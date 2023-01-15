OpenOffice — офисный пакет, самый популярный аналог MS Office. С помощью бесплатного пакета можно загружать и редактировать документы, таблицы и презентации (есть поддержка форматов Word, Excel, Powerpoint и других).

Состав пакета OpenOffice

Writer (текстовый процессор и редактор HTML).

Calc (электронные таблицы).

Draw (графический редактор).

Impress (система презентаций).

Редактор формул.

Модуль доступа к данным.

Пакет программ OpenOffice развивается на протяжении 20 лет и предоставляет весь необходимый функционал для редактирования и распечатки текстов, обработки таблиц, создания и редактирования презентаций, работы с математическими формулами и работы с базами данных. По своим возможностям OpenOffice сопоставим с известным MS Office.

Интерфейс OpenOffice использует классические каноны офисных пакетов, поэтому пользователи с лёгкостью переходят на OpenOffice. Иконки различных функций также напоминают те, что используются в других офисных редакторах. Все настройки и надписи переведены на русский язык. При этом использовать OpenOffice можно совершенно бесплатно.

Преимущества OpenOffice

Преимущество OpenOffice очевидно — за программу не нужно платить. При этом сроки использования пакета неограничены.

Для обеспечения максимальной безопасности OpenOffice использует при стандартных настройках форматов файлов, который подтверждён стандартом ISO. Исходный код офисного пакета открыт для разработчиков.

OpenOffice обладает совместимостью с другими офисными пакетами и форматами файлов. Документ, созданный в Microsoft Office, будет корректно открыт в OpenOffice, даже если в файле используется сложное форматирование.

Условия использования очень просты и понятны. Работа со всеми компонентами офисного пакета не требуют никаких вложений, поэтому многие предприниматели по всему миру используют именно этот офисный редактор для экономии средств.

Русские версии офисных программ OpenOffice полностью бесплатные и совместимы со всеми версиями Windows (от XP до 10, на 32 и 64-битных разрядностях).