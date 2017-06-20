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Dia

Dia

Программа для построения диаграмм и блок-схем

3,6 (11)
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Актуальная версия 0.97.2
Скачать 19 MB
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История изменений

Версия 0.97.2

  • Обновлены модули экспорта в векторные форматы и улучшена работа со слоями.
  • Исправлены ошибки рендеринга сложных схем и оптимизирована работа с большими файлами.
  • Улучшена совместимость с современными ОС и добавлены новые шаблоны диаграмм.
  • Упрощён интерфейс добавления линий, стрелок и текстовых блоков.

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Оценки программы

3,6

11 оценок Оценок пока нет

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