3. В открывшемся меню в разделе «Параметры» проставить галочку возле подписи «Особый для первой страницы». 4. Номер с первой страницы будет удален и нумерация продолжится со второго листа. При необходимости можно в любой момент изменить вариант отображения номера — вверху или внизу страницы, с выравниванием слева, справа или посередине. Сделать это можно во вкладке «Параметры верхнего и нижнего колонтитулов» на правой панели в разделе «Вставка номера страницы».

Удалить нумерацию с четных страниц Если во вкладке «Параметры верхнего и нижнего колонтитулов» поставить галочку возле пункта «Разные для чётных и нечётных», то номер удалится с каждой четной страницы. При этом общий порядок нумерации сохранится, и будет выглядеть, как «1, [], 3, [], 5…». Параметры «Особый для первой страницы» и «Разные для четных и нечетных страниц» можно сочетать. В этом случае на первых двух страницах нумерация отсутствует, а далее выглядит как «3, [], 4, [],5…».

Пронумеровать только нужные страницы Если просто удалить порядковый номер в колонтитуле на нужной странице, то исчезнет вся нумерация в документе. Но способ пронумеровать страницы в желаемом порядке все же есть. Для этого можно указать номера вручную. Вот что необходимо сделать: 1. Открыть документ на нужной странице и создать пустую строку в том месте, где нужно добавить номер. 2. Перейти во вкладку «Вставка» к функции «Колонтитулы», выбрать пункт «Вставить номер страницы» и вариант «В текущей позиции». Затем нужное число необходимо написать в месте расположения курсора. 3. Добавленный номер можно выровнять посередине или по краю страницы. Для этого нужно перейти на вкладку «Главная», выделить номер и выбрать подходящую функцию выравнивания на верхней панели — по левому краю, посередине, по правому краю. 4. Для визуального отделения нумерации от основного текста можно изменить форматирование числа. Необходимо перейти на вкладку «Главная», выделить добавленный номер и на верхней панели выбрать функцию. При этом можно изменить шрифт и размер, использовать жирное выделение или курсив, изменение цвета шрифта или цветное выделение. Аналогичным образом можно добавить нужный номер на любой другой странице. При этом последовательность цифр не связана и можно пронумеровать документ по своему усмотрению.