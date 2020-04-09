Презентации — это удобный способ донести свои идеи и мысли до аудитории через визуализацию информации. Создать такой проект — просто. Для этого нужно воспользоваться специальными программами, которые позволяют редактировать и просматривать презентации.
Microsoft PowerPoint
Платная программа
Microsoft PowerPoint — самая популярная программа для подготовки и просмотра презентаций. Она входит в пакет офисных программ Microsoft Office. Утилита платная — нужно покупать подписку Office 365. Стоимость годового плана для домашнего использования — от 5000 рублей.
Интерфейс переведен на русский язык. Программа совместима с операционной системой Windows (32/64 бит).
Основные возможности программы Microsoft PowerPoint:
- Шаблоны. После запуска программы Microsoft PowerPoint нужно выбрать шаблон для презентации: дерево, цитаты, небесная, савон. Есть «Пустая презентация» — функция используется для создания презентаций с нуля.
- Возможность использования готового дизайна для страниц презентации.
- Вставка эффектов перехода между слайдами: штора, ветер, престиж, трещина, падение.
- Есть инструмент, который позволяет добавлять анимацию в презентацию. Можно выбрать стили анимации, выбрать область для размещения, настроить длительность и задержку.
- Просмотр готовых презентаций. Можно начать воспроизведение с текущего слайда или с самого начала. Есть функция демонстрации презентаций через интернет — например, в удаленном режиме.
- Настройки слайдов. Можно изменить размер слайда: на стандартный (4:3) и широкоэкранный (16:9). Есть возможность выставления параметров вручную: ширину и высоту в сантиметрах, ориентацию.
- Вставка сторонних медиафайлов. В презентацию можно загрузить изображение из интернета, сделать снимок экрана, вставить таблицу или рисунок. Поддерживается работа с фигурами, диаграммами. Доступна функция интеграция музыки — она будет воспроизводиться во время показа презентации.
- Запись показа слайдов. Можно записать презентацию с закадровым голосом или рукописным вводом.
- Если к одному компьютеру подключено несколько мониторов, то в PowerPoint можно выбрать экран, на котором будет отображаться презентация во время показа слайдов.
- Макросы. Программа поддерживает макросы. Они помогут автоматизировать некоторые действия, что сократит время создания презентации.
OpenOffice
Бесплатная программа
OpenOffice — это свободный пакет офисных приложений. Среди доступных программ есть инструмент, который используется для создания и просмотра презентаций.
Утилита распространяется бесплатно. Интерфейс полностью переведен на русский язык. Программа работает на операционной системе Windows (32/64 бит).
Сразу после запуска утилиты OpenOffice откроется приветственное окно. Здесь нужно выбрать инструмент «Презентация».
Основные возможности программы OpenOffice:
- Мастер презентаций — инструмент, который используется для быстрого создания презентации. Нужно выбрать тип проекта: пустая презентация или шаблон. Далее необходимо выбрать стиль слайда, способ отображения презентации, эффекты и скорость воспроизведения.
- Макеты. В программе есть готовые макеты слайдов с разным количеством блоков на страницах.
- Вставка сторонних файлов. Через специальное меню, пользователи могут добавить в презентацию анимированные изображения, гиперссылки, таблицы, видеоролики, музыку, диаграммы, объекты.
- Параметры страницы. Этот инструмент позволяет редактировать страницу: выбрать формат бумаги — задать ширину, высоту, ориентацию; установить поля — сверху, снизу, слева, справа; сделать заливку фона.
- Печать и экспорт. Слайды презентации можно распечатать или сохранить на компьютере в формате PDF.
- Параметры демонстрации. В этом разделе можно настроить показ проекта: выбрать слайд, с которого начнется демонстрация, включить отображение указателя мыши и навигатора, сделать смену слайдов вручную.
- Дизайн слайдов. Этот инструмент дает возможность загружать собственные шаблоны для дизайна слайдов.
LibreOffice Impress
Бесплатная программа
LibreOffice — кроссплатформенный пакет офисных программ, который позиционируется как ответвление OpenOffice. В число утилит входит ПО для создания и редактирования презентаций — LibreOffice Impress.
