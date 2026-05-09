Libreoffice — офисный пакет для работы с текстовыми, графическими, табличными и другими файлами. Программный пакет полностью бесплатный, что делает его одним из лучших аналогов Microsoft Office.
В феврале 2024 года вышло глобальное обновление под названием 24.02. Теперь версии будут называться соответственно дате их выхода.
Состав офисного пакета Libre Office
В целом программное обеспечение походе на продукт Microsoft Office. В утилите можно найти следующие редакторы:
- Текстовый редактор Writer — аналог Word.
- Табличный редактор Calc — аналог Excel.
- Редактор презентаций Impress — PowerPoint.
- Векторный редактор Draw — в MS Office нет похожей утилиты, это приложение для работы с векторной графикой.
- Редактор формул Math — в MS Office это реализовано как элемент Equation.
- Система управления базами данных Base — БД типа Access.
Что нового в LibreOffice?
Изменения в новой версии преимущественно коснулись редакторов Writer, Impress и Calc. Были добавлены дополнительные возможности и улучшено ядро программы.
Новые функции Writer
Разработчики внесли изменения в текстовый редактор Writer программы LibreOffice 24.02. Пользователям дали возможность работать с разными стилями в комментариях. Выбранный стиль можно применить и ко всему документу сразу.
Провели оптимизацию плавающих страниц в редакторе. Была улучшена отрисовка таблиц, добавлено обтекание текстом всех таблиц. Пользователям стали доступны:
- Свертывание вложенных секций.
- Скрытие секций из контекстного меню.
- Расширенный интерфейс программы.
- Возможность группировки комментариев.
- Возможность перемещения связываемых элементов посредством drag&drop из интерфейса навигации в выделенный блок текста (теперь из этого куска можно создать гиперссылку).
Разработан новый алгоритм разрыва строк. Он стилизован под Microsoft Word 2013. Отсутствуют пробелы, слова в строках красиво выровнены.
Новые функции Calc
В редактор Calc было внесено немного изменений:
- Добавление поля для поиска по списку функций.
- Возможность предпросмотра выставленных шрифтов.
- Установка зацикливания операций через горячие клавиши.
- Теперь пользователи смогут выделять строки и столбцы ячейки, в которой работают.
Новые функции Impress
В редакторе Impress были расширены настройки слайд шоу. Появился переключатель показа навигационной панели. Кнопки удаленного управления, ведущего презентацию разработчики перенесли из каталога «Tools» в параметры слайд шоу.
В шаблоны добавлены:
- Заглушки.
- Оптимизация форматирования.
- Улучшение совместимости с форматом ODF.
Теперь стало возможным импортировать TIFF-файлы со множеством страниц в редактор Draw. Разработчики добавили возможность размещать каждую из страниц файла на отдельном листе на весь экран.
Новые функции редактора формул Math
Был изменен редактор формул Math. Теперь в нем можно изменять шрифты, вставлять специальные символы. Для вставки новых символов нужно использовать каталог «Tools» с вкладкой «Special Character». Стало возможным редактировать формулы в визуальном режиме.
Другие глобальные изменения
- По умолчанию были добавлены функции сохранения данных для восстановления информации в случае сбоев. За эти действия отвечают настройки «Save AutoRecovery information» и «Always create backup copies». Пользователь может найти их в каталоге «Tools», во вкладке «Options». Ему нужно будет перейти в папку с одноименным названием LibreOffice и отметить эти настройки в разделе «Paths».
- Разработчики оптимизировали импорт файлов в библиотеке «Orcus».Была добавлена поддержка импорта строк с разметкой (rich-text) из XML-формата Excel 2003.
- Вместо упрощенной разметки VML теперь можно использовать нарисованный фигуры в формате Drawing ML. ODF документы можно по новому шифровать для лучшего сокрытия метаданных. Шифровка осуществляется через AES-GSM и хеш-Argon2id.
- Добавлено расширение SVG OOXML. Оно позволяет использовать векторные изображения при импорте и экспорте OOXML. Для качественной процедуры импорта файлов в OOXML были оптимизированы верхние и нижние колонтитулы файла.
- Добавлена и расширена функция Accessibility. Ее используют люди, имеющие проблемы со зрением. Теперь можно использовать темную тему для работы в вечером или в затемненном помещении.