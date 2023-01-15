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OpenOffice

OpenOffice

Бесплатный пакет офисных программ

2,9 (18)
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Актуальная версия 4.116.9816
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История изменений

Версия 4.116.9816

  • Исправлены вылеты при работе с файлами Microsoft Drawing (старый бинарный формат).
  • Обновлены важные библиотеки – OpenSSL (безопасность) и curl (сетевые операции).
  • Функция «Сохранить как DocBook» – теперь работает на Windows 7 и 10 (раньше могла не работать).
  • Обновлены английские словари (проверка орфографии).
  • Обновлены логотипы программы.
  • Исправлены ошибки безопасности – настоятельно рекомендуют обновиться с версии 4.1.5 или раньше.

Для Windows отдельно. Если у вас 64-битная Windows и Java 8 выдаёт предупреждение о неисправности – нужно установить пакет Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable.

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Оценки программы

2,9

18 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о OpenOffice

4 отзыва

диана

Пишет, что ошибка и файл не найден

SoftSalad

Проверили - программа скачивается корректно. Попробуйте еще раз.

Сергей

Пользуюсь электронными таблицами.Программа хорошая, но желательно иметь краткую инструкцию по её использованию.

Сергей

Только установил. Оценить смогу только после начала использования.