Софт бесплатный, интерфейс переведен на русский язык. Программа работает на операционной системе Windows (32/64 бит).
После запуска утилиты нужно создать новый документ, для работы со слайдами — презентацию Impress.
Основные возможности программы LibreOffice Impress:
- Шаблоны. При создании нового проекта необходимо выбрать готовый шаблон для оформления слайдов. Всего доступно 23 варианта, но можно загрузить собственные шаблоны.
- Макеты. В интерфейса утилиты есть раздел «Макеты», где можно выбрать расположение и количество блоков на одном слайде.
- Редактирование слайда. В этом разделе можно выбрать формат экрана (4:3 или 16:9), задать ориентацию, установить фон (цвет, градиент, изображение).
- Стили. Здесь пользователи могут настроить стиль заглавия, объектов фона, подзаголовков, примечания.
- Навигатор. Инструмент для быстрого переключения между страницами проекта.
- Анимация. Утилита поддерживает возможность добавления эффектов анимации в презентацию. Можно установить длительность и задержку для эффекта.
- Печать и экспорт. Готовый документ можно распечатать на принтере или сохранить на компьютере в формате PDF.
- Параметры демонстрации. В этом разделе можно выбрать с какого слайда начнется презентация; выбрать режим воспроизведения: во весь экран, в окне; сделать смену слайдов вручную, показывать указатель мыши, отключить или разрешить анимацию GIF.
- Вставка мультимедийных файлов. В презентацию можно вставить музыку и видео — они будут воспроизводиться во время демонстрации проекта.
- Уменьшение презентации. Этот инструмент используется для уменьшения размера файла презентации. Рисунки будут сжаты, а неиспользуемые файлы — удалены.
SlideDog
Платная программа
SlideDog — небольшая утилита, которая используется для работы с презентациями. Софт платный — нужно купить подписку за 100 долларов в год, чтобы получить доступ ко всем возможностям ПО. Есть бесплатная версия с ограниченным функционалом. Чтобы ее получить, необходимо зарегистрироваться по электронной почте.
Язык интерфейса — английский. Программа работает на операционной системе Windows (32/64 бит).
Основные возможности программы SlideDog:
- Загрузка файлов для презентации. В программу можно добавить PDF-файлы, видеоролики, музыку (формата MP3), таблицы Excel. Они будут отображаться в финальной презентации.
- Работа с фоном. В качестве фона можно установить любое изображение — загрузить с компьютера или из интернета.
- Режим экрана. Есть функция, которая позволяет активировать режим работы с двумя мониторами. Но для этого требуется PRO-версия.
- Трансляция. Готовую презентацию можно транслировать для большой аудитории в удаленном режиме.
- Удаленный доступ. В SlideDog есть функция «Web Remote». Она позволяет редактировать презентацию с мобильного устройства на Android и iOS.
Kingsoft Presentation
Бесплатная программа
Kingsoft Presentation — бесплатная программа, которая используется для создания и редактирования презентаций. Есть поддержка файлов PPT и PPTX. Язык интерфейса — английский. Утилита работает на операционной системе Windows (32/64 бит).
Основные возможности программы Kingsoft Presentation:
- Интеграция медиафайлов. В презентацию можно добавить изображение, фоновую музыку, диаграмму, фигуры. Есть поддержка WordArt.
- Настройка дизайна. В ПО есть встроенная библиотека оформления для слайдов. Они находятся в разделе «Design». Всего доступно 9 шаблонов.
- Анимация. Поддерживается flash-анимация. Можно выбрать эффект появления каждого слайда.
- Заметки спикера. С помощью инструмента «Speaker Note», пользователи могут добавить текстовые примечания к каждому слайду. Заметки отображаются в нижней части интерфейса.
- Макросы. Программа Kingsoft Presentation поддерживает макросы для автоматизации действий. Этот инструмент ускорит процесс создания проектов.
- Поддержка дополнений. Пользователи могут загрузить COM аддоны, которые расширяют базовый функционал утилиты: добавляют новые функции и возможности.
- Skin Manager. В программе есть инструмент, который позволяет менять оформление интерфейса. Всего доступно три шаблона.