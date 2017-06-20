Dia — программа для создания диаграмм, блок-схем, радиоэлектронных схем и множества других видов графических элементов для последующего использования в презентациях, докладах, рефератах, курсовых и дипломных работах, баннерах, учебных материалах и т.д. Софт полностью бесплатен для использования, интерфейс программы переведен на русский язык.

Важно! Программа не обновляется с 2016 года

Возможности программы Dia

Программа Dia предоставляет пользователю следующие инструменты для управления и редактирования графическими элементами:

Добавление на рабочую область неограниченного количества графических элементов, каждый их которых может быть отредактирован в любой момент.

Среди основных инструментов редактирования: изменение габаритных размеров элементов, типов и цветов линий, окрашивание линий и внутренних областей фигур, создание надписей с возможностью выбора цвета и шрифта, и многое другое.

Создание неограниченного количества слоев и возможность размещения объектов друг относительно друга (задний/передний план).

Быстрый доступ к любому размещенному в рабочей области объекту через древо диаграмм.

И многое другое.

Редактор диаграмм Dia позволяет создавать простые и сложные диаграммы и схемы с использованием множества доступных типов графических элементов, которых только в стандартном наборе более 40 категорий. Вот некоторые из них:

Стандартные геометрические фигуры и диаграммы, разнообразные виды векторов и стрелок-указателей, инструменты для рисования кривых Безье и т.д.

Широкий спектр графических элементов Cisco — компьютеры, коммутаторы, телефония, сеть и т.д. При помощи данных элементов может быть составлена, к примеру, схема расположения вычислительного/сетевого оборудования в крупном здании.

Элементы блок-схем для создания графических алгоритмов программ. В Dia предусмотрены все существующие элементы подобных блок-схем — ввод/вывод, условия, суммирующие узлы, операторы и т.д.

Все виды логических элементов: И, НЕ, ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ и т.д.

Множество видов технических графических обозначений: гидравлика/пневматика, химическое оборудование, электрические схемы, кибернетика и многое другое.

Инструменты для представления крупных баз данных в виде графических элементов.

Графические обозначения для создания абстрактных моделей систем (UML-модель) и многое другое.

Функциональные возможности редактора диаграмм Dia могут быть расширены путем установки дополнительных внешних плагинов. Это относится не только к инструментам редактирования, но и к графическим элементам. При необходимости пользователь может создавать собственные графические изображения, сохранять их и затем использовать в любой момент.

Также следует отметить возможность Dia импортировать и экспортировать диаграммы в самых различных форматах: PNG, PDF, PS, WMF, SVG, CGM, DXF, EPS, VDX, PLT, TEX, SHAPE, FIG, CODE и множества других. Поддержка тех или иных форматов документов/диаграмм/изображений также может быть расширена за счет установки внешних модулей.

Совместимость Dia с Windows

Редактор диаграмм Dia не требователен к компьютеру, его можно запустить даже на слабых машинах под управлением Windows XP версии XP SP2 или выше. Поддерживаются системы разрядностью 32 бит и 64 бит.

На данной странице можно скачать две версии программы Dia — установочную и портативную. Для запуска портативной версии распакуйте вложенный архив «dia_0.97.2_win32.zip», перейдите в папку «bin» и запустите файл «dia.exe».