Чем открыть ODS — программы для открытия файлов формата ODS

Файлы формата ODS (OpenDocument Spreadsheet или Электронная таблица OpenDocument) представляют собой электронные таблицы, аналогичные тем, с которыми работает известный табличный редактор (процессор) Microsoft Excel. Основная особенность этого формата заключается в том, что он открытый (свободный от всякого рода лицензионных ограничений). На данный момент файлы формата ODS могут открывать и редактировать множество программ, как платных, так и бесплатных. Кроме того, ODS-файлы могут быть просмотрены, а зачастую и отредактированы, при помощи онлайн-сервисов и даже специальных расширений для браузеров.

Microsoft Excel Платная программа Табличный процессор Excel стал поддерживать формат ODS, начиная с Microsoft Office 2007. Если на компьютере установлен офисный пакет данной версии или выше, то с его помощью можно будет открыть и отредактировать любые электронные таблицы в формате ODS (Excel и сам способен сохранять таблицы в этом формате). Но Excel поддерживает не все функции данного формата. Некоторые сохраненные в ODS-таблицах данные могут отображаться некорректно. Например, присутствуют проблемы при распечатке колонтитулов на страницах табличных документов ODS (они могут не отображаться на распечатанных листах). Также возможны ошибки и искажения в обработке специфических данных — формулы, диаграммы, метки и т.д.

Apache OpenOffice Бесплатная программа Apache OpenOffice (он же — просто OpenOffice или OpenOffice.org) — свободно распространяемый офисный пакет, способный работать с тремя основными форматами OpenDocument, куда помимо ODS, также относятся текстовые документы (ODT) и презентации (ODP). В отличие от Excel, Apache OpenOffice не имеет каких-либо проблем в обработке электронных ODS-таблиц, в каком бы приложении те не были созданы. По заявлению разработчиков, офисный пакет Apache OpenOffice является полнофункциональным аналогом Microsoft Office по части работы с текстовыми и табличными документами, а также презентациями. Да, функций и удобств у него поменьше, но для простых пользователей и того, что есть — более чем достаточно. Также отметим, что Apache OpenOffice не требователен к компьютеру — он способен работать даже в устаревших системах Windows XP.

LibreOffice Бесплатная программа LibreOffice — еще один свободно распространяемый офисный пакет. В его состав входит и табличный процессор, называющийся Calc. С его помощью можно создавать, просматривать и редактировать ODS-файлы без каких-либо ограничений (вообще, это основной формат, с которым работает LibreOffice Calc). Также предусмотрена возможность сохранения электронных таблиц в формате Microsoft Excel. По части функциональных возможностей, табличный процессор LibreOffice Calc примерно соответствует таковым у Apache OpenOffice.

Corel WordPerfect Office Платная программа Офисный пакет Corel WordPerfect Office и вовсе называют прямым конкурентом Microsoft Office. Модуль по обработке электронных таблиц здесь называется Quattro Pro. Табличный процессор из пакета Corel WordPerfect Office способен открывать, редактировать и сохранять все популярные форматы электронных таблиц, куда относится не только ODS, но и XLS/XLSX. Офисный пакет Corel WordPerfect Office не во всем является аналогом такового от корпорации Microsoft. Он явно уступает своему конкуренту в плане удобства и современности пользовательского интерфейса (это относится и к табличному редактору Quattro Pro). Здесь он (интерфейс) выполнен в традициях, наверное, Windows XP. Впрочем, табличному редактору важно быть функциональным, а не красивым.

Р7-Офис Платная программа Р7-Офис — офисный пакет от отечественных разработчиков, поддерживающий открытие и редактирование электронных таблиц, текстовых документов и презентаций. Редактор способен работать и с интересующими нас ODS-файлами. Отличается от того же Microsoft Excel тем, что здесь используется комбинированный пользовательский интерфейс, позволяющий в одном и том же окне (но в разных вкладках) открывать все три типа поддерживаемых программой электронных документов. По функциональным возможностям примерно соответствует OpenOffice и LibreOffice.

Онлайн-сервисы для просмотра ODS-файлов При необходимости открытия ODS-файла «здесь и сейчас» без установки каких-либо программ на компьютер всегда можно воспользоваться одним из многочисленных онлайн-сервисов. Основной недостаток при их использовании — файлы придется загрузить на сервер. И здесь невозможно точно сказать, получит ли к ним доступ владельцы этого сервера. Словом, если открываемая электронная таблица содержит какие-то сверхсекретные данные, онлайн-сервисами лучше не пользоваться. Открываем ODS в Яндексе и Google Владельцы учетной записи в системе Яндекса или Google (а также и других подобных сервисах) могут легко просматривать содержимое ODS-таблиц прямо в браузере, а при необходимости — редактировать и создавать их. В случае с Яндексом все, что требуется сделать — это: Загрузить ODS-файл на Яндекс.Диск (а можно даже отправить его самому себе на почтовый ящик во вложении). И кликнуть по нему два раза мышкой. Примерно то же самое предстоит проделать и в случае с Google: Открываем https://drive.google.com, нажимаем кнопку «Создать » для загрузки файла, затем кликаем по нему два раза мышкой (если он не отобразился в списке файлов, обновите страницу): Это приведет к открытию окна просмотра содержимого ODS-файла. Если его требуется отредактировать, нажимаем в верхней части окна по элементу «Открыть с помощью» и выбираем пункт «Google Таблицы»: Редактируем файл. Онлайн-сервис nsspot.net (просмотр ODS) Возможность онлайн-сервиса nsspot.net позволяют пользователям просматривать (только просмотр без редактирования) содержимое всех основных форматов OpenDocument, включая и ODS-таблицы: Откройте в любом браузере данную страницу сервиса.

Нажмите кнопку «Обзор…» в центре страницы и выберите нужный файл. Ознакомьтесь с содержимым таблицы. Онлайн-сервис groupdocs.app (просмотр ODS) Сервис groupdocs.app является практически полным аналогом предыдущего. Здесь также можно только просматривать содержимое электронных таблиц формата ODS: Перейдите на страницу просмотра ODS-таблиц.

Перетащите ODS-файл в указанную область страницы или загрузите его, предварительно кликнув по этой области. Готово. Онлайн-сервис Aspose (просмотр и редактирование ODS) Если есть необходимость не только в просмотре, но и редактировании электронных таблиц ODS, можно воспользоваться сервисом Aspose. Доступный здесь табличный редактор напоминает тот, что используют в Яндексе и Google. Пользоваться сервисом просто: Перейдите на страницу онлайн-редактора таблиц Aspose .

Перетащите ODS-файл в выделенную область страницы или кликните по ней, чтобы загрузить таблицу с компьютера. Название файла отобразится в центре страницы. После этого останется нажать кнопку «Edit Now»: Редактируем файл.