Презентации — это удобный способ донести свои идеи и мысли до аудитории через визуализацию информации. Создать такой проект — просто. Для этого нужно воспользоваться специальными программами, которые позволяют редактировать и просматривать презентации.

Microsoft PowerPoint Платная программа Microsoft PowerPoint — самая популярная программа для подготовки и просмотра презентаций. Она входит в пакет офисных программ Microsoft Office. Утилита платная — нужно покупать подписку Office 365. Стоимость годового плана для домашнего использования — от 5000 рублей. Интерфейс переведен на русский язык. Программа совместима с операционной системой Windows (32/64 бит). Основные возможности программы Microsoft PowerPoint: Шаблоны. После запуска программы Microsoft PowerPoint нужно выбрать шаблон для презентации: дерево, цитаты, небесная, савон. Есть «Пустая презентация» — функция используется для создания презентаций с нуля.

Возможность использования готового дизайна для страниц презентации.

Вставка эффектов перехода между слайдами: штора, ветер, престиж, трещина, падение.

Есть инструмент, который позволяет добавлять анимацию в презентацию. Можно выбрать стили анимации, выбрать область для размещения, настроить длительность и задержку.

Просмотр готовых презентаций. Можно начать воспроизведение с текущего слайда или с самого начала. Есть функция демонстрации презентаций через интернет — например, в удаленном режиме.

Настройки слайдов. Можно изменить размер слайда: на стандартный (4:3) и широкоэкранный (16:9). Есть возможность выставления параметров вручную: ширину и высоту в сантиметрах, ориентацию.

Вставка сторонних медиафайлов. В презентацию можно загрузить изображение из интернета, сделать снимок экрана, вставить таблицу или рисунок. Поддерживается работа с фигурами, диаграммами. Доступна функция интеграция музыки — она будет воспроизводиться во время показа презентации.

Запись показа слайдов. Можно записать презентацию с закадровым голосом или рукописным вводом.

Если к одному компьютеру подключено несколько мониторов, то в PowerPoint можно выбрать экран, на котором будет отображаться презентация во время показа слайдов.

Макросы. Программа поддерживает макросы. Они помогут автоматизировать некоторые действия, что сократит время создания презентации.

OpenOffice Бесплатная программа OpenOffice — это свободный пакет офисных приложений. Среди доступных программ есть инструмент, который используется для создания и просмотра презентаций. Утилита распространяется бесплатно. Интерфейс полностью переведен на русский язык. Программа работает на операционной системе Windows (32/64 бит). Сразу после запуска утилиты OpenOffice откроется приветственное окно. Здесь нужно выбрать инструмент «Презентация». Основные возможности программы OpenOffice: Мастер презентаций — инструмент, который используется для быстрого создания презентации. Нужно выбрать тип проекта: пустая презентация или шаблон. Далее необходимо выбрать стиль слайда, способ отображения презентации, эффекты и скорость воспроизведения.

Макеты. В программе есть готовые макеты слайдов с разным количеством блоков на страницах.

Вставка сторонних файлов. Через специальное меню, пользователи могут добавить в презентацию анимированные изображения, гиперссылки, таблицы, видеоролики, музыку, диаграммы, объекты.

Параметры страницы. Этот инструмент позволяет редактировать страницу: выбрать формат бумаги — задать ширину, высоту, ориентацию; установить поля — сверху, снизу, слева, справа; сделать заливку фона.

Печать и экспорт. Слайды презентации можно распечатать или сохранить на компьютере в формате PDF.

Параметры демонстрации. В этом разделе можно настроить показ проекта: выбрать слайд, с которого начнется демонстрация, включить отображение указателя мыши и навигатора, сделать смену слайдов вручную.

Дизайн слайдов. Этот инструмент дает возможность загружать собственные шаблоны для дизайна слайдов.

LibreOffice Impress Бесплатная программа LibreOffice — кроссплатформенный пакет офисных программ, который позиционируется как ответвление OpenOffice. В число утилит входит ПО для создания и редактирования презентаций — LibreOffice Impress. Софт бесплатный, интерфейс переведен на русский язык. Программа работает на операционной системе Windows (32/64 бит). После запуска утилиты нужно создать новый документ, для работы со слайдами — презентацию Impress. Основные возможности программы LibreOffice Impress: Шаблоны. При создании нового проекта необходимо выбрать готовый шаблон для оформления слайдов. Всего доступно 23 варианта, но можно загрузить собственные шаблоны.

Макеты. В интерфейса утилиты есть раздел «Макеты», где можно выбрать расположение и количество блоков на одном слайде.

Редактирование слайда. В этом разделе можно выбрать формат экрана (4:3 или 16:9), задать ориентацию, установить фон (цвет, градиент, изображение).

Стили. Здесь пользователи могут настроить стиль заглавия, объектов фона, подзаголовков, примечания.

Навигатор. Инструмент для быстрого переключения между страницами проекта.

Анимация. Утилита поддерживает возможность добавления эффектов анимации в презентацию. Можно установить длительность и задержку для эффекта.

Печать и экспорт. Готовый документ можно распечатать на принтере или сохранить на компьютере в формате PDF.

Параметры демонстрации. В этом разделе можно выбрать с какого слайда начнется презентация; выбрать режим воспроизведения: во весь экран, в окне; сделать смену слайдов вручную, показывать указатель мыши, отключить или разрешить анимацию GIF.

Вставка мультимедийных файлов. В презентацию можно вставить музыку и видео — они будут воспроизводиться во время демонстрации проекта.

Уменьшение презентации. Этот инструмент используется для уменьшения размера файла презентации. Рисунки будут сжаты, а неиспользуемые файлы — удалены.

SlideDog Платная программа SlideDog — небольшая утилита, которая используется для работы с презентациями. Софт платный — нужно купить подписку за 100 долларов в год, чтобы получить доступ ко всем возможностям ПО. Есть бесплатная версия с ограниченным функционалом. Чтобы ее получить, необходимо зарегистрироваться по электронной почте. Язык интерфейса — английский. Программа работает на операционной системе Windows (32/64 бит). Основные возможности программы SlideDog: Загрузка файлов для презентации. В программу можно добавить PDF-файлы, видеоролики, музыку (формата MP3), таблицы Excel. Они будут отображаться в финальной презентации.

Работа с фоном. В качестве фона можно установить любое изображение — загрузить с компьютера или из интернета.

Режим экрана. Есть функция, которая позволяет активировать режим работы с двумя мониторами. Но для этого требуется PRO-версия.

Трансляция. Готовую презентацию можно транслировать для большой аудитории в удаленном режиме.

Удаленный доступ. В SlideDog есть функция «Web Remote». Она позволяет редактировать презентацию с мобильного устройства на Android и iOS.