9 полезных лайфхаков при работе с документами «Р7-Офис»

Пользователи часто работают с разными документами, однако не всегда знают обо всех «фишках», которые могут существенно упростить работу. В этой статье рассмотрим девять лайфхаков при работе с редакторами документов, таблиц и презентаций «Р7-Офис».

Лайфхак №1. Сделать файлы совместимыми с более старыми версиями MS Word При работе с документами часто возникает необходимость отправлять файлы коллегам или знакомым, у которых может быть установлены устаревшие версии редакторов документов, например, Word 2003. У таких пользователей полученные файлы могут неправильно отображаться. Чтобы решить эту проблему и обеспечить совместимость с предыдущими версиями MS Word, нужно выполнить следующую инструкцию: Открыть нужный документ в «Р7-Офис». В главном меню перейти на вкладку «Файл». В открывшемся окне выбрать пункт «Дополнительные параметры». Поставить галочку напротив строки «Сделать файлы совместимыми с более старыми версиями MS Word при сохранении как DOCX». Нажать кнопку «Применить», чтобы сохранить настройки. В итоге проблема совместимости будет устранена – файл можно будет сохранять стандартным способом в формате DOCX. А при открытии его в старых версиях MS Word, все элементы и форматирование будут отображаться корректно.

Лайфхак №2. Автоматически вставить дату в документ В документ можно вставлять актуальную дату, которая будет автоматически обновляться при открытии или печати файла. Это удобно использовать для создания различных отчетов, протоколов, договоров и других документов, в которых требуется отображать текущую дату. Для вставки даты необходимо выполнить следующие действия: Поместить курсор в соответствующее место документа, куда необходимо вставить дату. Перейти во вкладку «Вставка». Выбрать раздел «Дата и время». В открывшемся окне можно: настроить язык отображения даты;

выбрать подходящий формат отображения из нескольких вариантов;

если нужно, чтобы дата автоматически обновлялась, поставить соответствующую галочку;

установить выбранный формат по умолчанию. После установки всех настроек надо нажать «ОК». В указанном месте появится дата в выбранном формате, и она будет автоматически обновляться при каждом открытии или печати документа.

Лайфхак №3. Добавить таблицу в документ Таблицы часто используются в разных документах для структурированного представления данных. Чтобы вставить таблицу, необходимо: Поместить курсор в то место документа, куда нужно вставить таблицу. Перейти в меню «Вставка» и выбрать раздел «Таблица». В диалоговом окне указать курсором количество столбцов и строк для создаваемой таблицы. В итоге таблица появится в указанном месте документа. После вставки таблицу также можно отредактировать: добавить или удалить строки/столбцы, изменить размер ячеек и другие параметры по необходимости.

Лайфхак №4. Добавить колонтитулы Колонтитулы в документах позволяют добавлять повторяющуюся информацию в верхней или нижней части каждой страницы. Например, это может быть название документа, дата, номер страницы и прочие данные. Чтобы вставить колонтитулы, нужно выполнить следующие действия: Открыть меню «Вставка» и выбрать раздел «Колонтитулы». По умолчанию пустые колонтитулы присутствуют во всех документах. Поэтому, чтобы их добавить, нужно выбрать пункт «Изменить колонтитул» (верхний или нижний). Следующим шагом необходимо ввести желаемый текст, дату, номер страницы и другое содержимое. При необходимости можно настроить параметры – выравнивание, шрифт, размер и т.д. Колонтитул форматируется точно так же, как обычный текст. Для вставки номера и количества страниц в меню доступны соответствующие специальные колонтитулы. Чтобы сохранить колонтитулы достаточно два раза кликнуть мышкой в любом месте документа или на клавиатуре нажать кнопку «Esc». Теперь указанная информация будет автоматически добавлена в колонтитулы каждой страницы документа. При необходимости их можно отредактировать.

Лайфхак №5. Как добавить символ Помимо стандартных символов из клавиатуры, в документы «Р7-Офис» можно вставлять различные специальные символы. Например, математические знаки, валюты, эмодзи и прочие. Чтобы вставить символ, необходимо: Поместить курсор в нужное место документа. Перейти в меню «Вставка» и выбрать раздел «Символ». В открывшемся окне найти нужный символ или знак. С помощью выпадающего меню «Набор» можно отобразить символы по определенным категориям. Также здесь есть отдельная вкладка «Специальные символы». При необходимости есть возможность изменить шрифт символа. Чуть ниже можно выбрать символ из списка ранее использованных или найти нужный знак с помощью поиска по коду Юникод. Для вставки символа нужно нажать кнопку «Вставить». Вставленный символ будет отображаться в выбранном шрифте и размере, его можно копировать и форматировать как обычный текст.

Лайфхак №6. Как выделить большой кусок текста в документе При работе с объемными документами часто требуется выделять сразу несколько абзацев или целые страницы текста, например, чтобы скопировать или отформатировать их. Делать это построчно долго и неудобно. Чтобы быстро выделить несколько абзацев или целых страниц нужно выполнить следующие действия: Установить курсор в начало фрагмента, который нужно выделить. Прокрутить мышкой или опустить страницу до того места, где нужный фрагмент заканчивается. Нажать клавишу Shift, и, удерживая ее, кликнуть мышью в конце этого фрагмента. В итоге весь текст между начальной и конечной позицией курсора будет выделен. Теперь с выделенным фрагментом можно выполнить нужные действия – скопировать, отформатировать и прочее. Этот прием позволяет быстро и удобно выделять большие фрагменты текста в документах за одно действие вместо построчного выделения.

Лайфхак №7. Как вставить новую страницу в документ При работе с многостраничными документами также возникает необходимость добавить новую страницу внутри существующего текста. Вместо того, чтобы нажимать клавишу Enter до тех пор, пока текст не «съедет» на следующую страницу, можно воспользоваться более удобным способом. Чтобы вставить «разрыв страницы» и добавить новый лист, выполните такую инструкцию: Поместите курсор в то место, за которым должна начинаться новая страница. Нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter (для Windows) или Command+Enter (для macOS). В итоге будет вставлен разрыв страницы и добавлен новый лист в указанном месте. Таким образом, не «пробивая» текстом лишние страницы, можно быстро и просто добавить новый лист там, где он нужен. Это более профессиональный и правильный способ, чем многократные нажатия клавиши Enter. Основное удобство заключается в том, что можно будет добавлять текст перед разрывом страницы не «сдвигая» при этом все последующие части документа.

Лайфхак №8. Как добавить флажок Флажки или чекбоксы в документах удобно использовать для создания контрольных списков, опросников, анкет и других форм, где нужна возможность отмечать пункты. Чтобы добавить флажок нужно пройти такие шаги: Поместить курсор в нужное место документа. В главном меню перейти во вкладку «Вставка». Открыть раздел «Элементы управления содержимым» и выбрать пункт «Флажок». В результате флажок появится в выбранном месте. При необходимости таким же образом их можно вставлять в любом количестве или просто копировать. После вставки флажок можно форматировать как обычный текст – перемещать, менять шрифт, размер, цвет и т.д. При нажатии мышью флажок будет отмечаться или сниматься.