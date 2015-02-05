В данном списке представлены программы для замены OpenOffice. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на OpenOffice, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены OpenOffice.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на OpenOffice, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены OpenOffice. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на OpenOffice, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 14 программ
Версия 26.8.1.1
Комплекс офисных программ для работы с документами, таблицами, базами данных
Версия 2026.3.1.3296
Пакет офисных редакторов для Windows
Версия 12.2.0.18911
Программа для создания и редактирования текстовых документов различных форматов
Версия 0.97.2
Программа для построения диаграмм и блок-схем
Версия 1.0.5.0
Программа для работы с электронными таблицами
Версия 2024.125.804.0
Пакет офисных программ
Версия 1.6.0.21
Программа для создания презентаций
Версия 3.3.2
Программа для редактирования документов RTF, DOC, DOCX, COD и TXT
Версия 1
Пользуйтесь Office где угодно и когда угодно!
Версия 2013
Текстовый редактор для обработки документов
Версия 1.0
Офисные приложения
Версия 1
Пакет офисных программ
Версия 2016
Редактор таблиц, диаграмм и формул
Версия 2013
Создание и редактирование баз данных