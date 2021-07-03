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Чем открыть ODS — программы для открытия файлов формата ODS

Программы и онлайн-сервисы для открытия и редактирования ODS-файлов.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Файлы формата ODS (OpenDocument Spreadsheet или Электронная таблица OpenDocument) представляют собой электронные таблицы, аналогичные тем, с которыми работает известный табличный редактор (процессор) Microsoft Excel. Основная особенность этого формата заключается в том, что он открытый (свободный от всякого рода лицензионных ограничений). На данный момент файлы формата ODS могут открывать и редактировать множество программ, как платных, так и бесплатных. Кроме того, ODS-файлы могут быть просмотрены, а зачастую и отредактированы, при помощи онлайн-сервисов и даже специальных расширений для браузеров.

Microsoft Excel

Платная программа

Табличный процессор Excel стал поддерживать формат ODS, начиная с Microsoft Office 2007. Если на компьютере установлен офисный пакет данной версии или выше, то с его помощью можно будет открыть и отредактировать любые электронные таблицы в формате ODS (Excel и сам способен сохранять таблицы в этом формате).

Microsoft Excel

Но Excel поддерживает не все функции данного формата. Некоторые сохраненные в ODS-таблицах данные могут отображаться некорректно. Например, присутствуют проблемы при распечатке колонтитулов на страницах табличных документов ODS (они могут не отображаться на распечатанных листах). Также возможны ошибки и искажения в обработке специфических данных — формулы, диаграммы, метки и т.д.

Apache OpenOffice

Бесплатная программа

Apache OpenOffice (он же — просто OpenOffice или OpenOffice.org) — свободно распространяемый офисный пакет, способный работать с тремя основными форматами OpenDocument, куда помимо ODS, также относятся текстовые документы (ODT) и презентации (ODP). В отличие от Excel, Apache OpenOffice не имеет каких-либо проблем в обработке электронных ODS-таблиц, в каком бы приложении те не были созданы.

Apache OpenOffice

По заявлению разработчиков, офисный пакет Apache OpenOffice является полнофункциональным аналогом Microsoft Office по части работы с текстовыми и табличными документами, а также презентациями. Да, функций и удобств у него поменьше, но для простых пользователей и того, что есть — более чем достаточно.

Также отметим, что Apache OpenOffice не требователен к компьютеру — он способен работать даже в устаревших системах Windows XP.

LibreOffice

Бесплатная программа

LibreOffice — еще один свободно распространяемый офисный пакет. В его состав входит и табличный процессор, называющийся Calc. С его помощью можно создавать, просматривать и редактировать ODS-файлы без каких-либо ограничений (вообще, это основной формат, с которым работает LibreOffice Calc). Также предусмотрена возможность сохранения электронных таблиц в формате Microsoft Excel.

LibreOffice

По части функциональных возможностей, табличный процессор LibreOffice Calc примерно соответствует таковым у Apache OpenOffice.

Corel WordPerfect Office

Платная программа

Офисный пакет Corel WordPerfect Office и вовсе называют прямым конкурентом Microsoft Office. Модуль по обработке электронных таблиц здесь называется Quattro Pro. Табличный процессор из пакета Corel WordPerfect Office способен открывать, редактировать и сохранять все популярные форматы электронных таблиц, куда относится не только ODS, но и XLS/XLSX.

Corel WordPerfect Office

Офисный пакет Corel WordPerfect Office не во всем является аналогом такового от корпорации Microsoft. Он явно уступает своему конкуренту в плане удобства и современности пользовательского интерфейса (это относится и к табличному редактору Quattro Pro). Здесь он (интерфейс) выполнен в традициях, наверное, Windows XP. Впрочем, табличному редактору важно быть функциональным, а не красивым.

Р7-Офис

Платная программа

Р7-Офис — офисный пакет от отечественных разработчиков, поддерживающий открытие и редактирование электронных таблиц, текстовых документов и презентаций. Редактор способен работать и с интересующими нас ODS-файлами.

Р7-Офис

Отличается от того же Microsoft Excel тем, что здесь используется комбинированный пользовательский интерфейс, позволяющий в одном и том же окне (но в разных вкладках) открывать все три типа поддерживаемых программой электронных документов. По функциональным возможностям примерно соответствует OpenOffice и LibreOffice.

Онлайн-сервисы для просмотра ODS-файлов

При необходимости открытия ODS-файла «здесь и сейчас» без установки каких-либо программ на компьютер всегда можно воспользоваться одним из многочисленных онлайн-сервисов. Основной недостаток при их использовании — файлы придется загрузить на сервер. И здесь невозможно точно сказать, получит ли к ним доступ владельцы этого сервера. Словом, если открываемая электронная таблица содержит какие-то сверхсекретные данные, онлайн-сервисами лучше не пользоваться.

