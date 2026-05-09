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LibreOffice

Комплекс офисных программ для работы с документами, таблицами, базами данных

2,8 (34)
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Актуальная версия 26.8.1.1
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История изменений

Версия 26.8.1.1

Предыдущие версии (1)
  1. Версия 26.8.0.3
    • Добавлены импорт и экспорт документов в формате Markdown.
    • В Writer и Calc добавлены соединительные линии между объектами; в Calc ими можно визуально связывать ячейки.
    • Ускорены экспорт EPUB, прокрутка документов, экспорт SVG с растровыми изображениями и работа с 3D-диаграммами.

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Оценки программы

2,8

34 оценки Оценок пока нет

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