Сравнение «Р7-Офис» и Hancom Office

«Р7-Офис» — платформа российской разработки, в состав которой помимо редакторов офисных документов для работы с текстами, таблицами и презентациями входят также CRM, управление проектами, продвинутый календарь, корпоративный мессенджер, сервис видеоконференцсвязи, почта и платформа для создания корпоративной соцсети. Пользоваться «Р7-Офис» можно как на десктопе или сервере, так и в облаке — через любой браузер. А сервер можно развернуть и в собственной корпоративной сети, даже в закрытом контуре.

Офисные продукты Hancom — корейского происхождения, по функционалу это прежде всего офисные редакторы: никакого CRM, менеджера проектов и видеоконференций здесь нет. Но в плане офиса Hancom также заявлен как универсальное решение с отдельным приложением для работы с форматом PDF.

В процессе тестирования обнаружилась интересная штука с продуктами Hancom по поводу способов доставки. На сайте Hancom Office написано, что продукт доступен только в десктопной версии, однако позже выяснилось, что облачная версия тоже есть, однако интерфейс на русском языке недоступен. Это означает, что для командной, совместной работы в наших условиях (английский знают далеко не все) корейский продукт не очень подходит. Однако в виде приложений Hancom Office, по идее, вполне может составить конкуренцию десктопным редакторам «Р7-Офис», которые также доступны в виде отдельного пакета. Их мы и будем сравнивать.

Сравниваем интерфейсы «Р7-Офис» и Hancom Office Для начала взглянем на интерфейсы обоих решений — это даст представление в о возможностях наших офисов. «Р7-Офис» при запуске предлагает нам выбрать тип документа, который хотим создать — текст, таблицу или презентацию. По умолчанию документы разных типов открываются во вкладках одного и того же окна. В Hancom Office подход похож — запускаем приложение, выбираем тип редактора. Начать мы решили с текстового редактора. Угадайте, как он называется? Просто и без затей — Word. Встает немой вопрос — а что, так можно было? Как выглядит интерфейс «Р7-Офис» Как выглядит интерфейс Hancom Office В текстовом редакторе «Р7-Офис» всего 8 основных вкладок: «Файл», «Главная», «Вставка», «Макет», «Ссылки», «Совместная работа», «Вид» и «Плагины». Плюс в десктопной версии редакторов добавляется вкладка «Защита». В Hancom Office вкладок тоже 8: «Изменить», «Вид», «Вставить», «Формат», «Страница», «Рассылки», «Рецензирование» и «Инструменты». Вкладки в редакторах имеют стандартный набор инструментов. Остановимся на различиях. Так выглядит вкладка «Совместная работа» в «Р7-Офис» В «Р7-Офис» есть вкладка «Совместная работа», которая отвечает именно за неё. Пользователи «Р7-Офис» могут оставлять комментарии к документам, смотреть историю правок, совместно редактировать документы, а также настраивать режимы совместной работы. У Hancom в приложении таких возможностей нет. Также «Р7-Офис» имеет вкладку «Плагины». Там предустановлены такие сервисы как фоторедактор, сервис ЭЦП, распознаватель текста и др, в том числе присутствует возможность стилистической правки текста с помощью сервиса «Главред». Здесь же (в десктопной версии) можно защитить документ, например, подписав его с помощью ЭЦП. Юридически значимый документооборот возможен, ура. Hancom же с ЭЦП не дружит. Так выглядит вкладка «Плагины» в «Р7-Офис» У Hancom есть вкладка «Инструменты», где, помимо собственно инструментов для корейского офиса, оказалась почему-то проверка орфографии, словарь и др. Так выглядит вкладка «Инструменты» в Hancom Среди инструментов есть интересная штука — возможность подключить телефон с приложением Hancom Tools и надиктовывать текст в него. Но QR-код привел на страницу на корейском языке, а в Маркете Hancom Tools упорно не желали находиться. Нашелся пакет DOCS от того же Hancom, но как его можно состыковать с десктопным приложением, решительно неясно. Есть у Hancom и другие инструменты, например «Облачный буфер обмена» и «Интеллектуальный ввод», но как они работают, выяснить не удалось — при нажатии на кнопку ничего не произошло. Кстати, об орфографии: корейский Word почему-то слова с ошибками не подчеркивает, исправлений в контекстном меню не предлагает. Так что если вы хотите уделить внимание орфографии, придется делать это отдельной итерацией рабочего процесса, нажав кнопку «Орфография». Еще одна особенность Hancom — вкладка «Рассылки», по видимому, решающая задачи, аналогичные функционалу Mail merge в Microsoft Office. В десктопной версии редакторов «Р7-Офис» взаимодействие с почтой ограничено единственной кнопкой «Отправить» на вкладке «Плагины», которая предлагает немедленно подключиться к Outlook. Если у вас есть Outlook, наверное, это сработает.

Тесты на совместимость со сложными файлами: «Р7-Офис» vs Hancom Office И российский, и корейский редактор смотрятся достойно (если не считать момент с орфографией у Hancom). Остаётся вопрос — насколько исследуемые редакторы совместимы с файлами, уже присутствующими в нашем документообороте? Не секрет, что большинство из них — в формате OOXML (от Microsoft). При загрузке документа сложного формата в Hancom в некоторых местах автофигуры и диаграммы почему-то смешиваются друг с другом, и выглядит это, мягко говоря, «не очень». То есть без опасений переносить сложно отформатированные документы не выйдет. В «Р7-Офис» документ выглядит хорошо. Документ со сложным форматированием в Hancom отображается с ошибками В «Р7-Офис» с отображением этого же документа никаких проблем не возникло

А что в таблицах? Табличный редактор от Hancom называется Cell (хорошо, хоть не Excel). Интерфейс вполне типичный, в наличии имеются вкладки: «Начальная страница», «Вставить», «Разметка страницы», «Формулы», «Данные», «Рецензирование» и «Вид». Интерфейс табличного редактора «Р7-Офис» схож, отличается по сути лишь наличием вкладок «Совместная работа» (вместо «Рецензирования»), «Защита» (здесь можно зашифровать документ, подписать его с помощью ЭЦП и т. п. ) и «Плагины». Что до табличного функционала, то всё нужное рядовому, и даже продвинутому пользователю, есть у обоих систем. Сводные таблицы — есть, условное форматирование — есть, спарклайны и диаграммы тоже. Проверку на поддержку файла формата OOXML Hancom прошел. В целом, сложный документ выглядит в редакторе достойно, хотя наклонный текст в наклонной «ячейке» корейскому продукту не удался. Зато с диаграммами Hancom справился хорошо, если не считать небольшое смещение круговой. Однако во вкладке «Дополнительные возможности» «уехала» одна из картинок, а также пострадала вертикальная надпись. У «Р7-Офис» с этим же файлом никаких проблем при отображении не возникло. Файл формата OOXML Hancom открыл без проблем, хоть и с небольшими ошибками «Р7-Офис» открыл файл без единой ошибки

PDF и презентации В составе Hancom office для работы с файлами формата PDF есть отдельное приложение, с которым можно такой файл не просто посмотреть, но и изменить. В «Р7-Офис» такая возможность тоже есть: решение без проблем открывает любой файл PDF и может экспортировать его в формат. docx, в котором можно его изменить, в затем снова экспортировать PDF штатными средствами редактора. Наконец, и в «Р7-Офис», и в Hancom есть редакторы презентаций. Обе платформы поддерживают базовые функции создания и открытия файлов презентаций, анимацию и т. п.