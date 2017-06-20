Microsoft Office 365 – набор веб-сервисов корпорации Майкрософт, предлагающий онлайн доступ к некоторым программам Microsoft Office. Особенность пакета состоит в том, что у пользователя нет необходимости устанавливать программное обеспечение на свой компьютер – достаточно приобрести облачную версию.

Облачный пакет программ Microsoft Office 365 включает такие популярные и необходимые приложения, как Word, Excel, Access, OneNote, PowerPoint и другие.

Необходимость разработки облачной версии офисных программ возникла у Microsoft в связи с конкуренцией с Google Apps. Пакет Microsoft Office 365 поставляется в пяти вариантах: для дома, учебных заведений, малого бизнеса, корпоративный и профессиональный плюс.

Требуется ПК под управлением Windows 7 или Windows 8 и подключение к Интернету.