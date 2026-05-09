Libreoffice — офисный пакет для работы с текстовыми, графическими, табличными и другими файлами. Программный пакет полностью бесплатный, что делает его одним из лучших аналогов Microsoft Office.

В феврале 2024 года вышло глобальное обновление под названием 24.02. Теперь версии будут называться соответственно дате их выхода.

Состав офисного пакета Libre Office

В целом программное обеспечение походе на продукт Microsoft Office. В утилите можно найти следующие редакторы:

Текстовый редактор Writer — аналог Word.

Табличный редактор Calc — аналог Excel.

Редактор презентаций Impress — PowerPoint.

Векторный редактор Draw — в MS Office нет похожей утилиты, это приложение для работы с векторной графикой.

Редактор формул Math — в MS Office это реализовано как элемент Equation.

Система управления базами данных Base — БД типа Access.

Что нового в LibreOffice?

Изменения в новой версии преимущественно коснулись редакторов Writer, Impress и Calc. Были добавлены дополнительные возможности и улучшено ядро программы.

Новые функции Writer

Разработчики внесли изменения в текстовый редактор Writer программы LibreOffice 24.02. Пользователям дали возможность работать с разными стилями в комментариях. Выбранный стиль можно применить и ко всему документу сразу.

Провели оптимизацию плавающих страниц в редакторе. Была улучшена отрисовка таблиц, добавлено обтекание текстом всех таблиц. Пользователям стали доступны:

Свертывание вложенных секций.

Скрытие секций из контекстного меню.

Расширенный интерфейс программы.

Возможность группировки комментариев.

Возможность перемещения связываемых элементов посредством drag&drop из интерфейса навигации в выделенный блок текста (теперь из этого куска можно создать гиперссылку).

Разработан новый алгоритм разрыва строк. Он стилизован под Microsoft Word 2013. Отсутствуют пробелы, слова в строках красиво выровнены.

Новые функции Calc

В редактор Calc было внесено немного изменений:

Добавление поля для поиска по списку функций.

Возможность предпросмотра выставленных шрифтов.

Установка зацикливания операций через горячие клавиши.

Теперь пользователи смогут выделять строки и столбцы ячейки, в которой работают.

Новые функции Impress

В редакторе Impress были расширены настройки слайд шоу. Появился переключатель показа навигационной панели. Кнопки удаленного управления, ведущего презентацию разработчики перенесли из каталога «Tools» в параметры слайд шоу.

В шаблоны добавлены:

Заглушки.

Оптимизация форматирования.

Улучшение совместимости с форматом ODF.

Теперь стало возможным импортировать TIFF-файлы со множеством страниц в редактор Draw. Разработчики добавили возможность размещать каждую из страниц файла на отдельном листе на весь экран.

Новые функции редактора формул Math

Был изменен редактор формул Math. Теперь в нем можно изменять шрифты, вставлять специальные символы. Для вставки новых символов нужно использовать каталог «Tools» с вкладкой «Special Character». Стало возможным редактировать формулы в визуальном режиме.

Другие глобальные изменения