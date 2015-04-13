Trio Office — функциональный офисный пакет, включающий в себя несколько программ для работы с документами разных форматов. Позволяет просматривать, создавать и редактировать текст, электронные таблицы, презентации, базы данных и математические формулы. Основной функционал бесплатен, однако некоторые дополнительные возможности предоставляются по подписке.

Офисный пакет работает на Windows 10 и 11 (32 и 64 бит). Поддерживается множество языков интерфейса, в том числе русский, а также большое количество форматов файлов для сохранения, просмотра и редактирования. Продукт основан на популярном свободном пакете LibreOffice.

Состав пакета Trio Office

При установке Trio Office инсталлируются сразу все его компоненты, необходимые для работы:

Writer. Текстовый процессор с обширным функционалом для печати документов, аналог Microsoft Word

Calc. Редактор электронных таблиц с поддержкой формул, фильтров, сортировки и других возможностей, аналог MS Excel

Impress. Утилита для создания презентаций в форматах PPTX, PPT и ODP, аналог Microsoft PowerPoint

Base. Приложение для работы с реляционными базами данных, имеет большое количество функций и настроек, выступает в роли аналога Microsoft Access

Math. Редактор математических формул с возможностью их сохранения

После запуска Trio Office можно выбрать, какой из компонентов требуется открыть. Выбранная утилита запустится и станет доступной к использованию.

Возможности

Trio Office позволяет работать как с популярными коммерческими форматами документов от Microsoft, так и с их свободными аналогами. Среди основных поддерживаемых расширений файлов:

Текстовые документы DOCX, ODT, DOC, ADW

Электронные таблицы XLSX, XLS, ODS

Презентации ODP, PPTX, PPT

Так как Trio Office основан на LibreOffice, в нем особенно качественно реализована поддержка открытых форматов OpenDocument, таких как ODP, ODT, ODS и др.

Дополнительные функции

Разработчик также предоставляет ряд дополнительных функций, доступных только по подписке. К ним относятся печать документов, шаблоны для их создания, вставка медиа (таблиц, форм, изображений) на страницы, экспорт (сохранение) файлов в PDF и EPUB, полное отсутствие рекламы и круглосуточная техническая поддержка по любым вопросам, связанным с Trio Office.

Преимущества Trio Office

Trio Office — бесплатное решение для работы с документами, которое может выступить удобным и функциональным аналогом Microsoft Office и другим платным офисным пакетам. С помощью набора программ можно быстро создавать и редактировать тексты, таблицы, презентации, формулы и базы данных для разных целей, сохраняя их в любом из множества доступных форматов.