Открываем ODS в Яндексе и Google

Владельцы учетной записи в системе Яндекса или Google (а также и других подобных сервисах) могут легко просматривать содержимое ODS-таблиц  прямо в браузере, а при необходимости — редактировать и создавать их. В случае с Яндексом все, что требуется сделать — это:

  1. Загрузить ODS-файл на Яндекс.Диск (а можно даже отправить его самому себе на почтовый ящик во вложении).

Яндекс.Диск

  1. И кликнуть по нему два раза мышкой.

Яндекс.Диск

Примерно то же самое предстоит проделать и в случае с Google:

  • Открываем https://drive.google.com, нажимаем кнопку «Создать » для загрузки файла, затем кликаем по нему два раза мышкой (если он не отобразился в списке файлов, обновите страницу):

Google Drive

  • Это приведет к открытию окна просмотра содержимого ODS-файла.

Google Drive

  • Если его требуется отредактировать, нажимаем в верхней части окна по элементу «Открыть с помощью» и выбираем пункт «Google Таблицы»:

Google Drive

  • Редактируем файл.

Google Drive

Онлайн-сервис nsspot.net (просмотр ODS)

Возможность онлайн-сервиса nsspot.net позволяют пользователям просматривать (только просмотр без редактирования) содержимое всех основных форматов OpenDocument, включая и ODS-таблицы:

nsspot.net

  • Ознакомьтесь с содержимым таблицы.

Онлайн-сервис nsspot.net

Онлайн-сервис groupdocs.app (просмотр ODS)

Сервис groupdocs.app является практически полным аналогом предыдущего. Здесь также можно только просматривать содержимое электронных таблиц формата ODS:

  • Перейдите на страницу просмотра ODS-таблиц.
  • Перетащите ODS-файл в указанную область страницы или загрузите его, предварительно кликнув по этой области.

groupdocs.app

  • Готово.

Онлайн-сервис groupdocs.app

Онлайн-сервис Aspose (просмотр и редактирование ODS)

Если есть необходимость не только в просмотре, но и редактировании электронных таблиц ODS, можно воспользоваться сервисом Aspose. Доступный здесь табличный редактор напоминает тот, что используют в Яндексе и Google. Пользоваться сервисом просто:

  • Перейдите на страницу онлайн-редактора таблиц Aspose .
  • Перетащите ODS-файл в выделенную область страницы или кликните по ней, чтобы загрузить таблицу с компьютера. Название файла отобразится в центре страницы. После этого останется нажать кнопку «Edit Now»:

Aspose

  • Редактируем файл.

Онлайн-сервис Aspose

Расширения для просмотра ODS-таблиц в браузерах

Еще один удобный способ открытия и даже редактирования электронных ODS-таблиц — использование специальных расширений для браузеров. Приведем инструкции по установке и работе с одним из таких расширений, которое подходит для браузера Firefox, и Google Chrome (а также для всех Chromium-браузеров, включая Opera и Яндекс.Браузер).

В случае с Firefox плагин называется Excel XLS Editor, а в случае с Google Chrome — XLS Editor. Несмотря на название, данное расширение позволяет открывать и редактировать не только XLS, но и ODS-таблицы, а также кучу других форматов файлов.

Установка расширения Excel XLS Editor (XLS Editor)

Для установки Excel XLS Editor в Firefox выполните следующее:

Установка расширения Excel XLS Editor

Для установки XLS Editor в Google Chrome:

  • Перейдите по ссылке, которая ведет на страницу скачивания расширение с сайта «Интернет-магазин Chrome».
  • Нажмите кнопку «Установить».

Использование расширения Excel XLS Editor в браузере Firefox:

  • В правом верхнем углу окна браузера отобразится значок установленного расширения — кликните по нему, затем выберите в выпадающем меню пункт «File Manager»:

Excel XLS Editor

  • Перетащите ODS-файл в пустую область, где находится каталог «tmp», или кликните по ней правой кнопкой мыши и выберите в меню пункт «Загрузить файлы», после чего укажите путь к таблице на компьютере.

Excel XLS Editor

  • Загруженный файл отобразится рядом с папкой «tmp»

Excel XLS Editor

  • Кликните по нему два раза, чтобы открыть для просмотра или редактирования.

Excel XLS Editor

Использование расширения XLS Editor в браузере Google Chrome:

  • Кликните по значку расширения XLS Editor в правом верхнем углу окна браузера (возможно, что предварительно нужно будет нажать кнопку «Расширение» в виде кусочка пазла). Это приведет к открытию небольшого окна — нажмите в пустой области рядом с папкой «NewDocuments» правой кнопкой мыши и выберите пункт «Upload files» (или сразу перетащите файл сюда).

  • Кликните два раза по загруженному файлу.

XLS Editor

  • Готово.

XLS Editor

Отметим, что расширения вроде Excel XLS Editor (XLS Editor) представляют собой клиенты для работы с онлайн-сервисами. В данном случае это сервис OffiDocs. Но использование расширений делает процедуру открытия ODS-таблиц более удобным.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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