XLSX+ — программа для работы с электронными таблицами разных форматов. Позволяет просматривать и редактировать файлы с расширениями XLSX, XLS, ODS, VOR, XML, SLK и др. Утилита бесплатна и совместима с Windows 10 и 11 (32 и 64 бит).

С помощью XLSX+ можно применять весь базовый функционал, необходимый для работы с электронными таблицами. Программа основана на свободном редакторе LibreOffice Calc. Доступно большое количество языков, в том числе русский и английский.

Возможности XLSX+

XLSX+ имеет большое количество функций для создания новых и редактирования существующих электронных таблиц разных форматов. Приложение бесплатно предоставляет основные возможности, необходимые для работы. В утилите присутствует все, что нужно для базовой и более профессиональной настройки таблиц.

Программа поддерживает использование формул и сортировки, настройку ячеек, изменение шрифтов и многие другие возможности, которые используются для электронных таблиц.

Как пользоваться XLSX+?

При запуске XLSX+ открывается окно с выбором нужной опции: редактирование существующего файла или создание нового. После определения типа запуска открывается основное окно программы с электронной таблицей.

Кнопки, необходимые для доступа к функционалу, размещены на верхней панели инструментов. Над ней располагается меню с другими опциями и настройками. В нижней части окна находится строка с выбором листа таблицы и сведениями о тексте, содержащемся в ней.

Поддерживаемые форматы

Одно из главных преимуществ XLSX+ - поддержка большого количества форматов таблиц. Для просмотра, изменения и сохранения доступны не только коммерческие, но и свободные расширения OpenDocument. Среди основных поддерживаемых форматов стоит отметить следующие:

Microsoft Excel (XLSX, XLS, XLT, XLW и другие)

OpenDocument (ODS, OTS)

Excel XML (XML)

RTF

Pocket Excel (PXL)

dBASE (DBF)

Поддержка свободных форматов OpenDocument реализована полноценно, так как утилита базируется на популярном открытом пакете LibreOffice и включает в себя дополнительные опции.

XLSX+ — функциональное приложение, позволяющее полноценно работать с электронными таблицами типов XLSX, XLS и ODS, открывать, просматривать, редактировать и сохранять их с возможностью выбрать нужный формат файла. Программа может стать удобной альтернативой платным решениям, таким как Microsoft Excel.